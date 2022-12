Nr 1 polskich uczelni w światowym rankingu. Prof. Ponikowski o sukcesie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajął w międzynarodowym World Universities Rankings najwyższe miejsce pośród wszystkich polskich uczelni, także niemedycznych

Kontestujmy pewne paradygmaty w medycynie

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: W tegorocznym Times Higher Education World Universities Rankings Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajął najwyższe miejsce wśród wszystkich polskich uczelni. Jak Pan tego dokonał?

Prof. Piotr Ponikowski: Nie zrobiłem tego sam. To efekt procesów, które wdrożyliśmy kilka lat temu, bo takie zmiany nie dzieją w ciągu roku, dwóch - to jest zawsze proces wieloletni. Głównym kryterium najważniejszych światowych rankingów są dokonania naukowe w postaci cytowań i rozpoznawalności międzynarodowej dorobku naukowego. Cieszę się, że nasze starania zostały dostrzeżone i przyniosły nam konkretny efekt w postaci rozpoznawalności w wymiarze międzynarodowym.

Przede wszystkim zmieniliśmy system nagradzania. Doradzam moim współpracownikom, aby w badaniach naukowych zawsze iść pod prąd, w rozsądnym tego słowa znaczeniu. Kontestowanie pewnych paradygmatów w medycynie nie jest proste, ale nie bójmy się ryzykować. Jeśli się nie uda, to trudno, ale jeśli się uda, tym lepiej. Wychodzę z założenia, że jeśli o czymś czytam, to znaczy, że zostało to już zrobione i opublikowane. Nie ma sensu tego powtarzać. Buntuję się wewnętrznie, kiedy w Polsce celebrujemy coś, co w innych krajach jest już standardem. Promowanie jakości to pokazanie, że robimy rzeczywiście coś unikatowego na skalę światową.

W rankingu mamy bardzo wysoką pozycję, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę cytowań. Są czasopisma, które mają wysoki impact factor. Pamiętajmy, że nie można postawić znaku równości między 15 pracami po 3 punkty i jedną pracą w czasopiśmie, które ma 45 punktów. Idźmy w stronę procesu promującego jakość i doskonałość. Do tego potrzebujemy współpracy. Tylko będąc w dużych konsorcjach, tworząc międzynarodowe projekty, mamy szansę na to, że prace będą cytowane setki, tysiące razy. Tak dzisiaj wygląda nauka.

Zrezygnowaliśmy też z doktoratów w formie dysertacji doktorskiej. Na świecie badacze otrzymują tytuły naukowe z prac opublikowanych jako pierwszy autor. To jest ich wkład w rozwój nauki. Nikt tego już później nie musi oceniać, prace zostały już ocenione przez recenzentów w poważnych czasopismach międzynarodowych.

W rankingu są również kryteria, które punktują uczelnie za bardziej praktyczny wymiar działalności. Co dało Państwu taki dobry wynik?

Uważam, że nasz sukces wynika ze zwrócenia uwagi i rozwoju kilku unikatowych kierunków, na które postawiliśmy i wokół których budujemy naukę w Uniwersytecie i przesunięcia się w kierunku czegoś, co nazywam medycyną translacyjną - z badań podstawowych na kliniczną aplikowalność.

Uniwersytet medyczny ma trzecią „nogę” w postaci kliniki. Ma to swoje złe i dobre strony, wady i zalety. Musimy i chcemy, bo jesteśmy lekarzami, dużą część naszej aktywności poświęcić działalności klinicznej. Prowadzimy szpital uniwersytecki, co dzisiaj nie jest proste. Z drugiej strony daje nam to możliwość prowadzenia badań i przełożenia z „bench to bedside”, czyli translacji nauki do warunków klinicznych.

W obszarze nauk podstawowych dzisiaj właściwie tylko instytuty naukowe stworzone przed wieloma laty, pracujące w ramach konsorcjów, mogą zyskać znaczenie i stać się rozpoznawalne w globalnej skali. Wymaga to gigantycznych kosztów, odpowiednich kadr i laboratoriów oraz rozwoju procesów. Mogą sobie na to pozwolić pojedyncze ośrodki. Ale nie uniwersytety medyczne w naszym kraju.

Naszą siłą jest natomiast przesunięcie się właśnie w stronę medycyny klinicznej. Mamy kilka obszarów. Zaczęliśmy konsekwentnie robić biobankowanie i właściwie każdy nasz pacjent, jeśli tylko wyrazi zgodę, ma pobrany materiał biologiczny do bazy danych medycznych.

Uważam, że już jesteśmy bardzo dobrze rozpoznawalni w Europie m.in. w zakresie medycyny sercowo-naczyniowej, hematoonkologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, dermatologii.

