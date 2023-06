FDA zatwierdziła pierwszy lek do leczenia genetycznej przyczyny stwardnienia zanikowego bocznego

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała w przyspieszonej procedurze lek tofersen na podstawie redukcji stężenia neurofilamentów będących markerem neurodegeneracji

Lek ten jest pierwszym preparatem ukierunkowanym na genetyczną przyczynę ALS

Stwardnienie zanikowe boczne związane z mutacją w genie kodującym enzym dysmutazę ponadtlenkową 1 (SOD1) jest wyniszczającą, prowadzącą do śmierci ultrarzadką, genetyczną postacią ALS, z którą w USA żyje około 330 osób

Tofersen dla dorosłych cierpiących na ALS

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała tofersen w dawce 100 mg/15 ml podawanej dokanałowo w leczeniu osób dorosłych chorujących na stwardnienie zanikowe boczne (z ang. amyotrophic lateral sclerosis, ALS) związane z mutacją w genie dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1).

- Wskazanie to zostało zatwierdzone w procedurze przyspieszonej ścieżki rejestracyjnej w oparciu o zmniejszenie stężenia łańcuchów lekkich neurofilamentów w osoczu obserwowane u pacjentów leczonych tofersenem. Neurofilamenty to białka, które są uwalniane z neuronów w momencie ich uszkodzenia, co czyni je markerem neurodegeneracji - informuje w komunikacie firma Biogen.

Kontynuacja rejestracji w tym wskazaniu może być uzależniona od weryfikacji korzyści w trwającym obecnie badaniu potwierdzającym, tj. badaniu 3 fazy ATLAS nad tofersenem stosowanym u osób z przedobjawowym SOD1-ALS.

- Od ponad dekady Biogen koncentruje swoje prace naukowo-badawcze na poszukiwaniu metod leczenia ALS. Chcę podziękować naukowcom oraz całej społeczności ALS - wszyscy oni pracowali niestrudzenie, aby stworzyć tę jedyną w swoim rodzaju terapię dla osób z SOD1-ALS - powiedział Christopher A. Viehbacher, prezes i dyrektor generalny Biogen. - Dzisiejszy dzień to również kluczowy moment w badaniach nad ALS, ponieważ po raz pierwszy uzyskaliśmy konsensus dotyczący tego, że stężenie neurofilamentów może być stosowane jako marker zastępczy, który z dużym prawdopodobieństwem może przewidywać korzyści kliniczne wynikające z leczenia SOD1-ALS. Wierzymy, że ten ważny postęp naukowy jeszcze bardziej przyspieszy rozwój innowacyjnych leków na ALS.

Tofersen jest pierwszą zatwierdzoną terapią ukierunkowaną na genetyczną przyczynę ALS. Spółka Biogen współpracowała z Ionis Pharmaceuticals nad wczesnym rozwojem leku.

- Odkąd 30 lat temu zidentyfikowano mutacje w genie SOD1, jako jedną z przyczyn ALS, społeczność pacjentów z rodzinną postacią stwardnienia zanikowego bocznego poszukiwała terapii ukierunkowanych molekularnie. Rodzinom, które z powodu tej wyniszczającej choroby traciły swoich członków w szczytowym okresie życia, pokolenie po pokoleniu, tofersen oferuje terapię ukierunkowaną na podstawową przyczynę SOD1-ALS. Dzisiejszy dzień to ważny moment w badaniach nad stwardnieniem zanikowym bocznym, ponieważ tofersen jest pierwszym lekiem na ALS zatwierdzonym na podstawie biomarkera - powiedziała Jean Swidler, przewodnicząca Genetic ALS & FTD: End the Legacy (Genetyczne ALS i FTD: Kres dziedzictwa). - Jesteśmy szczęśliwi, będąc świadkami tworzenia nowych terapii - teraz, gdy zrozumiano, że obniżenie poziomu neurofilamentów dostarcza istotnych dowodów oddziaływania leczenia na proces neurodegeneracyjny.

Badania nad skutecznością leku

Jak informuje Biogen, skuteczność tofersenu oceniano w 28-tygodniowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym u pacjentów w wieku od 23 do 78 lat z osłabieniem spowodowanym ALS i mutacją w genie SOD1 potwierdzoną przez laboratorium centralne. W ciągu 24 tygodni stu ośmiu (108) chorych zrandomizowano w stosunku 2:1 do leczenia tofersenem w dawce 100 mg (n=72) lub placebo (n=36) (3 dawki nasycające, a następnie 5 dawek podtrzymujących). Dozwolone było jednoczesne stosowanie ryluzolu i (lub) edarawonu, wyjściowo 62 proc. pacjentów przyjmowało ryluzol, zaś 8 proc. pacjentów przyjmowało edarawon.

