Dziś rusza nabór na farmację. To nowy kierunek w ofercie UJK w Kielcach

UJK w poniedziałek, 10 lipca otrzymał pismo z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zgody na uruchomienie nowego kierunku. Natomiast wcześniej pozytywną ocenę wydała Polska Komisja Akredytacyjna.

Nabór na stronie internetowej zostanie uruchomiony we wtorek, 11 lipca i potrwa do 30 lipca, a ogłoszenie wyników nastąpi 1 sierpnia.

Farmacja to kolejny kierunek, który będzie funkcjonował w strukturze Collegium Medicum UJK. Uczelnia zamierza przyjąć łącznie 50 osób. To studia jednolite magisterskie (11 semestrów) stacjonarne.

- Celem kształcenia na kierunku Farmacja o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwenta, który posiada wiedzę szczegółową w zakresie nauk farmaceutycznych oraz ogólną wiedzę w zakresie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych. Dotyczy to zwłaszcza wiedzy o lekach i substancjach używanych do ich wytwarzania, technologii farmaceutycznej, metabolizmie i skutkach działania leków oraz o prawidłowym używaniu produktów leczniczych, wykazuje znajomość metod i technik badań produktów leczniczych pod względem chemicznym, farmaceutycznym, farmakologicznym i toksykologicznym, zna i rozumie zasady prowadzenia badań klinicznych, terapii monitorowanej stężeniem leku, a także monitorowania efektów farmakoterapii, zna podstawy prawa farmaceutycznego i zarządzania w obszarze farmacji, systemy dystrybucji leków oraz zasady etyki i deontologii. Integralną częścią procesu kształcenia w ramach studiów farmaceutycznych jest praktyczne przygotowanie absolwenta do zawodu - wyjaśnia Uniwersytet.