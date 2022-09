Zwiastuny udaru mózgu. Ekspert wylicza objawy. "Trzeba zachować czujność"

Jak mówił na antenie TVN24 prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik i ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed, zaburzenia pola widzenia oraz zaburzenia mowy stanowią jedne z najczęstszych objawów udaru mózgu.

- U ok. 90 proc. pacjentów udary mózgu zaczynają się właśnie od tego, przy czym nie musi to być zaburzenie widzenia w jednym oku, jak miało to miejsce w przypadku amerykańskiej prezenterki, u której do udaru doszło na wizji, i o czym później opowiadała, ale może to być jakiekolwiek zaburzenie widzenia. Najczęściej bywa tak, że pacjenci przestają widzieć i jednym i drugim okiem tę samą stronę pola widzenia - zostaje ona „obcięta” - wskazywał ekspert.