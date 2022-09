Lek dla tysięcy Polaków wycofany z obrotu. Interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich

Lek Mytelase, stosowany w miastenii, chorobie układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, został wycofany z obrotu

Brak jego zamienników – napisała w skardze do Rzecznika Praw Obywatelskich matka chorego

Biuro RPO interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia

W Polsce choruje 10 tysięcy osób

Matka zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie leku Mytelase. Lek stosowany w miastenii, chorobie układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, został wycofany z aptek na początku sierpnia. Kobieta zaapelowała do RPO w trosce o swojego syna, a także ok. 10 tys. osób chorujących na tę chorobę neurologiczną.

Miastenia to choroba autoimmunologiczna. Wciąż nie wiemy, dlaczego organizm wytwarza przeciwciała działające przeciw jego własnym receptorom acetylocholinowym, ale główną rolę w wytwarzaniu tych przeciwciał, odgrywa gruczoł grasicy położony w klatce piersiowej, który u osoby dorosłej zanika. Jednak u blisko 60 proc. chorych na miastenię mówimy o przetrwałej grasicy, zaś u 15 proc. chorych może rozwinąć się nowotwór grasicy zwany grasiczakiem.

Miastenia dotyka najczęściej kobiety w drugiej i trzeciej dekadzie życia oraz mężczyzn po 60. r.ż. W Polsce choruje na nią ok. 10 tysięcy osób.

Miastenia: przyczyny, objawy i interwencja

W przebiegu miastenii pacjenci odczuwają nadmierną męczliwość mięśni, występują też problemy z chodzeniem i wykonywaniem podstawowych czynności życiowych oraz podwójne widzenie.

Brak leku – który dawał nadzieję pacjentom na poprawę samopoczucia w ciągu dnia - może doprowadzić do problemów z połykaniem i oddychaniem, a w końcu do śmierci.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiło Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ o stanowisko w sprawie oraz o informację o podjętych lub planowanych działaniach.

Po ostatnim wystąpieniu RPO, dotyczącym wycofywanego leku Alfadiol, do aptek trafił jego zamiennik, sprowadzony w ramach importu interwencyjnego za zgodą ministra zdrowia.

