Diagnostyka choroby Parkinsona rozwija się

- Ostatnie lata to postęp w diagnostyce choroby Parkinsona. Medycyna markerowa się rozwija, również w neurologii, w chorobach ruchowych, neurodegeneracyjnych. To jest szczególnie trudny dział medycyny, gdzie rozpoznanie choroby głównie opiera się na takim klinicznym rozpoznaniu przez lekarza - mówi dr hab. Dariusz Koziorowski, kierownik Kliniki Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Dodaje: - Nie mieliśmy badań dodatkowych, które by szczególnie nam pozwalały potwierdzić te rozpoznanie. W chorobie Parkinsona mamy bardzo dokładnie opracowane kryteria diagnostyczne. W tych kryteriach znajdują się potencjalne badania dodatkowe, które możemy wykonać celem potwierdzenia rozpoznania. One może nie są niezbędne do tego, aby postawić ostateczne rozpoznanie, ale w różnicowaniu z niektórymi jednostkami chorobowymi, mogą być bardzo ważne.

Do takich badań należy np. badanie DaTSCAN, które jest w stanie zobrazować układ dopaminergiczny i różnicuje takie jednostki chorobowe, jak choroba Parkinsona i drżenia samoistne. - Zatem w wątpliwych przypadkach, gdy mamy nietypowy obraz kliniczny, możemy posiłkować się tym badaniem, aby dokonać diagnostyki różnicowej - podkreśla ekspert.

Dodaje: - Rozwój technologii pozwala na rozwój medycyny. W zakresie choroby Parkinsona widzimy to. Jeśli chodzi o wczesną chorobę, to co stosujemy, to zazwyczaj leczenie objawowe, oparte na leczeniu farmakologicznym.

- Gdy choroba wchodzi w okres powikłany, gdy mamy powikłania ruchowe zwane fluktuacjami, dyskinezami, gdy choroba wchodzi w stadium zaawansowane, możemy wspierać się różnymi technologiami, które są też refundowane w Polsce. Mam na myśli głęboką stymulację mózgu lub też dwie metody infuzyjne, które też są refundowane - wymienia doc. Koziorowski.

Jedna z nich jest oparta o leczenie pompą zawierającą lewodopę podawaną dojelitowo lub też drugą pompę z lekiem antagonistą receptorów dopaminowych, tzw. apomorfiną. - Jest to stosunkowo prosta metoda, lek jest podawany podskórnie, nie wymaga leczenia zabiegowego. Mogłaby być metodą pomostową przed tymi dwoma bardziej inwazyjnymi metodami, jaką jest głęboka stymulacja mózgu czy system duodopa - ocenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.