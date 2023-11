Prof. Rejdak: neurolodzy masowo odchodzą ze szpitalnych oddziałów. "Jesteśmy w momencie krytycznym"

Widzimy nagły odpływ lekarzy neurologów ze szpitalnych oddziałów do ambulatoriów. W efekcie oddziały tracą płynność kadrową i muszą być zamykane - mówi prof. Konrad Rejdak

To bardzo pilne wyzwanie dla nowego ministra zdrowia. Jesteśmy w momencie krytycznym - wskazuje

W innym przypadku wiele dużych szpitali zostanie bez oddziałów neurologicznych, co spowoduje paraliż tych placówek, bo żaden szpital wielospecjalistyczny nie obejdzie się bez neurologii - dodaje

"Wszyscy pacjenci są diagnozowani w oddziałach neurologicznych"

- Pacjentów neurologicznych przybywa nam z roku na rok, co oznacza rosnące obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Już w 2021 r. Polskie Towarzystwo Neurologiczne przedstawiło raport dotyczący stanu naszej neurologii, wskazujący jej największe problemy i pokazujący rozwiązania, które powinny zostać wprowadzone - mówiła podczas debaty poświęconej neurologii prof. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Jak podkreślała, główny kłopot polega na tym, że wszyscy pacjenci są diagnozowani w oddziałach neurologicznych, które są obecnie bardzo przeciążone – ich obciążenie w porównaniu z poradniami jest niewspółmierne.

- Dodatkowo oddziały neurologiczne są dla szpitali nierentowne. Im więcej w nich pracujemy, tym większe straty generujemy dla naszych placówek. Biorąc to wszystko pod uwagę łatwo wyobrazić sobie poziom frustracji neurologów pracujących w szpitalnych oddziałach i nie ma się co dziwić, że odchodzą do pracy w lecznictwie ambulatoryjnym. Efektem będzie zamykanie oddziałów neurologicznych - wskazywała ekspertka.

W ocenie prof. Kułakowskiej można temu zapobiec.

- Lecznictwo otwarte powinno podjąć się diagnozowania chorób przewlekłych, takich jak choroba Alzheimera, czy Parkinsona. Aby zachęcić poradnie, diagnostyka ta powinna zostać oczywiście odpowiednio wyceniona. Widzimy także potrzebę utworzenia sieci neurologicznej, na wzór Krajowej Sieci Onkologicznej. Konieczna jest również referencyjność ośrodków, której nadal się nie doczekaliśmy, oraz kształcenie nowych kadr. Neurologów nam brakuje i choć neurologia znalazła się na liście specjalności priorytetowych, to na efekty przyjdzie trochę poczekać - wymieniała prof. Kułakowska.

"Żaden szpital wielospecjalistyczny nie obejdzie się bez neurologi"

Prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego także podkreślał wagę nagłego odpływu kadr ze szpitalnych oddziałów do ambulatoriów.

- To pokazuje, że mamy jakiś błąd systemowy. Specjaliści uciekają tam, gdzie komfort pracy jest znacznie wyższy. W efekcie oddziały tracą płynność kadrową i muszą być zamykane. To bardzo pilne wyzwanie dla nowego ministra zdrowia. W innym przypadku wiele dużych szpitali zostanie bez oddziałów neurologicznych, co spowoduje paraliż tych placówek, bo żaden szpital wielospecjalistyczny nie obejdzie się bez neurologii - mówił ekspert.

Jak wyjaśniał, nie chodzi tylko o specjalistów, z którymi można konsultować chorych, ale też o możliwość hospitalizacji pacjentów. Wskaźniki demograficzne jasno pokazują, że przybywa osób z wielochorobowością, u których dochodzi do dysfunkcji układu nerwowego. Tacy chorzy muszą znaleźć miejsce w szpitalach - opieka ambulatoryjna tu nie wystarczy.

- Biorąc to wszystko pod uwagę, jesteśmy w momencie krytycznym. Apelujemy do przyszłego ministra zdrowia o zmianę profilu działania oddziałów neurologicznych, co pomoże nam zatrzymać kadrę - mówił prof. Rejdak.

"Neurolodzy zgłaszają wyczerpanie fizyczne"

Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz, kierownik I Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, przewodnicząca Krajowej Rady ds. Neurologii nie ukrywała, że czas dobrze zastanowić się nad kształtem opieki neurologicznej.

- Czeka nas praca nad pakietami diagnostycznymi i terapeutycznymi oraz nad ambulatoryzacją w tych chorobach, w których jest to możliwe, a nawet pożądane, m.in. w zaburzeniach funkcji poznawczych. Już wcześniej wnioskowaliśmy m.in. o włączenie psychologa do zespołu pracującego w poradni, wraz z odpowiednią wyceną jego porad - zaznaczyła.

- Warto też wyciągnąć wnioski z naszego badania dotyczącego wypalenia zawodowego neurologów, w którym aż 20 proc. badanych zgłosiło wyczerpanie fizyczne. Te wyniki współgrają z tym, co widzimy obecnie, tj. z masowymi odejściami z oddziałów szpitalnych. Zjawisku zmęczenia wśród neurologów sprzyja dodatkowo uciążliwa biurokracja i brak kadry pomocniczej w postaci asystentów specjalisty - zauważyła.

- Częścią rozwiązań, o których myślimy, jest przesunięcie pewnego zakresu opieki neurologicznej na POZ, oczywiście w sytuacji, gdzie choroba przewlekła jest dobrze kontrolowana. Istotne jest również to, że rozpoczął się proces retaryfikacji świadczeń - mówiła prof. Sienkiewicz-Jarosz.

Prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwróciła z kolei uwagę, że

aż 40 proc. chorób neurologicznych to choroby rzadkie.

- Dlatego kluczowe staje się stworzenie referencyjności ośrodków i adekwatnej taryfikacji. Konieczny jest dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych, w tym nowoczesnej diagnostyki genetycznej, na poziomie wybranych ośrodków eksperckich. Musi temu towarzyszyć odpowiednia wycena wiedzy i czasu poświęcanego pacjentowi w jednostkach o najwyższej faktycznej referencyjności - podkreślała ekspertka.









