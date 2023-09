Nowe usługi w aptekach. Jak prawidłowo dokonać pomiaru: ciśnienia krwi, tętna, pulsu?

– Ustawa o zawodzie farmaceuty stworzyła możliwości prawne do świadczenia nowych usług przez farmaceutów – podkreśla prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Dziś jest ważny moment, bo na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, zespoły ekspertów przygotowały programy trzech kursów kwalifikacyjnych. Poszerzają one zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych. Kursy kwalifikacyjne są nową formą kształcenia podyplomowego farmaceutów – dodaje prof. Ryszard Gellert.