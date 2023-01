PES dla farmaceutów w sesji wiosennej. Termin składania wniosków wydłużony

Ukazał się komunikat Ministra Zdrowia w sprawie terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej

Minister poinformował o wydłużeniu terminu składania wniosków Powodem są prace techniczne, które przeprowadzono 26 stycznia

Komunikat dla egzaminowanych farmaceutów

Ministerstwo zdrowia opublikowało dziś, 31 stycznia, komunikat dotyczący farmaceutów, chcących przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego. Dotyczy on wydłużenia terminu składania wniosków.

Jak poinformował resort zdrowia, w związku z pracami technicznymi w dniu 26 stycznia 2023 r. w godzinach 21:45 - 00:00 termin na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2023 r., przypadający na wtorek 31 stycznia 2023 r., został wydłużony.

- W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do PESF w sesji wiosennej 2023 r. można składać do dnia 1 lutego 2023 r. włącznie (do godziny 23:59) - brzmi informacja ministerstwa.