W ciągu 28 tygodni uczestnicy badania VALOR należący do populacji objętej analizą pierwotną (n=60), którym podawano tofersen doświadczyli spowolnienia utraty sprawności mierzonej skalą ALSFRS-R (Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale) w stosunku do wartości wyjściowej w porównaniu z uczestnikami w grupie otrzymującej placebo, choć różnica pomiędzy grupami nie była znamienna statystycznie (skorygowana różnica średnich tofersen - placebo [95 proc. CI] 1,2 [-3,2, 5,5]). W ogólnej populacji z zamiarem leczenia (ITT) (n=108) u uczestników leczonych tofersenem wystąpiło 55 proc. zmniejszenie stężenia NfL w osoczu w porównaniu z 12 proc. wzrostem u uczestników otrzymujących placebo (różnica średnich geometrycznych współczynników dla tofersenu do placebo: 60 proc.; nominalne p<0,0001). Ponadto poziom białka SOD1 w płynie mózgowo-rdzeniowym, pośrednia miara oddziaływania leczenia, został zmniejszony o 35 proc. w grupie leczonej tofersenem w porównaniu z 2 proc. w analogicznej grupie otrzymującej placebo (różnica średnich geometrycznych współczynników dla tofersenu do placebo: 34 proc.; nominalne p<0,0001).

W analizie okresowej przeprowadzonej po 52 tygodniach u uczestników, którzy ukończyli badanie VALOR i zostali włączeni do badania kontynuacyjnego prowadzonego metodą otwartej próby (Open Label Extension, OLE), zaobserwowano zmniejszenie stężenia NfL u uczestników otrzymujących wcześniej placebo, którzy rozpoczęli leczenie tofersenem w badaniu OLE, podobne do zmniejszenia obserwowanego u uczestników leczonych tofersenem w badaniu VALOR. W porównaniu z placebo/opóźnionym rozpoczęciem leczenia, wcześniejsze rozpoczęcie stosowania leku wiązało się z tendencją do zmniejszenia, pogarszania się pomiarów z zakresie funkcji klinicznych (ALSFRS-R), siły oddechowej (przewidywany odsetek pojemności życiowej mierzonej w manewrze wolnym) i siły mięśniowej (pomiar HHD - megascore dynamometrii ręcznej), choć nie były one istotne statystycznie. Tofersen wiązał się również z nieistotnym statystycznie trendem w kierunku zmniejszenia ryzyka zgonu lub konieczności stałego korzystania z wentylacji mechanicznej. Analizy eksploracyjne powinny być interpretowane z ostrożnością, biorąc pod uwagę ograniczenia danych zebranych poza kontrolowanym badaniem, które mogą podlegać wpływowi zmiennych zakłócających.

Zatwierdzenie leku tofersen opiera się na 12-miesięcznych zintegrowanych wynikach badania VALOR oraz badania OLE, porównujących wcześniejsze rozpoczęcie podawania tofersenu (na początku badania VALOR) z opóźnionym rozpoczęciem podawania tofersenu (sześć miesięcy później, w OLE), które zostały opublikowane w The New England Journal of Medicine.

- Obserwowałem pozytywny wpływ tofersenu na spowolnienie postępu ALS u osób z mutacjami w genie SOD1 - powiedział dr n. med. Timothy M. Miller, główny badacz w badaniach klinicznych nad tofersenem i współzarządzający ALS Center w Washington University School of Medicine w St. Louis. - Zatwierdzenie leku przez FDA daje mi nadzieję, że osoby żyjące z tą rzadką formą ALS mogą doświadczyć zmniejszenia spadku siły, funkcji klinicznych i funkcji oddechowych.

Co to jest tofersen?

Tofersen jest lekiem na receptę (dot. USA) stosowanym w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) u osób dorosłych, które mają mutację w genie dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1). Wskazanie to zostało zatwierdzone w procedurze przyspieszonej ścieżki rejestracyjnej w oparciu o zmniejszenie stężenia łańcuchów lekkich neurofilamentów w osoczu obserwowane u pacjentów leczonych tofersenem. Kontynuacja rejestracji w tym wskazaniu może być uzależniona od weryfikacji korzyści klinicznych w badaniu/badaniach potwierdzających.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Jakie są najważniejsze informacje, które powinniśmy wiedzieć o leku tofersen?