Bierzemy też udział w konsorcjum pracującym nad polskim CAR-T w ramach grantu ABM. Mamy też grant ABM na badania nad nowymi formami leczenia w raku trzustki. Dzisiaj to jest nowotwór, który ma dramatyczne rokowania. Jeden z naszych najmłodszych profesorów prowadzi z kolei badania nad czerniakiem przy współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

Skoro najważniejsza jest nauka i badania, a trzecią nogą jest klinika, to co jest drugą?

Dydaktyka, edukacja, studenci i jakość nauczania. Ostatnio rozgorzała debata o optymalnym kształceniu studentów medycyny. Dla większości uczelni medycznych dużym problemem są zajęcia kliniczne, ponieważ lekarze nie są przygotowani, żeby poświęcić dużo swojego czasu nauczaniu.

Musimy zmienić ten model tak, by obowiązki osób, które podejmują się kształcenia studentów, były akceptowane i naturalne. Trzeba też stworzyć mechanizmy, które przekonają je finansowo, że nic nie stracą, a mogą zyskać. Zbieramy też informacje, dlaczego lekarze nie mają dostatecznego czasu dla studentów. We Wrocławiu mamy od niedawna 3 prodziekanów wydziału lekarskiego, którzy pracują w szpitalu uniwersyteckim i ich głównym zadaniem jest usprawnienie procesu kształcenia praktycznego tak, by student nie był przysłowiowym piątym kołem czy dziurą w moście.

Staramy się też maksymalnie upraktycznić program nauczania i wykorzystać wszystkie nowe technologie medyczne, wirtualną rzeczywistość i symulacje. Wciąż jednak uważam, że w medycynie nic nie zastąpi dobrze rozumianej tradycji i nie wszystko da się zastąpić wirtualną rzeczywistością, co proponują dzisiaj niektóre szkoły. Oczywiście my także mamy wirtualne stoły sekcyjne, wirtualną histologię i planujemy wirtualną klinikę.

Świat zmienia się szybko i musimy te zmiany uwzględniać w kształceniu, dlatego wprowadziliśmy dla studentów fakultet z AI, brakowało tych treści w programach kształcenia. Jedno pozostaje niezmienne. Uważam, że medycyny nie nauczymy zdalnie i wirtualnie, tradycyjna anatomia, zajęcia w prosektorium, kontakt z ciałem – to jest kluczowe na początkowym etapie edukacji lekarza. Zatem łączymy tradycję z nowymi rozwiązaniami. A wracając do rankingu - dzisiaj procentuje wszystko to, co wprowadziliśmy w warunkach kształcenia już 4-5 lat temu.

Uniwersytet kreatorem polityki zdrowotnej

Nadal daleko nam jednak do liderów. Pierwsze dziesięć miejsc rankingu okupują uniwersytety z USA i Wielkiej Brytanii. Czy to znaczy, że system anglosaski jest lepszy?

Jestem zwolennikiem brytyjskiego systemu, bo mam doświadczenie tam zdobyte. Amerykańskie uniwersytety działają nieco inaczej.

W Wielkiej Brytanii czas pracy lekarza uniwersyteckiego jest podzielony. Przykładowo ma 3 miesiące tylko i wyłącznie na klinikę, później 3 miesiące dla studentów i nie zajmuje się niczym innym, 3 kolejne tylko na badania. Kiedy na początku lat 90-tych praktykowałem w szpitalu Royal Brompton w Londynie, to 2-3 razy w tygodniu robiliśmy medycynę kliniczną. Kiedy nie chodziliśmy do kliniki, był czas na projekty badawcze. Kiedy nie było medycyny klinicznej i działalności naukowej, było nauczanie studentów i lekarzy.

Nie sądzę, by dziś taki model można było przenieść na polską kulturę pracy i myślenia, ale staramy się pracować nad tym w Uniwersytecie Medycznym. Poza tym w Polsce na medycynę w większości przychodzą naprawdę bardzo dobrze przygotowani i wyedukowani na tym etapie absolwenci szkół. To jest wybrana młodzież. Pytanie, co zrobić z nimi dalej, jak nie zatracić tego, żeby nie przestało się im chcieć rozwijać.

I by nie przyjęli złych nawyków kolegów, którzy są już lekarzami pracującymi w tym systemie.

Tak, studenci nie mogą wejść na oddział i czuć się jak piąte koło u wozu, bo mogą zacząć kopiować nawyki, które są nie do kopiowania, a które należy wręcz eliminować. Raczej motywujmy ludzi pozytywnie.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chodzi o szersze rozumienie i wykorzystanie potencjału uczelni. Uważam, że uniwersytet medyczny musi dzisiaj wyjść do ludzi i wejść w rolę kreowania polityki populacyjnej w regionie, bo ma do tego mandat i kompetentnych ludzi. Musi być uczestnikiem rozważań o tym, co wpływa na prozdrowotne zachowania.

