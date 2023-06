1 lipca wchodzą ważne zmiany w programie lekowym dotyczącym stwardnienia rozsianego

Nowe leki dla chorych na SM

Chodzi - jak wskazują eskperci - o nowy program, obowiązujący od listopada 2022, który zapewnił pacjentom dostęp do leczenia wysoko skutecznego już od samego początku trwania choroby, co jest zgodne ze światowymi i europejskimi standardami leczenia SM.

- W pierwszej linii terapii brakowało jednak dwóch nowoczesnych leków okrelizumabu i kladrybiny. Od lipca to się zmieni i oba te leki także będą mogły być podawane pacjentom zaraz po diagnozie SM - wskazują.

- Z radością przyjęliśmy projekt nowej listy refundacyjnej i wprowadzenie do programu, już w 1. linii leczenia, kolejnych dwóch leków o wysokiej skuteczności. Są bowiem pacjenci, u których z różnych względów chcielibyśmy sięgać po któryś z tych leków od początku leczenia i teraz będzie to możliwe mówi prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego ocenia, że to "dobra decyzja Ministerstwa Zdrowia, które postanowiło jeszcze mocniej rozszerzyć dostęp do leków wysoko skutecznych, możliwych do zastosowania w 1. linii leczenia SM".

- Dzięki temu, terapia może być indywidualnie, precyzyjnie dobierana do pacjenta, z uwzględnieniem aktywności choroby oraz preferencji pacjenta i jego trybu życia - komentuje.

- Jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Zdrowia za zrozumienie dla naszych potrzeb i za poszerzenie palety pierwszoliniowych opcji terapeutycznych o okrelizumab i kladrybinę - mówi Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM walcz o siebie.

