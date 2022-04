Stwardnienie rozsiane. Stan pacjenta musi się pogorszyć, by mógł dostać leki wysoko skuteczne

Kobiety chorują na stwardnienie rozsiane (SM) dwa razy częściej. Częściej chorują też pacjenci młodzi, ale choroba może wystąpić w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i u pacjentów w wieku podeszłym

Obecnie zaczyna dominować strategia rozpoczęcia leczenia lekami o dużej skuteczności od początku choroby, żeby zatrzymać ją w jej rozwoju jak najszybciej

Mamy dużo dowodów, że im szybciej zastosujemy leki o wysokiej skuteczności, tym lepiej

Stwardnienie rozsiane. Co z lekami wysoko skuteczne

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Czym jest stwardnienie rozsiane?

Krzysztof Selmaj, neurolog: Stwardnienie rozsiane to choroba układu nerwowego polegająca na powstawaniu w centralnym układzie nerwowym charakterystycznych zmian polegających na uszkodzeniu mieliny. Mielina to substancja, która izoluje włókna nerwowe w centralnym układzie nerwowym i umożliwia bardzo szybkie przewodzenie w tych włóknach. Uszkodzenie tej substancji powoduje zwolnienia przewodzenia i wystąpienie szeregu objawów neurologicznych.

Ilu w Polsce mamy pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i czy częściej dotyka kobiety niż mężczyzn?

Rzeczywiście kobiety chorują na stwardnienie rozsiane dwa razy częściej. Częściej chorują też pacjenci młodzi, ale choroba może wystąpić w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i u pacjentów w wieku podeszłym. Na stwardnienie rozsiane w Polsce choruje ok. 50 tys. pacjentów.

Jest to jedna z chorób o średnio wysokim rozpowszechnieniu, ale ma duże konsekwencje, dlatego, że dotyczy właśnie ludzi młodych. To oznacza, że pacjenci chorują całe życie, co wiąże się z ciężkimi dla nich konsekwencjami.

Krzysztof Selmaj Fot. PTWP.jpg

Stwardnienie rozsiane. Leczenie

Jakie mamy dostępne metody leczenia tej choroby?

Do leczenia stwardnienia rozsianego mamy obecnie zarejestrowane 23 leki. To sporo i świadczy o niebywałym postępie w leczeniu tej choroby w ostatnich dwóch dekadach. Jeszcze do połowy lat 90 nie mieliśmy praktycznie żadnego leku.

Ogólnie leki stosowane w stwardnieniu rozsianym możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza to leki podstawowe, które pojawiły się w terapii na samym początku, kilkanaście lat temu oraz leki, które określamy terminem leków o wysokiej skuteczności. To są leki, które pojawiły się później.

Cały czas stwardnienie rozsiane jest bardzo aktywnym polem do badań. Jest przykładem, że sukces rodzi sukces i w związku z tym prawie co roku się pojawia jakiś nowy lek. Pierwsze bezpieczne leki o dużej skuteczności pojawiły się około 3 lat temu.

A jaki jest obecnie paradygmat postępowania w stwardnieniu rozsianym?

Do niedawna dominująca strategia leczenia stwardnienia rozsianego polegała na tym, że rozpoczynaliśmy leczenie od leków podstawowych i czekaliśmy jakiś czas, obserwując pacjenta. Jeżeli stan pacjenta się pogarszał, to wtedy dopiero przechodziliśmy do podawania mu leków o wysokiej skuteczności.

Ta strategia wynikała z tego, że pierwsze leki o wysokiej skuteczności wywoływały pewne objawy uboczne, stąd ich stosowanie się opóźniło. Jednak w ostatnich latach pojawiły się leki o wysokiej skuteczności, które są znacznie bardziej bezpieczne i nie różnią się praktycznie w zakresie bezpieczeństwa od leków podstawowych.

W związku z tym obecnie zaczyna dominować strategia rozpoczęcia leczenia lekami o dużej skuteczności od razu, od początku choroby, żeby zatrzymać ją w jej rozwoju jak najszybciej. Jest to o tyle ważne, że leki, którymi dysponujemy, to terapie prewencyjne. Są w stanie zwolnić albo nawet zahamować rozwój choroby. Natomiast leków, które by naprawiały zmiany, które już powstały, nadal nie ma.

Przykładowo, u pacjenta, u którego wystąpił niedowład i który ma trudności z chodzeniem, nie możemy zastosować leku, który by te objawy wycofał, bo takiego leczenia obecnie jeszcze nie ma. Natomiast zastosowanie leku przed wystąpieniem tego niedowładu powoduje, że nie dojdzie do wystąpienia tego objawu i pacjent będzie mógł normalnie funkcjonować.

Czy te nowsze leki o wysokiej skuteczności są dostępne dla pacjentów?

W Polsce system refundacyjny jest bardzo wyraźnie podzielony na wspomniane wyżej grupy leków, czyli jest tak zwana pierwsza linia leczenia lekami podstawowymi i druga linia leczenia lekami o wysokiej skuteczności.

Pacjent musi rozpocząć terapię od leczenia podstawowego. Żeby mógł przejść do leczenia wysoko skutecznego, jego stan w czasie leczenia podstawowego musi się bardzo pogorszyć.

Kryteria tego stanu pogorszenia są zupełnie arbitralne, nie wynikają z żadnej wiedzy naukowej, żadnych wyników badań, nie wynikają też z zapisów rejestracyjnych leków.

Jest to – mówiąc kolokwialnie „samowolka”, przez którą pacjenci mają bardzo trudny dostęp do leków wysoko skutecznych. Bowiem żeby je otrzymać, ich stan musi się znacznie pogorszyć. Jednocześnie wiemy, że te leki działają już wtedy gorzej. Mamy dużo dowodów, że im szybciej zastosujemy leki o wysokiej skuteczności, kiedy jeszcze choroba nie nabrała pełnego rozpędu i nie ma całej tej machiny patologicznej, która się w czasie choroby z czasem rozwija, tym lepiej.

Tym bardziej, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie oceniła propozycję udostępnienia leków wysoko skutecznych od razu w pierwszej linii.

Zatrzymanie postępu choroby pozwalałoby pacjentom zachować dłużej większą aktywność, wpływając pozytywnie na zmniejszenie kosztów pośrednich?

Oczywiście, ten wpływ na koszty pośrednie jest bardzo istotny. Jest wiele analiz wykonanych na świecie i w Polsce, które pokazują, że skuteczne leczenie od samego początku nie tylko przynosi korzyści pacjentowi, ale również społeczeństwu i systemowi opieki zdrowotnej, ponieważ w dłuższej perspektywie dochodzi do zaoszczędzenia dużych pieniędzy.

Prof. Krzysztof Selmaj, dyrektor Centrum Neurologii w Łodzi oraz kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.