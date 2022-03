Koronawirus. 2 marca. Zakażenia i zgony. Nowy raport z Ministerstwa Zdrowia

- Mamy 14 737 (w tym 1 691 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało 2 marca Ministerstwo Zdrowia.

2.03.2022 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

89 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby zmarło 277 osób. 81 osób zmarło z powodu #COVID19, 196 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami

➡Liczba zakażonych koronawirusem 5 694 767/ 111 864 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

2 marca na oddziałach covidowych przebywa 11 627 chorych z COVID-19, w tym 720 pod respiratorami.

Łącznie w systemie zabezpieczone są 24 119 łóżka covidowe oraz 2 095 respiratory.

Według danych resortu zdrowia kwarantanną objętych jest 93 377 osób. Z kolei liczba ozdrowieńców to 5 087 126.

Wczoraj mieliśmy 12 984 nowych zakażeń koronawirusem, w tym najwięcej z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Zmarło 269 osób, w tym 89 z powodu COVID-19, natomiast 180 miało choroby współistniejące. Poprzedniej doby wykonano ponad 85,9 tys. testów na koronawirusa.

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił wczoraj koniec dodatków covidowych za walkę z koronawirusem. Świadczenia będą obowiązywały tylko do 31 marc.

- W związku z poleceniem Ministra Zdrowia dodatki covidowe będą obowiązywały do 31 marca 2022 roku. Dyrektorzy szpitali II poziomu zabezpieczenia covidowego muszą dostarczyć informacje o wysokości dodatku covidowego, za okresy od 1 stycznia do 31 marca br., dla uprawnionych pracowników, najpóźniej do końca maja 2022 roku - przekazał w komunikacie NFZ.