Choroba Alzheimera: przebiega powoli i nie boli. Wkrótce może dotknąć miliona Polaków

- Choroba Alzheimera występuje głównie po 65 roku życia. Częstość występowania tej choroby wzrasta z wiekiem. Udział pacjentów z chorobą Alzheimera w kolejnych grupach wiekowych co 5 lat ulega podwojeniu. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, będziemy mieli do czynienia z większą liczbą przypadków chorych - mówił Tomasz Kiełczewski, dyrektor konsultingu PEX PharmaSequence, podczas prezentacji raportu „Choroba Alzheimera. Wyzwania zdrowotne oraz ekonomiczne obciążenie w starzejącym się społeczeństwie”.

Korzystając z danych o stopniu rozpowszechnienia otępienia oraz biorąc pod uwagę wielkość populacji w poszczególnych grupach wiekowych w 2019 roku autorzy raportu przyjęli, że w Polsce liczba osób w wieku senioralnym z demencją wynosiła ponad 830 tys. osób, z czego choroba Alzheimera może być przyczyną choroby nawet u ponad 580 tys. osób.

Udział pacjentów z chorobą Alzheimera w kolejnych grupach wiekowych co 5 lat ulega podwojeniu. Zatem już w 2050 roku liczba osób w wieku senioralnym z demencją może wynosić ponad 1,7 mln osób, z czego demencja spowodowana chorobą Alzheimera może dotyczyć nawet ponad 1,2 mln osób, ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2019.

Niski stopień zdiagnozowamnia choroby Alzeimera

- Druga ważna rzecz: jest to choroba powszechna. Dotyka setek tysięcy osób w Polsce. Ale stopień zdiagnozowania choroby jest dosyć niski. Według różnych szacunków, postawioną diagnozę ma od 18 do ponad 30 procent pacjentów. Istotne jest też, na jakim etapie stawiana jest ta diagnoza. Zdecydowana większość pacjentów ma postawioną diagnozę na bardziej zaawansowanych etapach – dodał Tomasz Kiełczewski.

- Jest to choroba postępująca. Nie mamy w obecnej chwili leczenia, która jest w stanie odwrócić naturalny przebieg choroby. Jest to też choroba uzależniająca: uzależnia pacjenta od opiekuna i de facto uzależnia życie opiekuna od pacjenta. To opieka 24 godziny 7 dni w tygodniu – podkreślał współautor raportu.

Jest to też choroba obciążająca. Obok świadczeń medycznych, istotnym elementem kosztów powodowanych przez chorobę jest wsparcie systemu opieki społecznej.

Przede wszystkim są to koszty ponoszone przez rodziny z tytułu opieki nad pacjentem. W to wchodzi m.in. konieczność ograniczenia aktywności zawodowej, by móc zajmować się pacjentem.

Rosną koszty opieki nad chorym i obciążenie opiekunów

Autorzy raportu podsumowali koszty, jakie ponoszą pacjenci i rodziny pacjentów: bezpośrednie medyczne, związane z potrzeb medycznych, bezpośrednie niemedyczne oraz utracone dochody. Oszacowano, że w przypadku Polski łączne, roczne koszty pośrednie i bezpośrednie związane z chorobą Alzheimera wynoszą ponad 11 miliardów złotych.

Koszty opieki nad chorym i obciążenie opiekunów rosną wraz z postępem choroby. Jak oszacował Zbigniew Tomczak, przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, który opiekuje się żoną chorą na Alzheimera, w jego przypadku to 6-7 tys. zł miesięcznie.

Obciążenie psychiczne opiekuna osoby z chorobą Alzheimera

Na początku choroby pacjent wymaga nieznacznej pomocy. Z czasem stopniowo przestaje być samodzielny, aż wreszcie wymaga całodobowej opieki:

- Problemem jest zmęczenie i wypalenie opiekunów, które spowodowane jest ograniczonym dostępem do placówek opieki dziennej i całodobowej, hospicjów, a także niedostateczna liczba przeszkolonych kadr medycznych i opiekuńczych – uważa mąż pacjentki.

Opiekun osoby chorej na chorobę Alzheimera odczuwa obciążenie psychiczne, bo chory wymaga uwagi całodobowej: - Zatrudniam opiekunkę od wielu lat, bo inaczej nie mógłbym funkcjonować, nie mógłbym mieć odrobiny swojego życia. Ale na urlopie nie byłem już 6 albo 7 lat, mimo, że jest opiekunka – podkreślał.

