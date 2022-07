Tragiczny finał wizyty u kręgarza. Kobieta walczy o życie

Caitlin Jensen z Georgii z powodu bólu pleców udała się na wizytę do kręgarza

Po zabiegu kobieta poczuła się jednak gorzej. Pogotowie ratunkowe przewiozło ją na izbę przyjęć szpitala Memorial Health

Uszkodzenia, jakich doznała, przyczyniły się do zatrzymania akcji serca i urazu mózgu

Media poinformowała o sprawie rodzina kobiety

Tragiczny finał wizyty u kręgarza. Kobieta doznała paraliżu

28-latka Caitlin Jensen, świeżo upieczona absolwentka Georgia Southern University, trafiła 16 czerwca na izbę przyjęć szpitala Memorial Health z powodu utraty czucia w nogach. Przybycie na oddział poprzedziła wizyta u kręgarza. Kobieta uskarżała się bowiem na ból pleców i karku - poinformował serwis New York Post.

W szpitalu okazało się, że kobieta doznała rozwarstwienia tętnic szyjnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NY Post uszkodzenia doprowadziły do zatrzymania akcji serca, udaru i finalnie do urazu mózgu. Straciła tętno na 10 minut, ale lekarze odratowali ją i zabrali na operację wszczepienia stentu.

Objawami rozwarstwienia mogą być bóle szyi. A od tego już krok do udaru

Jak relacjonował brat Jensen, poszkodowana od czasu do czasu otwiera oczy i nieznacznie porusza rękami. Jest świadoma, ale jej ciało jest sparaliżowane.

Kręgarz, którego odwiedziła Jensen, nie udzielił mediom komentarza. Do sprawy odniósł się lekarz, dr Steve Ranicki.

- Takie rozwarstwienia często stają się przyczyną bólu głowy i szyi, co skłania ludzi do udania się do lekarza – powiedział Ranicki. - A kiedy już pójdą do lekarza - albo kręgarza - istnieje ryzyko, że [wskutek zabiegów] dojdzie do udaru - wyjaśnił.