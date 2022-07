Wysokie stypendia dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników. MZ ogłosiło szczegóły

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 1 lipca nowe stypendia dla przyszłych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, ale również studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej, fizjoterapii oraz farmacji

Dodatkowe pieniądze, ale również wsparcie w formie mentoringu, mają zachęcić do podejmowania studiów na wskazanych kierunkach medycznych

Na największe wsparcie mogą liczyć pielęgniarki, położne i ratownicy. Studenci tych kierunków oprócz wysokich stypendiów mogą otrzymać również bezzwrotne dofinansowanie

Program stypendialny ma być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy do połowy 2026 roku. Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi od roku akademickiego 2022/2023.

Będą wysokie stypendia dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych

Jak przekazało w komunikacie z 1 lipca Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z założeniami i działaniami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Zdrowia przygotowało miernik D29G: wejście w życie „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”. Resort zastrzega, że dokument może ulegać modyfikacjom w toku konsultacji z Komisją Europejską.

Na wstępie urzędnicy wyjaśniają, że jest to „system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych", który powstał w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych.

- Podejmowane działania pozwalają sukcesywnie odwrócić niekorzystne trendy w zakresie liczby osób podejmujących studia na kierunkach medycznych, niemniej jednak w przypadku wielu zawodów, jak pielęgniarki, położne czy lekarze działania te wciąż nie wystarczają na uzupełnienie luki pokoleniowej – przyznają. I jak wskazują największy problem jest w przypadku pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

- Dlatego też konieczne stało się podjęcie działań, które będą stanowiły kolejną istotną zachętę do podejmowania studiów na ww. kierunkach, a które przełożą się na dalsze zwiększenie zainteresowania studiami na wszystkich, głównych kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, co tym samym przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów tych kierunków studiów. Dodatkowo, w przypadku absolwentów takich kierunków jak pielęgniarstwo, położnictwo czy też ratownictwo medyczne konieczne są dodatkowe działania zachęcające do podjęcia pracy w zawodzie – przekonuje Ministerstwo Zdrowia.

Stypendia, bezzwrotne dofinansowania i mentoring dla studentów

Resort w ramach programu stypendialnego proponuje trzy formy wsparcia:

dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja:

- stypendia dla osób podejmujących studia,

dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:

- stypendia dla osób podejmujących studia,

- bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,

dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:

- mentoring.

Program ma być realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy, tj. do połowy 2026 roku. Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Stypendia dla studentów kierunków medycznych. Jakie zasady?

Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku lekarskim, lekarsko dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja. Zasady:

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2.000 studentów ww. kierunków (łącznie)

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł.

Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie)

Stypendia będą przyznawane na okres 3 lat studiów

Odbędą się 2 edycje przyznawania stypendiów – w roku 2022 stypendium otrzyma 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25) oraz w roku 2023 r. stypendium otrzyma kolejne 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26)

O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej

Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta ww. kierunków.

Kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów

Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni, która:

zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; nie jest postawiona w stan likwidacji; w latach 2019–2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, oceny jakości kształcenia.

Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Zasady:

Stypendium jest przyznawane studentom I roku studiów licencjackich na okres 3 lat

Miesięczna kwota stypendium wynosi 1.500 zł

Stypendium może otrzymać maksymalnie 4.000 studentów przez cały okres (łącznie wszystkich ww. kierunków studiów)

studentów przez cały okres (łącznie wszystkich ww. kierunków studiów) Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy każdego roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).

Stypendia będą przyznawane na cały cykl kształcenia ( 3 lata) , co oznacza dofinansowanie 2 pełnych cyklów kształcenia (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 stypendium otrzyma 2 tys. osób oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26 stypendium otrzyma kolejne 2 tys. osób

, co oznacza dofinansowanie 2 pełnych cyklów kształcenia (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 stypendium otrzyma 2 tys. osób oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26 stypendium otrzyma kolejne 2 tys. osób O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej (z wyłączeniem studiów pomostowych)

Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne

Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni, która:

zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na te 3 kierunki studiów łącznie co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; nie jest postawiona w stan likwidacji; w latach 2019–2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

Bezzwrotne dofinansowanie dla pielęgniarek, położnych i ratowników, a dla absolwentów mentoring

Bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Zasady:

Dofinansowanie kształcenia, w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie na danym kierunku studiów, otrzymają studenci studiów I stopnia (z wyłączeniem studiów pomostowych 1-no i 1,5-rocznych) na uczelniach publicznych na studiach niestacjonarnych oraz w uczelniach niepublicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Dofinansowanie będzie mogło otrzymać 2.000 studentów kierunku pielęgniarstwo, 1.400 studentów kierunku położnictwo oraz 1.000 studentów kierunku ratownictwo medyczne

Dofinansowane zostaną 2 pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26)

Dofinansowanie do studiów mogą otrzymać obywatele Polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jako uśrednioną wysokość opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku studiów na rok akademicki 2022/23, do której będzie przyznawane dofinansowanie, przyjmuje się:

1) kierunek pielęgniarstwo – 6.500 zł za rok studiów

2) kierunek położnictwo – 6.000 zł za rok studiów

3) kierunek ratownictwo medyczne – 6.500 zł za rok studiów.

O dofinansowanie mogą się ubiegać studenci uczelni, która:

zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie co najmniej 40 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; nie jest postawiona w stan likwidacji; w latach 2019–2022 na żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia; w latach 2019–2022 kierunek studiów pielęgniarstwo, położnictwo lub odpowiednio ratownictwo medyczne prowadzony przez uczelnię nie uzyskał oceny warunkowej w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia. 6) w przypadku studenta kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, uzyskała decyzję Ministra Zdrowia na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo na poziomie pierwszego stopnia na najdłuższy możliwy okres przewidziany przepisami prawa.

Wynagrodzenie za mentoring wyniesie 1 tys. brutto miesięcznie

Ponadto - jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia - "w celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego wprowadzone zostają działania pilotażowe, polegające na zapewnieniu w pierwszej pracy opieki mentora, tj. osoby wprowadzającej w nowe obowiązki".

- Przyczyni się to również do satysfakcji z pracy, co z kolei wpłynie na szybszą adaptację osób objętych wsparciem w miejscu pracy i decyzję o pozostaniu w zawodzie. Mentoring będzie realizowany w formie pilotażu, do którego będą mogły przystąpić podmioty lecznicze posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, i które zatrudniają pielęgniarki, położne i ratowników medycznych rozpoczynających pracę w zawodzie - czytamy w opisie programu.

Mentoringiem zostałoby objętych 15.000 osób w okresie 4 lat.

- Wynagrodzenie za mentoring, w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie, stanowić będzie dodatek dla wynagrodzenia pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, którzy podejmą się roli mentora. Jedna osoba będzie mogła objąć opieką mentorską 1 lub 2 osoby - dodaje MZ.

Pełną treść komunikatu resortu zdrowia o stypendiach można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia







