Apelują do Ministerstwa Zdrowia o refundację leków na ADHD dla dorosłych

Do Ministerstwa Zdrowia złożono petycję o wprowadzenie refundacji leków na ADHD dla dorosłych

Jest to pierwsza tak duża akcja społeczna podjęta w celu poprawy jakości życia osób z ADHD w naszym kraju

— W porównaniu z pacjentami z krajów Europy Zachodniej, dorośli z ADHD w Polsce mają zapewnioną zdecydowanie gorszą opiekę zdrowotną. Problemy zaczynają się już na etapie diagnozy — podkreśla Krzysztof Kotkowicz ze Stowarzyszenia "ATTENTIO"

Przedstawiciele stowarzyszenia "Czerwoni" i Stowarzyszenia Osób Dorosłych z ADHD "ATTENTIO" złożyli do Ministerstwa Zdrowia petycję dotyczącą wprowadzenia do refundacji leków na ADHD dla dorosłych. Udało się już zebrać ponad 3500 podpisów w tej sprawie (apel można podpisać w TYM miejscu). Jest to pierwsza tak duża akcja społeczna podjęta w celu poprawy jakości życia osób z ADHD.

"ADHD jest atypowym wariantem neurorozwojowym o nieznanych przyczynach, co oznacza, że jego objawy są skutkiem tego, że mózg rozwijał się w sposób odmienny w okresie prenatalnym lub w okresie wczesnego dzieciństwa. Wbrew powszechnemu mitowi, nie występuje wyłącznie u dzieci" - czytamy w treści wspomnianego apelu.

— Według najnowszych badań, z ADHD może żyć nawet 9 proc. dorosłych. Osoby z ADHD mają realne i znaczące problemy z funkcjami wykonawczymi niezależnie od wieku. Osoby z ADHD mają trudności ze skupieniem się i utrzymaniem uwagi, a także z motywacją, organizacją, pamięcią i planowaniem. Często bywają niecierpliwe, impulsywne, bardzo wrażliwe na bodźce z otoczenia oraz zdolne do silnych i trudnych do opanowania reakcji emocjonalnych — przyznaje Oskar Mieczkowski z organizacji "Czerwoni".

Przedstawiciele wspomnianych stowarzyszeń przypominają, że leki na ADHD są drogie.

— Przykładowo koszt zakupienia kilku opakowań Medikinetu, potrafi wynieść nawet 350 złotych. A recepty są ważne miesiąc. To potężny cios finansowy dla studentów, osób pracujących o przeciętnych i niskich dochodach. Zwłaszcza teraz, gdy ceny podstawowych produktów oraz wynajmu mieszkań gwałtownie rosną — dodaje Mieczkowski.

Najskuteczniejszą forma leczenia ADHD są stymulanty dopaminergiczne. — Dzięki zwiększeniu ilości dopaminy i noradrenaliny, których poziom w mózgach osób z ADHD jest zaniżony, wzmacniają funkcje wykonawcze tych osób, znacznie niwelując objawy i ułatwiając naukę, pracę i zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie — wyjaśnia.

Autorzy petycji zwracają także uwagę na niską dostępność leków. — Aktualnie przykładowo Medikinet jest dostępny w kilkunastu procentach aptek w Polsce, głównie w dużych miastach. Refundacja leków na ADHD dla osób dorosłych — a co za tym idzie większa ich dostępność — oszczędzi państwu polskiemu koszty leczenia powikłań w przyszłości — podkreśla Oskar Mieczkowski.

"Problemy zaczynają się już na etapie diagnozy"

— W porównaniu z pacjentami z krajów Europy Zachodniej, dorośli z ADHD w Polsce mają zapewnioną zdecydowanie gorszą opiekę zdrowotną. Problemy zaczynają się już na etapie diagnozy, niemalże niedostępnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie większość lekarzy psychiatrów tkwi wciąż w błędnym przekonaniu, że ADHD dotyka jedynie dzieci i młodzieży, a w dorosłości magicznie znika — podkreśla Krzysztof Kotkowicz ze Stowarzyszenia "ATTENTIO".

— Na naszej grupie widzimy ogromny odsetek pacjentów, którzy przez lata odbijają się od jednego lekarza do drugiego, szukając trafnej diagnozy, a zamiast tego otrzymując kolejne recepty na leki, które nie są dla nich w żadnym stopniu pomocne, a często uzależniają i szkodzą — dodaje Kotkowicz.

Zauważa również, że "badania naukowe mówią jasno, że wśród dorosłych pacjentów z ADHD, największą skuteczność mają niedostępne w Polsce leki oparte o lisdeksamfetaminę, czyli amfetaminę w formie uniemożliwiającej rekreacyjne nadużywanie".

— Z uwagi na brak refundacji, producent leku Elvanse nie zdecydował się jednak na wprowadzenie go do Polski, dlatego polscy pacjenci muszą swoją farmakoterapię opierać na lekach, których główną grupą docelową są dzieci i młodzież, a których skuteczność u dorosłych pacjentów jest umiarkowana — podkreśla Kotkowicz.

Lista leków, których dotyczy petycja skierowana do resortu zdrowia:

Atomoksetyna - Konaten (10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg);

Auroxetyn (10, 18, 25, 40 mg);

Atomoxetine NeuroPharma (10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg);

Atomoksetine Medice (10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg);

Metylofenidat - Concerta (18, 36 mg);

Medikinet (5, 10, 20 mg);

Medikinet CR (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg);

Lisdexamfetamini dimesilas - Elvanse (30, 50, 70 mg) - dla osób dorosłych.

