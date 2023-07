Trwa obóz naukowy dla zdolnej młodzieży. Zwycięzców poznamy we wrześniu

16 lipca br., rozpoczął się obóz naukowy 9. już edycji programu ADAMED SmartUP

Na zaproszenie Fundacji Adamed pięćdziesiąt uczennic i uczniów w wieku od 14 do 19 lat bierze udział w wykładach i zajęciach praktycznych pod przewodnictwem naukowców

Obóz potrwa do 28 lipca, a już we wrześniu podczas uroczystej gali finałowej poznamy zwyciężczynie i zwycięzców tegorocznej edycji

Program edukacyjny dla zdolnej młodzieży

Od 9 lat Fundacja Adamed realizuje program edukacyjny ADAMED SmartUP. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, zafascynowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Celem projektu jest wsparcie młodzieży w rozwoju talentów. ADAMED SmartUP promuje nauki ścisłe i przyrodnicze wśród młodzieży oraz wspiera młode talenty naukowe, umożliwiając im współpracę z uczelniami polskimi i zagranicznymi.

Wartością, jaką dodatkowo niesie ze sobą projekt, jest tworzenie społeczności absolwentów kolejnych edycji programu. To młodzi ludzie z całej Polski, którzy wspierają się w rozwoju, inspirują, budując relacje i przyjaźnie. Absolwenci ubiegłych edycji współpracują z Fundacją Adamed współtworząc program, jako opiekunowie obozu czy jako stażyści.

- U podstaw rozwoju każdej dzieciny życia czy nowoczesnych gospodarek leży nauka. Dlatego od niemal dekady skutecznie wspieramy młodych, zdolnych pasjonatów nauk ścisłych i przyrodniczych, tak by mogli rozwinąć skrzydła swoich zainteresowań, postawić pierwsze kroki na drodze naukowej kariery i lepiej zrozumieć swoje przyszłe środowisko pracy – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma, Członek Zarządu Fundacji Adamed.

Kilka tysięcy zgłoszeń każdego roku

Do każdej edycji programu co roku zgłasza się kilka tysięcy nastolatków, pragnących pogłębiać swoją wiedzę. Spośród nich wyłaniani są kandydaci, którzy w ramach letniego obozu szlifują umiejętności pod okiem praktyków. W ciągu poprzednich edycji do programu zaproszono łącznie 400 uczniów – w tym roku dołączy do nich kolejna pięćdziesiątka.

Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy i uczestniczki obozu pracują w 4 grupach tematycznych. Tym razem będą to: znane z ubiegłych edycji chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżyniera i robotyka oraz nowość na obozie – fizyka i astronomia.

– Program zajęć edukacyjnych na obozie naukowym ADAMED SmartUP pozostawia naszej młodzieży duże pole do popisu i stwarza im wiele okazji do samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Praca naukowca wymaga inwencji i cierpliwości – do przełomów dochodzi się zazwyczaj metodą prób i błędów. Warsztaty przygotowaliśmy z doświadczonymi badaczami, a ich tematyka i forma stanowią cenne rozszerzenie lekcji ze szkoły. Zależy nam, aby uczestnicy obozu jak najwięcej uczyli się w praktyce – poprzez eksperymenty i obserwacje – podkreśla Martyna Strupczewska, kierowniczka programu ADAMED SmartUP.

Nie tylko nauka

Obóz naukowy ADAMED SmartUP to również okazja do zawiązania pierwszych poważnych relacji w środowisku naukowym. Nastolatkowie z całej Polski, którzy podzielają zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi, spędzą ze sobą dwa intensywne tygodnie. W tym czasie będą mieć niejedną okazję do pracy w grupach i lepszego poznania się.

Obozowicze i obozowiczki rozwijają też kompetencje miękkie, np. poprzez warsztaty publicznych wystąpień. Nastolatkowie odwiedzą również Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamed w Pieńkowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Obóz potrwa do 28 lipca, jednak to nie koniec tegorocznej edycji programu. Już we wrześniu 10 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w trakcie zajęć, zostanie uhonorowanych nagrodą główną programu ADAMED SmartUP. Laureaci i laureatki przez kolejnych 10 miesięcy będą korzystać z konsultacji edukacyjnych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, po roku pracy, troje z nich otrzyma stypendia finansowe, które będą mogli przeznaczyć na swój dalszy rozwój i spełnianie naukowych marzeń.

Od 2019 roku program edukacyjno-stypendialny ADAMED SmartUP prowadzi działania także w Wietnamie. Tamtejsza odsłona realizowana jest we współpracy z liceum im. Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej w Hanoi, a jej czwarta edycja zakończyła się wraz z końcem roku szkolnego w maju. Troje wyłonionych laureatów edycji wietnamskiej przyjechało do Polski i bierze udział w części wykładów i zajęć praktycznych prowadzonych podczas obozu naukowego.

