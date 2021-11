Prof. Selmaj: nowoczesne leczenie SM ma na celu niedopuszczenie do rozwoju niepełnosprawności

- Obecnie mamy w Polsce dwa programy dla chorych z SM - podstawowy, leków pierwszoliniowych oraz program leków drugoliniowych, stosowanych po niepowodzeniu terapii podstawowej. Opieramy się zatem na eskalacyjnej strategii leczenia - wyjaśnia prof. Krzysztof Selmaj, kierownik Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

- Dostęp do diagnostyki SM oraz do terapii pierwszej linii jest w Polsce dobry. Zasadniczym problemem pozostaje natomiast dostęp do leków o wysokiej skuteczności. Mogą z nich korzystać w drugiej linii leczenia tylko ci, którzy nie osiągnęli korzyści z leczenia podstawowego, co oznacza, że zanim otrzymają leczenie wysokiej skuteczności, ich stan się pogorszy, np. przestaną samodzielnie chodzić - wskazuje ekspert.