Miłkowski broni kryteriów refundacji leku w SMA. "Jeden z najlepszych systemów na świecie"

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski ocenił w Sejmie, że polski system leczenia osób z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA jest "jednym z najlepszych na świecie"

W leczeniu SMA dostępne są trzy terapie. Od 1 września dzieci do 6. miesiąca życia mogą być leczone lekiem Zolgensma (terapia genowa)

Wiceminister ponownie przekonywał, że kryteria refundacji tego leku obowiązujące w Polsce nie mogą być szersze, gdyż zostały oparte o dostępne wyniki badań klinicznych

Maciej Miłkowski podkreślał, że w przypadku rozważania przeciwwskazań dla podania terapii genowej bardzo istotny jest wiek dziecka

Zolgensma. "Badania kliniczne były przeprowadzane do 6. miesiąca życia"

Od 1 września dla pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) refundowany jest kolejny lek w Polsce - Zolgensma (oparty o tzw. terapię genową). To jeden z najdroższych leków na świecie.

Wprowadzenie tak drogiego leku jest uznawane za wielki sukces. Jednak kryteria jego refundacji wzbudziły wiele emocji wśród rodziców dzieci chorych na SMA. Według nich lek może być podany w formie refundowanej tylko tym dzieciom, które nie skończyły 6 miesiąca życia i nie korzystają z innej terapii - nusinersenem lub risdiplamem (terapia doustna).

Jak przypomniał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, podstawą do wprowadzenia refundacji leku Zolgensma (terapia genowa) były badania rejestracyjne, kliniczne leku. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rekomendowała refundację w oparciu o badania przedstawione w lutym 2021 roku.

Wiceminister zaznaczył, że badania rejestracyjne były przeprowadzane u dzieci do 6. miesiąca życia. - A ze wszystkich trzech badań, które były podstawą podjęcia decyzji, główne badanie dotyczyło dzieci do 6 tygodnia życia. To badanie pokazało najwyższą skuteczność leku u pacjentów przedobjawowych - mówił.

Polski system leczenia SMA jest ukierunkowany na grupę docelową, jaką są pacjenci bezobjawowi. - To pacjenci bez wcześniejszego wprowadzenia innej terapii, którzy rozpoczęli leczenie w pierwszym miesiącu życia i tak dokładnie jest aktualnie przygotowany system w Polsce, który jest jednym z najlepszych systemów na świecie - twierdził wiceminister Maciej Miłkowski.

"Nie było mowy o innych wskazaniach"

Przekonywał, że taka ocena systemu wynika stąd, że „mamy pewność, iż osoby, które dostaną lek, będą w istotnym okresie przedobjawowym, czyli zanim rozwiną się pierwsze objawy”.

Według ministra Miłkowskiego właśnie ze względu na takie określenie grupy docelowej pacjentów firma była skłonna do rozmów z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zasad refundacji "ponieważ oczekuje, że w Polsce efekty kliniczne tego leczenia będą jak najlepsze”.

Minister dowodził, że wskazania refundacyjne dla stosowania leku Zolgensma w Polsce zostały określone prawidłowo, w oparciu o jedyne dostępne wyniki badań klinicznych, przeprowadzanych u dzieci do 6 miesiąca życia.

- Normalnie powinno się wykonywać badania, czy lek jest bardziej skuteczny od standardu postępowania. Firma tego nie zrobiła. Prowadziła badania w stosunku do pacjentów wcześniej nieleczonych, nigdy w stosunku do grup kontrolnych, w związku z tym de facto do placebo - przekonywał. Podkreślił, że lek uzyskał w badaniach taką samą skuteczność jak nusinersen i risdyplam.

- AOTMiT przygotowała pełny raport, firma się do tego dostosowała. W żadnym zakresie nigdy nie było mowy o innych wskazaniach. Zresztą firma podziękowała za pełny zakres wskazań medycznych i pełny zakres finansowania terapii u osób, które otrzymują ten lek - powiedział minister Miłkowski.

Jak poinformował, w tym roku wśród pacjentów, którzy otrzymali leczenie nusinersenem w pierwszym miesiącu życia, dwie trzecie było pacjentami przedobjawowymi. Pozostali już mieli objawy.

- W terapii istotny jest element decyzji rodziców i lekarzy, którzy muszą ocenić czy ze względów medycznych stosować terapię genową czy nusinersen - stwierdził wiceminister.

Od 1 września nie zdiagnozowano SMA u żadnego noworodka

W przypadku nietolerancji czy problemów technicznych z wykonaniem dokanałowego podania leku nusinersen jest możliwość przejścia na terapię doustną (risdiplam) w postaci proszku do sporządzenia roztworu. Ta terapia jest równie skuteczna jak podanie leku nusinersen lub Zolgensma - przekazał minister.

Jak poinformował Maciej Miłkowski, od 1 września nie został zdiagnozowany w Polsce żaden noworodek chory na SMA.

W Polsce dd ponad 20 lat działa system badań przesiewowych noworodków nadzorowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Badania są przeprowadzane oparciu o analizę krwi pobranej od noworodków w 1-2 dobie po urodzeniu, a wynik jest znany w 11-12 dniu. Tą drogą możliwe jest szybkie ustalenie, czy dziecko nie jest dotknięte jedną z ponad 30 poważnych chorób, które wymagają jak najszybszego podjęcia leczenia.

Jedną z chorób w kierunku których przeprowadzane są badania jest SMA. Jak przypomniał wiceminister, w I kwartale zakończył się etap pilotażu badań w kierunku SMA i 100 proc. noworodków jest objęte tym programem.

Rocznie w Polsce, przy obecnie funkcjonującym programie przesiewowym, można oczekiwać, że SMA zostanie zdiagnozowane u około 50-52 noworodków. Według danych ekspertów, w tej grupie u około 30-33 pacjentów będzie rozważane podanie leku Zolgensma (terapia genowa).

Maciej Miłkowski podkreślał, że w przypadku rozważania przeciwwskazań bardzo istotny jest wiek dziecka. Stąd wzięło się podanie leku przewidziane do 6 miesiąca jako refundowane. - Im masa ciała jest wyższa, tym zdecydowanie więcej wektora wirusa podaje się do organizmu i lek staje się coraz bardziej niebezpieczny dla pacjenta. Dlatego okres podania leku, szczególnie w pierwszych dwóch tygodniach życia dziecka, jest bezwzględnie najlepszy - podsumował minister.

