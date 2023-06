FDA zezwoliła na sprzedaż testów do diagnozowania choroby Alzheimera

Na początku czerwca 2023 amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na sprzedaż testów do wykrywania płytek amyloidowych u pacjentów w wieku 55 lat i starszych, ocenianych pod kątem choroby Alzheimera.

Informacja w tej sprawie znalazła się w przeglądzie komunikatów FDA z 9 czerwca.

- W poniedziałek (5 czerwca) FDA zezwoliła na sprzedaż testów Elecsys Total-Tau Cerebral Spinal Fluid (CSF) i Elecsys ß-Amyloid (1-42) CSF II do wykrywania płytek amyloidowych u pacjentów w wieku 55 lat i starszych, ocenianych pod kątem choroby Alzheimera. Płytki amyloidowe to nieprawidłowe nagromadzenia β-amyloidu w przestrzeniach między komórkami nerwowymi w mózgu. Test jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z innymi klinicznymi ocenami diagnostycznymi, aby pomóc pracownikom służby zdrowia określić, czy pacjent ma AD (skrót od Alzheimer's disease - przyp. red.). Podczas gdy pozytywny wynik testu nie ustala diagnozy AD lub innych zaburzeń poznawczych, negatywny wynik testu zmniejsza prawdopodobieństwo, że zaburzenia poznawcze pacjenta są spowodowane AD - wskazuje agencja.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.