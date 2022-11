Studenci omijają farmacje. Szymańska: program nauczania niezmienny od 40 lat

Kryzys kadrowy w farmacji

- Ogromnym zmartwieniem jest to, że w obecnym roku akademickim wyjątkowo niska liczba osób podjęła studia na kierunku farmaceutycznym - tłumaczyła Bożena Szymańska, pełnomocniczka zarządu ds. farmaceutycznych DOZ SA, w trakcie panelu poświęconego kształceniu kadr medycznych podczas Forum Rynku Zdrowia.

Jej zdaniem nadmierne rozbudowanie programu studiów w zakresie chemii, kosztem innych dziedzin zniechęca studentów do tego kierunku.

- W tej chwili z 5,5 tys. godzin obejmujących program nauczania, tysiąc to nauka chemii. Dla porównania tylko 60 godzin to opieka farmaceutyczna - wyliczała Szymańska.

"Absolwent przychodzi do apteki nieprzygotowany"

Podkreślała, że dziś potrzebna jest szeroka wiedza z zakresu opieki farmaceutycznej, usług farmaceutycznych, badań diagnostycznych, szczepień, czyli usług, które wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty.

- A obecny program nauczania jest niezmienny od 40 lat, co powoduje, że absolwent przychodzi do apteki w zasadzie nieprzygotowany do wykonywania tego zawodu, przez co musi podejmować kosztowne kształcenie podyplomowe i dodatkowe kursy - wyjaśniała.

Podkreślała, że środowisko już zgłaszało konieczność reformy kształcenia.

- Cieszymy się, że na zgłaszane postulaty odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia, powołując zespół ds. zmiany programu kształcenia farmaceutów - przyznała, dodając, że dzięki temu jest szansa, że w następnych latach wzrośnie zainteresowanie farmacją.

Przestrzegała jednocześnie, że brak zmian, a co za tym idzie brak farmaceutów, "to brak dostępności do leków dla pacjentów".

