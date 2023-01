Nowy lek bez recepty wchodzi do aptek. To pierwszy taki preparat z kategorią OTC

Niebawem do aptek trafi nowy lek dostępny bez recepty, który może być stosowany przy doraźnym leczeniu bólu głowy z powodu ostrego napadu migreny - poinformował mgr.farm

Jak wskazuje portal, Almotryptan to pierwszy lek z grupy tryptanów, który wejdzie na rynek polskich aptek bez recepty. Będzie znany jako Dezamigren

Co ważne, do każdego opakowania tego produktu leczniczego będzie dołączony test diagnostyczny dla pacjenta oraz dzienniczek migrenowy, o czym informuje producent

Lek może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano migrenę – wyjaśnia producent Dezamigrenu

Nowy lek w aptekach dostępny bez recepty

Jak informuje mgr.farm, Almotryptan to pierwszy lek z grupy tryptanów, który będzie dostępny w Polsce bez recepty – wejdzie na rynek pod nazwą Dezamigren (firma Aflofarm). Almotryptan powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w mózgu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia reakcji zapalnej związanej z migreną. Portal zwraca uwagę, że lek ten może być stosowany przy doraźnym leczeniu bólu głowy przy ostrym napadzie migreny.

Ze strony producenta możemy się dowiedzieć, że ze względu na wprowadzenie pierwszego takiego leku bez recepty, przygotowane zostały dla pacjenta i farmaceuty materiały edukacyjne:

Test diagnostyczny (Kwestionariusz) dla pacjenta służący do samodzielnej diagnostyki przed zastosowaniem leku Dezamigren, zawierający narzędzie diagnostyczne w postaci ankiety oraz dzienniczek migrenowy – dołączony do opakowania,

Informator dla farmaceuty (dostępny na stronie poświęconej produktowi leczniczemu Dezamigren).

Lek na migrenę. Kto może go przyjmować?

Jak wyjaśnia podmiot odpowiedzialny za Dezamigren, migrena charakteryzuje się umiarkowanym albo silnym bólem głowy, któremu towarzyszy jeden z objawów:

nudności,

wymioty,

nadwrażliwość na światło, dźwięki lub zapachy.

Niekiedy u 10-20 proc. osób na krótko przed wystąpieniem bólu głowy może pojawić się aura, czyli przemijające zaburzenia widzenia z wrażeniem błysków świetlnych, migocących mroczków lub linii świetlnych.

Dezamigren zawiera 12,5 mg substancji czynnej almotryptan, selektywnego agonisty receptorów serotoninowych 5‑HT 1B i 5‑HT 1D . Receptory te pośredniczą w skurczu pewnych naczyń czaszkowych, co wykazano w badaniach na wyizolowanych preparatach tkanek człowieka. Almotryptan działa także na układ trójdzielno‑naczyniowy, hamując ucieczkę białek osocza poza naczynia opony twardej po stymulacji zwoju trójdzielnego, co stanowi cechę zapalenia neuronów, które, jak się wydaje, jest związane z patofizjologią migreny – czytamy na stronie poświęconej produktowi leczniczemu.

Dezamigren powinien być stosowany u osób dorosłych, u których występują ostre napady migreny, z aurą lub bez aury.

Nie wolno stosować produktu Dezamigren u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak:

choroba niedokrwienna serca (zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, udokumentowane nieme niedokrwienie, dusznica Prinzmetala) lub

ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze;

ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze; po przebyciu zdarzenia naczyniowo-mózgowego (CVA) lub przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA);

z chorobą naczyń obwodowych.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie z ergotaminą, pochodnymi ergotaminy (w tym metysergidem) i innymi agonistami receptorów 5‑HT 1B/1D , a także u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

