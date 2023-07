7,5 tysiąca kandydatów na sześć kierunków lekarskich. Uczelnia podała progi punktowe

Pierwsze listy rankingowe GUMed ogłoszono 14 lipca br.

Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski – 4 148 kandydatów (12,7 os. na miejsce)

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów był kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o miejsce starało się niemal 1 365 osób (29 os. na miejsce), co jest jednym z najwyższych wyników w ostatnich latach

Fizjoterapia i farmacja też oblegane

Na kolejnych miejscach uplasowały się: fizjoterapia – 639 kandydatów (9,1 os. na miejsce) i farmacja – 527 kandydatów (3,3 os. na miejsce). Sporym zainteresowaniem cieszyła się również psychologia zdrowia, na którą kandydowało 516 osób (10,3 os. na miejsce, co oznacza kolejny systematyczny wzrost w trakcie ostatnich 5 lat) oraz analityka medyczna – 350 kandydatów (6,4 os. na miejsce).

Niemal 2 300 osób ubiegało się o przyjęcie na jeden z ośmiu kierunków studiów I stopnia prowadzonych stacjonarnie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Listy opublikowano 25 lipca br.

Największym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo, na które aplikowało 576 osób (3,8 os. na miejsce), a więc o 116 więcej niż przed rokiem. Drugim najbardziej popularnym kierunkiem okazała się dietetyka, na którą dokumenty złożyło 472 kandydatów (7,9 os. na miejsce), co daje wzrost o 150 osób w stosunku do ubiegłorocznej rekrutacji. Tak wysoki wynik osób na jedno miejsce uzyskał także kierunek techniki dentystyczne (7,9 os. na miejsce, 238 kandydatów).

Dużą popularnością cieszyły się również: ratownictwo medyczne i elektroradiologia (odpowiednio 5,6 oraz 4,8 os. na miejsce), położnictwo (4,4 os. na miejsce), zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia oraz zdrowie środowiskowe, na które o jedno miejsce ubiegało się odpowiednio od ponad 3,3 do ponad 2,3 os. na miejsce.

Uczelnia podała progi punktowe

Aby dostać się na kierunek lekarski, kandydat musiał mieć co najmniej 175 punktów na 200 możliwych, nieco mniej, bo 174 punkty na lekarsko-dentystyczny, natomiast 163 punktów gwarantowało przyjęcie na fizjoterapię.

Minimum 115 punktów musiał uzyskać kandydat na analitykę medyczną, zaś na farmację – 88 punktów. Na psychologię zdrowia do przyjęcia na studia wystarczyło 245 punktów na 300 możliwych do zdobycia.

Kandydat na dietetykę potrzebował co najmniej 176 punktów, natomiast na elektroradiologię i techniki dentystyczne – odpowiednio 167 oraz 165 punktów.

- Do zdobycia miejsca na położnictwie wystarczyło 149 punktów, podczas gdy na zdrowiu publicznym – zarządzaniu w systemie zdrowia 145 punktów. Przyjęcie na ratownictwo medyczne możliwe było po zdobyciu minimum 138 punktów, na zdrowie środowiskowe – minimum 137 punktów, a kandydat na pielęgniarstwo potrzebował co najmniej 136 punktów. Na każdym z tych kierunków podczas rekrutacji można było zdobyć maksymalnie 200 punktów - wylicza uniwersytet.

Rekordowa jest liczba tegorocznych laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy zadeklarowali chęć studiowania w GUMed – aż 77 osób.

– W opiniach kandydatów i studentów wyrażanych w trakcie spotkań z pracownikami Działu Rekrutacji oraz na portalach edukacyjnych, Gdański Uniwersytet Medyczny jest postrzegany jako uczelnia prestiżowa, o wysokim poziomie kształcenia, zapewniająca duże możliwości rozwoju oraz solidne podstawy do dalszej pracy zawodowej – wyjaśnia dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed. – Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyniki rekrutacji, w tym na nasz nowy kierunek – badania kliniczne, który doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby i oczekiwania zarówno naszych kandydatów, jak też potencjalnych pracodawców.

- Badania kliniczne to unikatowe studia II stopnia stacjonarne, które będą prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Program kierunku przygotowany został przez ekspertów GUMed i UCK, w tym przez głównych badaczy realizujących projekty finansowane przez Agencję Badań Medycznych. Obejmuje on prawne, administracyjne i psychologiczne aspekty badań klinicznych z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych oraz bazuje na dziedzinie nauk o zdrowiu, uwzględniając szeroko rozumiane role zawodów medycznych - podała uczelnia w komunikacie.

Jak informuje GUMed, publikację list rankingowych na studia II stopnia oraz niestacjonarne zaplanowano 1 sierpnia br.

Ten kierunek ma już rok

Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje również studia w języku angielskim na 3 kierunkach. Należą do nich: studia I st. na kierunku pielęgniarstwo (3-year Bachelor of Nursing), studia jednolite magisterskie na kierunku farmacja (5,5-year Master of Pharmacy) oraz studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim (6-year Medical Doctor). Ponadto uczelnia prowadzi roczny program przygotowujący do studiów medycznych (1-year Premedical Course). Dotąd na wymienione kierunku aplikowało ponad 1 000 kandydatów z 90 krajów.

Dodatkowo 24 lipca uruchomiono rekrutację na utworzony przed rokiem program International Master in Sustainable Drug Discovery (S-DISCO). Studia te GUMed realizuje w partnerstwie z wiodącymi europejskimi uczelniami: Uniwersytetem Gandawskim (Ghent University, Belgia), Uniwersytetem w Groningen (Holandia) i Uniwersytetem w Lille (Francja). Około 20 studentów z całego świata może uczestniczyć w przygotowaniu do podjęcia w przyszłości roli liderów branży farmaceutycznej. Inicjatywa wywodzi się z nieprzerwanych dyskusji między partnerami na temat potrzeby szkolenia studentów z zakresu opracowywania nowych substancji leczniczych, trudnej fazy cyklu życia leku, która poprzedza pierwsze badania kliniczne z udziałem ochotników i ich dalszy rozwój.

Rejestracja na studia w języku angielskim potrwa do 31 lipca dla pielęgniarstwa i farmacji, zaś na kurs przygotowawczy Premed aż do 31 sierpnia. Dla kierunku lekarskiego proces aplikacji został zakończony.

