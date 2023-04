Byli na rentach, zamknięci w domach. Dzięki refundacji nowego leku wracają do życia społecznego

Od marca polscy pacjenci mają dostęp do refundowanego nowoczesnego leczenia w padaczce lekoopornej

Dla mnie jest to sytuacja niespotykana od lat. Lek został zarejestrowany w Europie w 2020 roku, a już w 2023 roku mamy refundację w Polsce - ocenia dr Magdalena Bosak

Około 80 procent chorych z padaczką lekooporną może odnieść korzyść ze stosowania cenobamatu: albo nie mieć napadów, albo mieć zmniejszoną częstość napadów

Osoby z padaczką lekooporną bardzo często korzystały ze świadczeń rentowych. Dzięki nowej terapii to może się zmienić

Taka osoba wraca do społeczeństwa, a zyskuje na tym podatnik. Może zacząć pracować, funkcjonować w społeczeństwie, założyć rodzinę - wymienia Alicja Lisowska

Nowoczesna opcja terapeutyczna dla pacjentów z lekooporną padaczką

Od 1 marca 2023 roku w Polsce refundowany jest cenobamat w leczeniu pacjentów z padaczką lekooporną.

To przede wszystkim doskonała wiadomość dla pacjentów. Decyzja Ministerstwa Zdrowia o refundacji spowodowała, że tegoroczne obchody Purple Day, Światowego Dnia Na Rzecz Osób z Padaczką, który przypadał 26 marca, były rzeczywiście okazją do świętowania. To również bardzo dobra wiadomość dla środowiska medycznego, które w przypadku grupy chorych lekoopornych było często bezradne.

- O pacjentach z padaczką lekooporną rozmawialiśmy w kontekście tego, że to trudna grupa, dla której ciężko jest dobrać odpowiednie leki. Już sama nazwa wskazuje, że jest to choroba lekooporna. Zdarzało się, że lekarze uznawali, że skoro tak, to nic nie pomoże i nie ma sensu próbować. Teraz mamy lek, który pokazuje, że się da i w dodatku jest refundowany w Polsce - mówi Alicja Lisowska, prezes Fundacji EPI-Bohater.

- Dla mnie jest to sytuacja niespotykana od lat. Lek został zarejestrowany w Europie w 2021 roku, a już w 2023 roku mamy refundację w Polsce. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że był to okres pandemii. To refundacja najnowocześniejszego ostatnio zarejestrowanego preparatu do leczenia padaczki lekoopornej w Europie. Z reguły okresy od wprowadzenia danego produktu w Europie do możliwości podawania go w ramach refundacji u naszych pacjentów w Polsce trwały 5-10 lat. W tym przypadku to ogromny postęp i bardzo mnie to cieszy – podkreśla dr hab. Magdalena Bosak z Oddziału Klinicznego Neurologii i Centrum Epileptologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

O jakiej grupie pacjentów mówimy?

Szacuje się, że w Polsce jest 300-350 tysięcy chorych na padaczkę. - Celem leczenia padaczki jest osiągnięcie całkowitej kontroli napadów, bez występowania objawów niepożądanych. Niestety taką remisję udaje się osiągnąć u około dwóch trzecich chorych. U jednej trzeciej pacjentów ta padaczka jest lekooporna. To oznacza, że dotyka co najmniej 100 tysięcy pacjentów w Polsce – wyjaśnia ekspert.

Są to chorzy, u których występuje brak skuteczności co najmniej dwóch interwencji terapeutycznych, leków przyjmowanych kolejno po sobie w monoterapii lub w formie leczenia skojarzonego. Pacjent, mimo regularnego leczenia, nie osiąga remisji i nadal występują u niego napady. Finansowanie ze środków publicznych leku cenobamat obejmuje leczenie wspomagające napadów ogniskowych, ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu, u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej.

- Dla około 80 procent z nich cenobamat będzie nowoczesną opcją terapeutyczną, tyle bowiem osób choruje na padaczkę ogniskową, której ten lek jest dedykowany. Potencjalnie kilkadziesiąt tysięcy pacjentów może odnieść korzyść: albo nie mieć napadów, albo mieć zmniejszoną częstość napadów – opisuje dr Bosak.