Produkt tofersen może powodować poważne działania niepożądane, między innymi:



U pacjentów leczonych produktem tofersen zgłaszane były przypadki zapalenia rdzenia kręgowego (myelitis) i/lub podrażnienia korzeni nerwowych (radiculitis), w tym także przypadki ciężkie. Zgłaszano również: obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (obrzęk papilarny) i zwiększenie ciśnienia wewnątrz czaszki (podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe), w tym także przypadki ciężkie, jak również zgłaszano u pacjentów zapalenie wyściółki mózgu (aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), w tym także przypadki ciężkie.

Jakie są możliwe skutki uboczne stosowania tofersenu?

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi u pacjentów leczonych tofersenem były: ból (ból pleców, ból rąk lub nóg), uczucie zmęczenia, ból mięśni i stawów oraz zwiększenie liczby białych krwinek w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Informacje o produkcie leczniczym tofersen

Tofersen jest antysensownym oligonukleotydem (ASO) stworzonym tak, aby wiązać się z mRNA genu SOD1 w celu zmniejszenia produkcji białka SOD1. Tofersen jest wskazany do leczenia ALS u dorosłych w USA, którzy mają mutację w genie SOD1. Wskazanie to zostało zatwierdzone w trybie przyspieszonym na podstawie zmniejszenia stężenia NfL w osoczu obserwowanego u pacjentów leczonych tofersenem. Kontynuacja rejestracji w tym wskazaniu może być uzależniona od weryfikacji korzyści klinicznych w badaniu/badaniach potwierdzających. Tofersen jest podawany dokanałowo, początkowo w trzech dawkach wysycających w odstępach 14-dni, a następnie w dawkach podtrzymujących raz na 28 dni. U pacjentów z SOD1-ALS mutacje w genie SOD1 powodują, wytwarzanie toksycznej, nieprawidłowo ukształtowanej formy białka SOD1. Toksyczne białko powoduje degenerację neuronów ruchowych, co prowadzi do postępującego osłabienia mięśni, utraty funkcji, a w końcu do śmierci.

Firma Biogen odkupiła licencję na tofersen od Ionis Pharmaceuticals na podstawie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i licencji. Tofersen został odkryty przez Ionis.

Oprócz trwającej fazy OLE badania VALOR, lek tofersen jest badany w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu 3 fazy ATLAS w celu oceny, czy tofersen może opóźnić wystąpienie objawów klinicznych u pacjentów presymptomatycznych z mutacją w genie SOD1 oraz biomarkerami świadczącymi o aktywności choroby (podwyższony poziom NfL w osoczu). Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności leku jest odsetek uczestników, u których pojawią się kliniczne objawy ALS. Obecnie poziom rekrutacji do badania ATLAS przekracza 50 proc. Badanie prowadzone jest w 14 krajach na całym świecie z szacowaną datą zakończenia badania w 2026 roku. Więcej szczegółów na temat badania ATLAS (NCT04856982) można znaleźć na stronie.

O stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS) i SOD1-ALS

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest rzadką, postępującą i śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną, która powoduje utratę neuronów ruchowych w mózgu i rdzeniu kręgowym, które są odpowiedzialne za kontrolowanie dobrowolnych ruchów mięśni. Osoby z ALS doświadczają osłabienia i zaniku mięśni, co powoduje utratę niezależności, poprzez stopniową utratę zdolność poruszania się, mówienia, jedzenia i w końcu oddychania. Średnia długość życia osób z ALS wynosi trzy do pięciu lat od momentu wystąpienia objawów.

Z ALS związanych jest wiele genów. Badania genetyczne pomagają określić, czy u danej osoby ALS jest związane z mutacją genetyczną, nawet jeśli w jej rodzinie nie było znanych przypadków tej choroby. Mutacja w genie SOD 1 jest diagnozowana w około 2 procentach wszystkich przypadków ALS. W USA żyje około 330 osób z tą chorobą. Uważa się, że ponad 15 procent osób z ALS ma genetyczną formę choroby , choć w ich rodzinach mogło nie być znanych przypadków tej choroby.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.