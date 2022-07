Lekarz rodzinny zleci nowe badania na koszt NFZ. Weszły ważne zmiany w przepisach

Od 1 lipca lekarz rodzinny ma możliwość skierowania pacjenta na nowe, darmowe badania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w połowie czerwca. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca

Nowe badania, na które skieruje lekarz POZ to m.in. badania biochemiczne i immunochemiczne: ferrytyna; witamina B12; kwas foliowy; anty-CCP; a także badania na przeciwciała HCV.

- Badania różnicujące przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci – wskazują przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

Ferrytyna, badanie poziomu ferrytyny pomaga określić zapasy żelaza w organizmie, badanie wykonywane przy podejrzeniu anemii pozwala potwierdzić lub wykluczyć niedokrwistość mikrocytarną) witamina B12, pomiary stężenia witaminy B12 wykonywane są w celu rozpoznania przyczyn niedokrwistości lub neuropatii) kwas foliowy, wykonywane jest, gdy zachodzi podejrzenie, że u pacjenta występuje niedobór kwasu foliowego, co może prowadzić do niedokrwistości) anty-CCP, umożliwia wykrycie obecności przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom we krwi. Oznaczenia poziomu przeciwciał anty-CCP wykorzystywane są przede wszystkim w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów) CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia); poziom białka C-reaktywnego (CRP) pomaga ustalić przyczynę choroby i zdiagnozować rozwijający się stan zapalny w organizmie

Przeciwciała anty-HCV (badanie, które wykazuje obecność lub brak przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV).

Badania kału – antygen H. pylori w kale. Badania mikrobiologiczne – Strep-test.

- Dzięki dodanym badaniom diagnostycznym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają możliwość: podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), podjęcia leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobakter Pylori), oraz wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy do leczenia specjalistycznego – argumentuje Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do rozporządzenia.

- Dodatkowo wprowadzenie do finansowania badań różnicujących przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci – dodają przedstawiciele MZ.

Kolejny nowy pakiet darmowych badań jesienią

Dodajmy, że uruchomiony od 1 lipca nowy pakiet badań, na które skieruje lekarz rodzinny, to nie koniec zmian w tym zakresie w POZ. Kolejny pakiet ma zostać ruszyć jeszcze jesienią.

Znaleźć się w nim miałyby m.in.

badania z obszaru kardiologii , jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu,

, jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu, badania z kręgu endokrynologii, jak przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

jak przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa badania z zakresu chorób układu oddechowego, jak badanie spirometryczne z próbą rozkurczową.

Dostęp do tego pakietu badań będą jednak miały tylko te poradnie, które zdecydują się wprowadzić opiekę koordynowaną nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi.

Eksperci chwalą zmiany. Skuteczne narzędzie m.in. w walce z HCV

Eksperci pozytywnie odnoszą się do zmian w przepisach. Dla przykładu dotąd w Polsce bezpłatny test anty-HCV mógł zlecić jedynie lekarz chorób zakaźnych. W efekcie znaczna większość osób żyjących z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C) nie otrzymywała terapii.

- Stworzenie możliwości wykonywania w POZ badania anty-HCV daje nam narzędzie do skutecznego zwalczania zakażeń tym wirusem, a przez to profilaktyki raka i marskości wątroby. Jak zostanie ono wykorzystane, będzie zależało od lekarzy POZ, a konkretnie od tego, na ile zdają oni sobie sprawę, jak wiele mogą zdziałać, masowo wykorzystując to proste i tanie badanie - oceniał cytowany w informacji prasowej prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Jak przypominają medycy nieleczona choroba może prowadzić do rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. W naszej szerokości geograficznej wirus HCV jest odpowiedzialny aż za 60 proc. przypadków tego groźnego dla życia nowotworu. Jednak problem stanowiło dotychczas odnalezienie zakażonych, ponieważ HCV nie daje przez lata żadnych objawów.