Praca 24 godziny na dobę, latami bez przerwy

- Dane są porażające i pokazują, z jakim wyzwaniem mierzy się państwo, bo nawet nie sam system opieki zdrowotnej, w kontekście lawinowo rosnącej liczby chorych na Alzheimera i choroby pokrewne. Te obciążenia są widocznie nie tylko w budżecie Polski, ale wszystkich państwach wysoko rozwiniętych, które dzisiaj mierzą się z wysoką dynamiką zapadalności na choroby demencyjne.

Potrzebujemy systemu opieki zdrowotnej i społecznej, by zagospodarował potrzeby pacjentów i ich opiekunów – komentowała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Dodała, że Polska jest na szarym końcu pod względem przyjęcia narodowego planu na rzecz choroby Alzheimera: - Wiemy, że w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace, aby taki narodowy plan powstał i zdefiniował obszary: profilaktyki, diagnostyki i leczenia, jak i integracji opieki zdrowotnej z opieką społeczną - stwierdziła.

Udział kosztów społecznych w kosztach leczenia i opieki

- Mamy dzisiaj bardzo słabo rozwiniętą zdolność do międzysektorowego działania. Nie tylko współpracy lekarza rodzinnego z lekarzem neurologiem, ale opieki zdrowotnej z systemem opieki społecznej i opiekunów tych osób. Bo ta choroba jak żadna inna, angażuje tak bardzo bliskich osób z Alzheimerem – mówiła dr Sobotka-Gałązka.

Zwróciła również uwagę na udział kosztów społecznych w łącznych kosztach leczenia i opieki nad chorymi z Alzheimerem: - Zmienia się on zasadniczo wraz z postępem choroby i w tej najbardziej zaawansowanej fazie, konsumuje ponad 70 proc. wszystkich kosztów. Udział kosztów medycznych spada na rzecz kosztów związanych z opieką. Nie możemy pacjentów i ich opiekunów pozostawić samych sobie i musimy ten ciężar współdzielić.

Przypomniała słowa b. wiceministra zdrowia, Sławomira Gadomskiego, że „w zakresie priorytetów zdrowotnych w obszarze neurologii choroba Alzheimera powinna się znaleźć na samym szczycie”.

Prace nad nowymi terapiami nudzą nadzieje

Z danych NFZ wynika, że poziom zdiagnozowania choroby Alzheimera w polskim systemie publicznym jest bardzo niedoszacowany. - Widzimy, że większość pacjentów jest pod opieką tylko lekarzy POZ, że potrzebne jest zbudowanie rozwiązań, by choroba była potwierdzana w gabinecie lekarza neurologa i aby wieloletni proces terapeutyczny, sięgający nawet 20 lat, był prowadzony ze wsparciem lekarza neurologa. Zarówno w zakresie diagnostyki i skriningu, ale też nowych terapii i rozwiązań. Bowiem w wielu ośrodkach toczą się prace nad nowymi terapiami i te doniesienia w literaturze medycznej rodzą nadzieje, że to instrumentarium będzie rosło – podkreślała Sobotka-Gałązka.

- W raporcie zidentyfikowano wszystkie słabe punkty systemu. A teraz mamy wytyczyć ścieżkę dla pacjenta i jego rodziny. 580 tys. Polaków choruje na Alzheimera, a już niedługo milion. Potrzebujemy edukacji społeczeństwa, ale też programów, które obejmą swoją opieką rodziny osób chorych, w tym przygotowanie do życia z chorobą. Trzeba też postawić na budowanie ośrodków opieki dziennej, by odciążyć opiekunów. Musi też być możliwość zatrudnienia opiekunów dla tych chorych w sposób formalny, najczęściej członków rodziny, by dostawali za to wynagrodzenie, by ich praca była doceniona. A jest to praca 24 godziny na dobę, latami bez przerwy - wymieniała prof. Agnieszka Słowik, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJCM.

Przygotowanie programu wczesnego diagnozowania

Z kolei dr Edyta Ekwińska, wiceprezes Alzheimer Polska, potwierdziła, że obecnie faktycznie trwa w resorcie zdrowia przygotowanie programu wczesnego diagnozowania łagodnych zaburzeń poznawczych, ale jest ono skierowane na początku przede wszystkim do lekarzy rodzinnych. Podkreśliła też rolę ośrodków alzheimerowskich: - Prowadząc domy dziennego pobytu, widzimy, że z jednej strony opiekun, który zostawia osobę w takim miejscu, może dalej pracować. Ale też te ośrodki są przygotowane do pracy i prowadzenia terapii, żeby ćwiczyć funkcje poznawcze osób, zwłaszcza na wczesnym etapie. Żeby pacjent dłużej był zorientowany w rzeczywistości i miał samoświadomość, by mógł samodzielnie jak najdłużej funkcjonować.

