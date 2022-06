SM: złagodzenie kryteriów kwalifikacji do programu II linii warunkiem skutecznego wyhamowania choroby

Prof. Konrad Rejdak: W stwardnieniu rozsianym pojawiają się nowe leki. Jeden z kierunków to wprowadzanie nowych formulacji leków, dzięki którym można poprawić komfort pacjentów oraz zmniejszyć obciążenia związane z wlewami dożylnymi

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Majowa konferencja Post AAN, czyli doroczne spotkanie polskich neurologów, to dobra okazja do podsumowań tego, co przez ostatni rok wydarzyło się w neurologii. Co warto odnotować?

Konrad Rejdak, neurolog: Jest ogromna dynamika badań i to w wielu kierunkach, co bardzo cieszy. Praktycznie w każdej dziedzinie coś się dzieje. Jest duży nacisk na choroby rzadkie i poszukiwanie mechanizmów oraz nowych terapii w wybranych, pojedynczych chorobach. Podobnie prowadzone są eksperymentalne terapie w chorobach neurozwyrodnieniowych.

Czekamy teraz na wynik trwającego badania leczenia przyczynowego w chorobie Huntingtona oraz Parkinsona. Oczekujemy też rozstrzygnięcia efektu terapeutycznego w chorobie Alzheimera. To są ogromne wyzwania i na szczęście pojawiły się sygnały pozytywne. Lek na chorobę Alzheimera jest zarejestrowany w USA, ale nadal oczekuje na rejestrację w Europie.

Na pewno gorącym tematem nadal jest COVID-19 i skutki pocovidowe. Intensywnie badana jest obecność zaburzeń neurologicznych pocovidowych i odpowiedź na pytanie czy przebycie COVID-19 zostawia trwałe ślady w układzie nerwowym. Został już udowodniony zanik mózgu w oparciu o badanie rezonansowe u osób nawet z łagodnym przebiegiem COVID-19. Jest praca opublikowana w piśmie „Nature”, w której Grupa Oxfordzka potwierdziła, że niestety u pacjentów dochodziło do wybiórczego zaniku wybranych okolic mózgu.

Czy nowości dotyczą też obszaru stwardnienia rozsianego?

Nadal w stwardnieniu rozsianym szukamy leków regeneracyjnych, poprawiających remielinizację. Na razie niestety nie udało się udowodnić, że któryś z leków wykazuje taki wyraźny efekt. Mamy za to ogromne sukcesy w terapii przeciwzapalnej.

W stwardnieniu rozsianym pojawiają się nowe leki. Mamy obecnie kilka kierunków. Jeden to wprowadzanie nowych formulacji leków, które wykazują lepszą akceptację pacjentów i zachowaną wysoką skuteczność.

Prowadzone są też analizy i badania, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo istniejących preparatów. Okazało się, że zmiana w podawaniu natalizumabu co 6 tygodni zamiast co 4 tygodnie prowadzi do utrzymania tej samej efektywności, a zmniejszenia ryzyka rozwoju PML, czyli zespołu groźnych powikłań związanych z reaktywacja wirusa JCV, u tych pacjentów, którzy wykazują podwyższone ryzyko. Ma to zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej, dotychczasowej skuteczności leczenia.

A jakie mamy przykłady nowych formulacji?

To na przykład podawanie natalizumabu podskórnie, co jest ciekawą formą i daje nadzieję, ponieważ po doświadczeniach covidowych jest wysoce oczekiwane gdyż ogranicza hospitalizacje. Lek może być podawany ambulatoryjnie.

Obecnie pacjent co miesiąc musi stawiać się w placówce na leczenie dożylne. Za każdym razem wymaga to zaangażowania personelu, co ma niebagatelne znaczenie przy braku kadr. Na pewno też uprości procedury i zwiększy komfort pacjenta, przy zachowanej skuteczności. Istotne znaczenie ma też ograniczenie kosztów administracyjnych po stronie szpitala.

Nadal dużym problemem jest kwestia bardzo rygorystycznych zapisów programu lekowego w stwardnieniu rozsianym. W tej chorobie mamy dwa programy lekowe: program B.29, dedykowany pacjentom w I linii leczenia i program B.46 dla pacjentów drugoliniowych. Zasadniczo po niepowodzeniu terapii w pierwszej linii pacjenci powinni mieć możliwość zmiany leczenia, w tym zapewnienia pacjentom dostępu do leków na wysokoaktywną postać choroby, takich jak np. natalizumab. Ale jest problem z przechodzeniem, a kryteria włączenia pacjentów do II linii leczenia nie były zmienione od lat. Wymagają aktualizacji?

