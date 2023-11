Pierwszy szpital, w którym podano toksynę botulinową "na NFZ" dla nowej grupy pacjentów

Dotychczas z terapii leczenia spastyczności przy użyciu toksyny botulinowej typu A w ramach programu finansowanego przez NFZ mogli korzystać jedynie pacjenci po udarze niedokrwiennym i pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 2-17 lat

Od 1 listopada 2023 roku Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło wskazania do leczenia spastyczności w programie lekowym

Pierwsze podanie "jadu kiełbasianego" nowej grupie pacjentów miało miejsce 2 listopada w SPSK Nr 4 w Lublinie i otrzymali ją pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym i z urazem czaszkowo-mózgowym

Toksyna botulinowa dla nowych wskazań "na NFZ"

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie jest pierwszym ośrodkiem w kraju, w którym podano toksynę botulinową typu A nowej grupie pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.

Toksyna botulinowa zwana potocznie "jadem kiełbasianym", to oczyszczone białko wytwarzane naturalnie przez bakterie Clostridium Botulinum. SPSK Nr 4 wyjaśnia, że jej działanie polega na czasowym zablokowaniu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego – bowiem mięsień po iniekcji toksyny ulega rozluźnieniu i przestaje się kurczyć. Terapia polegająca na blokowaniu nerwów jest szczególnie korzystna dla pacjentów ze spastycznością, czyli nieprawidłowym, wzmożonym napięciem mięśni.

Do tej pory z terapii leczenia spastyczności przy użyciu toksyny botulinowej typu A w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ mogli korzystać tylko pacjenci po udarze niedokrwiennym i pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 2-17 lat. Pozostałe osoby ze spastycznością za jedną sesję iniekcji toksyny botulinowej musieli płacić od ok. 400 złotych do nawet kilku tysięcy złotych.

Szpital przypomina, że 1 listopada 2023 roku rozszerzono wskazania do leczenia spastyczności w programie lekowym "Leczenie spastyczności kończyny górnej lub dolnej z użyciem toksyny botulinowej typu A". Z refundacji NFZ mogą więc skorzystać pacjenci ze spastycznością:

powstałą po przebytym urazie ośrodkowego układu nerwowego,

w przebiegu stwardnienia rozsianego,

w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego jako leczenie de novo lub w ramach kontynuacji wcześniejszego leczenia w ramach „pediatrycznego” programu B.30,

z udokumentowanym rozpoznaniem paraplegii spastycznej.

Jeden zabieg iniekcji toksyny botulinowej trwa od 15-40 minut, a liczba zabiegów waha się od kilku do kilkunastu i zależy od planu leczenia danego pacjenta. Na pierwsze efekty działania substancji nie trzeba czekać długo, bo zaledwie 2-3 dni – jednak ostateczne pojawiają się po ok. 4,5 tygodnia i utrzymują się pomiędzy 16 a 27 tygodni.

- Toksyna botulinowa jest jedną z najsilniejszych trucizn, jaką wytworzyła natura. Natomiast, jak to często z truciznami bywa, przy dobraniu odpowiedniej dawki może mieć ona bardzo pozytywne działanie. Właśnie z tego względu znalazła ona szerokie zastosowanie w kosmetologii i medycynie. […] Jako lekarz cieszę się, że zmiany dotyczące refundacji dały nam, jako pierwszemu ośrodkowi w Polsce, możliwość rozszerzenia grupy pacjentów leczonych przy użyciu tej nowoczesnej terapii. W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4 w Lublinie dysponujemy aparaturą diagnostyczną, która umożliwia dokładne zlokalizowanie spastycznego mięśnia i podanie odpowiedniej dawki toksyny botulinowej. Precyzja iniekcji i dokładne określenie ilości podawanej substancji stanowią kluczową rolę w efektywności leczenia – wyjaśnił w komunikacie dr n. med. Marcin Pencuła z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4 w Lublinie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.