- Musimy też przyzwyczaić społeczeństwo do tych pacjentów. Że będą korzystać np. z usług fryzjera, ale że popełniają błędy, np. zapominają jak zapłacić kartą za usługę.

Dr Ekwińska mówiła też o wstydzie, jaki towarzyszy rodzinom chorych: - Ważne, by lekarze kierowali ich do stowarzyszeń alzheimerowskim po pomoc.

Diagnostyka i leczenie

- Taka jest specyfika tej choroby – przebiega powoli i nie boli. Objawy są dyskretne. Ale to się zmienia, bo pojawiają się różne możliwości precyzyjnej diagnostyki osób zagrożonych. Dopóki tego nie było, byliśmy bezradni. Wiemy dzisiaj, że medycznie choroba ma długi kres przedkliniczny: 10 -20 lat, czyli proces patologiczny może się już toczyć, a my o tym nie wiemy. Mamy nadzieję, że dzięki technikom laboratoryjnym będziemy mogli wskazać osoby zagrożone – mówił prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Jednak jak przyznał, system nie jest uwrażliwiony na wykrywanie osób z chorobą.

- W trakcie „białych sobót” wykrywaliśmy ewidentne choroby natury otępiennej za pomocą prostych testów psychologicznych, ku zdziwieniu rodziny. Brakuje nam poradni specjalistycznych zajmujących się pewną grupą chorobową i choroby otępienne będą tu istotne, we współpracy z poradniami neurologicznymi, których mamy dużo, ale ten system musi zostać przeorganizowany - zauważył.

- Po pierwsze ważne jest wyłapywać osoby zagrożone i skrócić ścieżkę do diagnozy, bo już mamy do tego narzędzia: panele badań neuropsychologicznych, badania laboratoryjne: biomarkery i wskaźniki, pokazujące, że ten proces neurozwyrodnienia już się toczy. I wreszcie obrazowanie mózgu. Tu obowiązuje nas wykluczenie szeregu chorób – opisywał prof. Rejdak.

Jest szansa na leczenie przyczynowe choroby Alzheimera

Specjaliści mówili również o możliwościach terapeutycznych. - Mamy szansę na leczenie przyczynowe. Pojawiają się pierwsze cząsteczki zarejestrowane do leczenia przyczynowego. Dotychczas mamy tylko leczenie objawowe, które nieznacznie spowalnia przebieg naturalny choroby. Pierwsze przeciwciało monoklonalne pojawiło się na rynku. Jest jeszcze droga, którą każda cząsteczka musi przejść po rejestracji i ta droga trwa czasem kilka lat. Myślę, że ciągu 5 lat będzie wysyp dużej liczby różnorodnych cząsteczek. Wiele z nich jest w badaniach klinicznych – mówiła prof. Słowik.

Prof. Rejdak wskazał na znaczenie trybu życia: - Ważne jest unikanie chorób cywilizacyjnych, układu krążenia, bez używek, bowiem wszystko to, co może uszkodzić nasz mózg, wpłynie na przyspieszenie ujawnienia się otępienia w konkretnym wieku. Udowodniono, że możemy rzeczywiście oddalić ryzyko choroby, może nie zapobiec, ale opóźnić maksymalną ekspresję choroby przez zapewnienie zdrowia mózgu – mówił ekspert.

Leczenie przyczynowe jeszcze przed okresem przedklinicznym

Podkreślał również znaczenie podania leczenia przyczynowego jak najwcześniej, nawet w okresie przedklinicznym.

- Byłoby ideałem wykrycie choroby i podanie tych leków jak najwcześniej. Nasze ośrodki uczestniczyły w badania klinicznych i wykazano, że osoby z łagodną, wczesną fazą choroby najbardziej korzystały z terapii. Pamiętajmy też, że choroba Alzheimera to bardzo szeroki termin. Pod nim kryje się szereg pewnych podtypów stanów chorobowych i ku temu zmierza neurologia, by wykrywać te podtypy, charakteryzować profil zmian patologicznych, bo na pewno będzie to miało związek ze skutecznością leczenia - przyznał.

- Dotychczas nie udawało się wykryć skutecznych leków, ponieważ brano szerokie grupy pacjentów, gdzie były bardzo różne stany chorobowe ujęte w badaniach klinicznych. Teraz badania identyfikują pacjentów, a przez to można wykazać skuteczność w konkretnych podgrupach i to jest sukces ostatnich lat. Cieszymy się również z tej molekuły, która jest zarejestrowana w USA i czekamy na rejestrację w Europie – dodał.