Rzeczywiście, w tej chwili mamy współistniejący system dwóch programów lekowych. W Polsce zaledwie 13-15 procent osób jest leczonych w drugiej linii. Cała reszta pacjentów pozostaje na lekach pierwszo-liniowych, które mimo wszystko wykazują mniejszą skuteczność. Głównym powodem są restrykcyjne zapisy przejścia z jednego programu na drugi.

Poza tym mamy placówki, które posiadają dostęp do leczenia w pierwszej i drugiej linii terapii - jest ich około 67. I mamy około 62 podmioty, które mają dostęp tylko do pierwszoliniowych terapii.

To stwarza pewne sztuczne bariery z przejściem z jednego ośrodka do drugiego. A nie wszystkie ośrodki są w stanie świadczyć kompleksową opiekę, kiedy przyrasta liczba leków oraz ilość różnych wyzwań diagnostycznych. Będzie to zatem wymagało określenia i sprecyzowania.

Ale przede wszystkim będzie potrzebne złagodzenie kryteriów przejścia z jednej linii na drugą, aby nie stracić szansy na skuteczne wyhamowanie choroby w momencie, gdy leki pierwszej linii nie działają w pełni skutecznie.

Bo faktycznie mamy bardzo niską proporcję chorych leczonych na drugiej linii w porównaniu do pacjentów pierwszoliniowych.

W jaką stronę może iść łagodzenie tych kryteriów?

W zapisach programu lekowego tym kryterium jest liczba rzutów. Żeby móc przestawić pacjenta na drugą linię muszą być udokumentowane dwa rzuty i zmiany w badaniu rezonansem magnetycznym.

My uważamy, że nawet jeden rzut plus jedna zmiana w rezonansie jest wystarczająca, aby zmienić leczenie. Nie można czekać ze zmianą na leczenie bardziej skuteczne, aż przydarzą się dwa rzuty. Tymczasem teraz musimy czekać z przeniesieniem pacjenta, aż rzeczywiście leki w pierwszym rzucie przestaną działać.

To zwlekanie z przejściem między liniami jest sprzeczne z wytycznymi medycznymi?

Tak. Wskazaniem do zmiany leczenia jest trwająca terapia i wystąpienie rzutu. Ale obecne zapisy programu zawierają to bardzo restrykcyjne podejście.

Jak złagodzenie kryteriów wpłynęłoby na zmiany w liczbie pacjentów w pierwszej i drugiej linii terapii?

Można szacować, że takie złagodzenie dopuściłoby kolejne 10-15 procent osób do już istniejącej grupy chorych leczonych w drugiej linii. To dałoby nam 20 do 25 procent leczonych terapiami o wyższej skuteczności.

To nie jest aż tak ogromna zmiana.

Faktycznie, to nieznaczący koszt dla systemu, a zmiana niosłaby ogromną oszczędność, a przede wszystkim poprawę zdrowia u pacjentów.

Prof. Konrad Rejdak, neurolog, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

W „The Lancet Neurology” opublikowano wyniki badania fazy 3b NOVA oceniającego skuteczność podawania co sześć tygodni (Q6W) dawki 300 mg natalizumabu IV (Comparison of switching to 6-week dosing of natalizumab versus continuing with 4-week dosing in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (NOVA): a randomised, controlled, open-label, phase 3b trial).

Jak wynika z przedstawionych danych, dawkowanie natalizumabu co sześć tygodni (Q6W) zapewnia wysoki poziom skuteczności w kontrolowaniu aktywności choroby u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM, u których zmieniono schemat dawkowania po co najmniej rocznym okresie stabilizacji choroby w ramach zarejestrowanego schematu dawkowania dożylnie co cztery tygodnie (Q4W).

Jednocześnie stwierdzono, że przedłużenie interwału dawkowania (mniej więcej co sześć tygodni) wiązało się z istotnym, 87-procentowym zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia PML w porównaniu z zatwierdzoną dawką podawaną co 4 tygodnie (Q4W).

