Do 1 lutego wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

Centrum e-Zdrowia informuje o wydłużonym terminie składania wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

Powodem wydłużenia terminu składania wniosków są prace techniczne przeprowadzone 26 stycznia

W związku z tym kandydaci do PESF mogą składać wniosek do 1 lutego 2023 roku

Prace techniczne i wydłużenie terminu

Jak informuje Centrum e-Zdrowia, ze względu na prace techniczne przeprowadzone w dniu 26 stycznia 2023 roku w godzinach 21:45-00:00 termin na złożenie wniosku do przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2023 roku, przypadający na 31 stycznia 2023 roku, został wydłużony.

W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do PESF w sesji wiosennej 2023 roku można składać do 1 lutego 2023 roku włącznie (do godziny 23:59) – czytamy w komunikacie.

Egzamin dla farmaceutów

Przypomnijmy: jak wyjaśnia Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zgłoszenie do PESF następuje za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Z kolei z głoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta.

Zasady dla farmaceutów:

farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF - farmaceuci po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Dopiero po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESF;

farmaceuci, którzy byli już dopuszczeni do PESF - farmaceuci po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESF.

CEM wyjaśnia, że zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu (sesja wiosenna przypada od 15 maja do 30 czerwca).

