Studentka UMW na prestiżowej liście Forbesa. W pracy skupia się na metodach walki z nowotworami

Magazyn Forbes organizuje konkurs "25 under 25", w którym wyróżnia nazwiska najzdolniejszych Polaków przed 25 rokiem życia

W tym roku w kategorii "Nauka" na liście znalazła się Natalia Sauer, studentka V roku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jury doceniło jej dorobek naukowy, zaangażowanie w aktywność akademicką oraz popularyzację wiedzy

Studentka UMW na liście najzdolniejszych Polaków przed 25 rokiem życia Forbesa

Konkurs "25 under 25" już od pięciu lat organizuje magazyn Forbes i warszawskie biuro firmy McKinsey & Company. Spośród setek otrzymanych zgłoszeń kapituła, w skład której weszli przedstawcie świata nauki, biznesu, nowych technologii i mediów, wyłoniła 25 laureatów w pięciu kategoriach (Biznes, Nowe Technologie, Nauka, Działalność Społeczna i zrównoważony wpływ oraz Pozytywny wpływ).

Natalia Sauer została wyróżniona w kategorii "Nauka". Jury doceniło jej dorobek naukowy, zaangażowanie w aktywność akademicką oraz popularyzację wiedzy.

Studentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w swojej pracy skupia się na nowoczesnych metodach walki z nowotworami. Aktualnie sprawdza wpływ pola elektromagnetycznego na ekspresję inhibitorów punktów kontroli immunologicznej na komórkach czerniaka. Dodatkowo prowadzi badania laboratoryjne w ramach sześciu różnych grantów, m.in. realizuje projekt pn. "Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe - wpływ pola magnetycznego i nanosekundowych impulsów elektrycznych na modulacje immunofenotypu czerniaka".

Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. podczas prestiżowego wydarzenia International Scientific Conference on Medicine na Łotwie. Jej prace były wielokrotnie wyróżniane - za "Cytotoxic effect of acetylsalicylic acid in melanoma" otrzymała I miejsce i nagrodę specjalną podczas 27th International Student Scientific Conference.

Autorka kilkunastu artykułów naukowych, m.in. pracy opublikowanej w "Nature Scientific Reports", która jako pierwsza na świecie dowiodła, że za pomocą pola elektrycznego możliwe jest indukowanie egzocytozy białek oporności wielolekowej oraz hamowanie wzrostu guzów nowotworowych poddanych działaniu chemioterapeutyku.

Od 2021 roku Natalia Sauer kieruje pracami Studenckiego Koła Naukowego Farmacji Przemysłowej UMW, współorganizuje konferencję "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie", prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej, a w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizuje zajęcia dla uczniów liceów i szkół podstawowych.













Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.