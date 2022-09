Niepożądane działanie leku. Rzecznik Praw Pacjenta podpowiada, gdzie i jak to zgłosić

Czy, jeśli lek wykaże działanie niepożądane, można to gdzieś zgłosić - pytanie w tej sprawie skierowano do Rzecznika Praw Pacjenta

Jak zgłosić działanie niepożądane leku? RPP odpowiada

Do Rzecznika Praw Pacjenta skierowano pytanie, jak i gdzie można zgłosić działanie niepożądane leku.

- Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania wszystkich działań niepożądanych leku. Zgłoszenie można przekazać do lekarza, bezpośrednio do dystrybutora, producenta lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - wyjaśnia na swojej stronie internetowej RPP.

Elektroniczny formularz za pośrednictwem którego można zgłosić niepożądane działanie leku jest również dostępny na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

URPL przypomina, że zasady zgłaszania niepożądanych działań leków opisane są w przepisach, wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

- W przypadku działań niepożądanych leków zawsze poruszamy się w sferze przypuszczeń - mówimy o prawdopodobieństwie, a nie o pewności związku między przyjętym lekiem a reakcją u pacjenta, hipotetycznie związaną z terapią. W związku z tym należy podjąć decyzję w którym momencie dane jakimi dysponujemy są wystarczające by przekazać zgłoszenie. Zakres ten definiuje tzw. minimum informacji. Sytuacje z jakimi mają do czynienia lekarze, inni pracownicy wykonujący zawód medyczny i ich pacjenci są niejednokrotnie bardzo skomplikowane i różnorodne. Nie wszystkie da się przewidzieć i opisać w wytycznych. Dlatego też oprócz zasad opisanych przepisami, wytycznymi, poradnikami czy instrukcjami w systemie monitorowania niepożądanych działań leków obowiązuje od lat uniwersalna reguła - „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś” - przypomina urząd.

Co ważne, zgłaszaniu podlegają reakcje niepożądane związane ze stosowaniem jakiegokolwiek leku. Może być to:

lek przepisany przez lekarza i stosowany pod jego kontrolą np. insulina,

lek dostępny bez recepty, stosowany samodzielnie np. aspiryna,

lek syntetyczny np. ibuprofen,

preparat ziołowy np. Krople nasercowe, Mięta fix

preparat jednoskładnikowy np. paracetamol

preparat wieloskładnikowy np. preparat wielowitaminowy, mieszanka ziołowa

preparat homeopatyczny.

Możliwe działania niepożądane leku. Objawy

Jak informuje URPL, o kwalifikacji działania niepożądanego do działań poważnych decyduje stopień jego nasilenia – tzn. reakcja może być łagodna, o średnim nasileniu, o dużym nasileniu.

- Reakcja może nie podlegać wymienionym powyżej kryteriom reakcji ciężkiej ale może występować z dużym nasileniem np. silny ból głowy. Może również wystąpić przypadek, gdy nasilenie reakcji decyduje o tym czy jest ona ciężka np. biegunka o takim przebiegu, że wymaga leczenia szpitalnego - podkreśla Urząd.

Ponadto - jak wskazano - zgłaszać można reakcje niepożądane niezależnie od tego, czy uważa się je za ciężkie czy nie.

Za ciężkie z prawnego punktu widzenia uznaje się działanie niepożądane, które powoduje:

zgon pacjenta

zagrożenie życia

konieczność leczenia szpitalnego lub jego przedłużenie

trwale lub znaczne inwalidztwo

wady rozwojowe płodu

inne, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie.

Niepożądane działanie leków. "Bezpieczna farmakoterapia opiera się na zasadzie 4"

Jak podkreślał - w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia" z lutego 2022 roku - prof. Jarosław Woroń, kierownik w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego CMUJ, bezpieczna farmakoterapia opiera się na zasadzie 4: właściwy lek, właściwy pacjent, właściwa dawka oraz właściwe towarzystwo.

Jakie - według naszego rozmówcy - działanie niepożądane po lekach należy pilnie zgłaszać?

- Wszystko będzie zależało od pewnej specyfiki. Zależy to od natężenia działania niepożądanego i czego ono dotyczy. Pamiętajmy, że działania niepożądane mogą być również o charakterze wymagającym przerwania leczenia produktem, który jest podejrzany, że wywołał to działanie, zastosowania leczenia korygującego, czasem nawet hospitalizacji. Problemem jest to, że w Polsce bardzo często nie zgłasza się z działań niepożądanych z taką częstotliwością, z jaką one występują - wyjaśnił Woroń.