Nasi koledzy z Hiszpanii mają doskonały projekt prozdrowotnej edukacji w szkołach, który przekłada się też na zachowania rodziców. My realizujemy teraz projekt „Picture”. Badamy dzieci na Dolnym Śląsku, żeby poszerzyć wiedzę na temat wpływu zmian środowiskowych i społecznych na styl życia. Powołaliśmy też katedrę badań populacyjnych. Jeśli nic nie zmienimy, to będziemy tylko leczyć. A to nie jest jedyną misją uniwersytetu medycznego.

Jednym z kryteriów rankingu jest też stopień umiędzynarodowienia uczelni. Wrocławski Uniwersytet współpracuje blisko z berlińskim szpitalem Charité. Jakie korzyści wynikają z takiej kooperacji?

Nie tylko z Charite. Dwóch profesorów berlińskiego szpitala jest profesorami wizytującymi wrocławską uczelnię. Jednym z nich jest prof. Stefan Anker. Znam go od czasu, kiedy razem pracowaliśmy w Londynie. Drugi to prof. Carsten Tschoepe, który ostatnio przyjechał do nas i przeprowadził dwa zabiegi. Mieliśmy dwóch chorych z sarkoidozą. Sama choroba jest dość częsta, ale to byli pacjenci z zajęciem serca i z groźnymi zaburzeniami rytmu. Jak to robić? Jak to leczyć? Jak to diagnozować? Jest tylko kilka ośrodków na świecie, które mają unikatowe doświadczenie w leczeniu tych schorzeń. Cieszę się, że moi współpracownicy mają szansę uczyć się od najlepszych i dzięki temu pacjenci kardiologiczni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym otrzymują pomoc na światowym poziomie.

Szpital w Berlinie jest jednym z nich?

Jest na pewno w europejskiej czołówce. Kiedy tylko prof. Tschoepe usłyszał o problemie, od razu podał kilka schematów wypracowanych przez 30 lat w Berlinie. Sami byśmy tego nie zrobili, bo to jest 30 lat doświadczeń ośrodka, który tworzy pewne standardy. Tylko wymiana takich doświadczeń z najlepszymi ośrodkami buduje naukę i powoduje, że też możemy stać się takim rozpoznawalnym centrum. Ale współpracujemy blisko także z Uniwersytetem w Zurychu, gdzie dwóch młodych lekarzy przez klika miesięcy pracowało w zespole Prof. Franka Ruschitzki, prof. Marat Fudim z Duke University z US jest także naszym wizytującym profesorem.

W rankingu jest kategoria: przychody z tytułu badań naukowych na zlecenie przemysłu. Wydaje mi się, polskie uczelnie nie wypadają w niej najlepiej. Jak Pan to ocenia?

Niestety źle. Podam przykład Izraela. W tamtejszych wiodących szpitalach są tzw. oficerowie innowacji, którzy chodzą, pytają, rozmawiają. I nagle jakiś pomysł wchodzi w ścieżkę komercjalizacji. Tylko, że ta ścieżka komercjalizacji jest gładka, nie jest drogą przez mękę jak w Polsce. Komercjalizujemy pojedyncze przypadki, które tylko potwierdzają regułę braku łatwej ścieżki komercjalizacji. Myślenie o wdrożeniu wyników to jest najsłabszy punkt naszej działalności naukowej.

Kopiuje się coś bezpiecznie, by wyszło, bo daje gwarancję efektu. To się nigdy nie przebije dalej. Tylko koncepcje wysokiego ryzyka, nawet nieprawdopodobne na początku, dają efekt. Niech to będzie nawet jeden promil. To jest właśnie próba podważania paradygmatów.

Koledzy z Izraela opracowali jakiś czas temu zastawkę trójdzielną serca. Nikt się wtedy za to nie chciał brać. To był projekt wysokiego ryzyka. Przez 10 lat stworzyli prototyp urządzenia, który przyniesie im miliardowe zyski. Wysokie ryzyko niesie procentowo małe szanse powodzenia, ale sukces gwarantuje wysokie zyski. Powtarzam: nie trzeba oszczędzać. Trzeba zarabiać.

Może brak głębszego spojrzenia na stronę przychodową to efekt dylematu, kto powinien kierować uczelnią: menedżer, ekonomista czy lekarz, naukowiec?

Uważam, że u nas nadal jest małe zrozumienie zarządzania dużymi uczelniami, z gigantycznymi budżetami. Rektorem powinien być naukowiec, ale mieć równorzędnie w kwestiach zarządzania osobę, która ma w tym obszarze doświadczenie. Rozgraniczamy wtedy profesjonalną stronę zarządczą od tej naukowo-wizjonerskiej, dla dobra uczelni.

Prof. Piotr Ponikowski, kardiolog, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i kierownik Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