W codziennej praktyce klinicznej lek okazuje się równie skuteczny co w badaniach

To znajduje potwierdzenie w badaniach klinicznych, na które powołuje się neurolog: - Wyniki badań są bardzo obiecujące. Po zastosowaniu nowoczesnego leczenia mamy szansę na ustąpienie napadów u 20 procent pacjentów z padaczką lekooporną. Zmniejszenie częstości napadów występuje u 60-70 procent pacjentów. Jeśli pacjent miał 5 napadów dziennie, a po przyjęciu leku ma jeden, to jego jakość życia zmienia się w sposób zasadniczy.

Są też już pierwsze efekty skuteczności leku pochodzące z rzeczywistej praktyki klinicznej z państw, które wcześniej udostępniły go swoim pacjentom w ramach refundacji. Te wyniki pokazują, że warto jak najszybciej zacząć refundować cenobamat. - Rozmawiałam z kolegami z Europy, którzy mieli już okazję go stosować. Okazuje się, że w codziennej praktyce klinicznej jest równie skuteczny jak w badaniach – mówi dr Bosak.

Na polskie doświadczenia ze stosowania leku w ramach refundacji trzeba poczekać kilka miesięcy. Ale jak podkreśla dr Bosak, już po kilku podaniach preparatu, widać efekty: - Prowadzę już kilkunastu pacjentów na tym leku, jeszcze na początkowej fazie eskalacji dawki. Ale mam już zwrotne informacje o zmniejszeniu częstości napadów nawet na małych dawkach. Mam nadzieję, że będzie później jeszcze lepiej.

Dawka leku jest zwiększana co dwa tygodnie, więc do osiągnięcia wstępnej dawki terapeutycznej mijają trzy miesiące. - To dość powoli. Potem możemy jeszcze podnosić dawkę leku z 200 do 400 miligramów w ciągu następnych 2-3 miesięcy, w zależności od tolerancji preparatu przez pacjenta. Generalnie dawki leków przeciwpadaczkowych zwiększane są powoli, aby zminimalizować występowanie objawów niepożądanych. Częstość występowania tych objawów możemy zmniejszyć albo w ogóle im zapobiec, jeśli bardzo powoli podnosimy dawkę leku. To jest właśnie taki przypadek – wyjaśnia specjalistka.

Prezes Alicja Lisowska przypomina jednak, że mamy pewne doświadczenia praktycznego stosowania leku w Polsce, ponieważ część pacjentów decydowała się na terapię mimo braku refundacji: - Jak ten lek musi być skuteczny i jak pomaga chorym najlepiej widać po fakcie, że do Fundacji zgłaszały się osoby, które decydowały się kupować go bez refundacji. Stosują go już od kilku miesięcy, a nawet lat. Ci chorzy decydowali się na kurację lekiem, który w zależności skąd był pozyskiwany, kosztował między 700-1000 zł miesięcznie, czyli ok. 10 tys. zł rocznie.

Przywracamy chorych społeczeństwu

Decyzja o refundacji leku, który eliminuje lub ogranicza liczbę napadów w ogromnym stopniu przekłada się na sposób funkcjonowania pacjentów w życiu codziennym. Dla chorych, którzy dotąd nie mieli kontrolowanych napadów, jest on ogromną szansą na powrót do normalnego życia.

- Wpływ jest ogromny. Proszę sobie wyobrazić osobę, która żyła w przeświadczeniu, że z napadami nie da się nic zrobić i nagle albo całkowicie przestaje je mieć, albo są one bardzo mocno zredukowane. Może zacząć pracować, funkcjonować w społeczeństwie, założyć rodzinę. Nie boi się, że zamknie oczy, otworzy je i nie będzie wiedziała, gdzie się znajduje, bo jest po napadzie.

Pacjenci normalnie żyją i funkcjonują. Mogą pracować, uprawiać sporty, mieć swoje pasje, marzenia.

Osoby z padaczką lekooporną bardzo często korzystały ze świadczeń rentowych. Dzięki nowej terapii to może się zmienić. – Taka osoba wraca do społeczeństwa, a zyskuje na tym podatnik. Bo osoba chora na padaczkę nie musi być dłużej na rencie, może się rozwijać i funkcjonować społecznie. Przywracamy je społeczeństwu. Mamy więc potężną grupę osób, która wraca na rynek pracy – dodaje prezes Lisowska.

Decyzję o podjęciu przez pacjenta terapii zawsze podejmuje lekarz. Dlatego chorzy, którzy potencjalnie kwalifikują się do nowego leczenia, powinni porozmawiać ze swoim lekarzem.

