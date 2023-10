20 kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. CMKP opublikowało listę

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłosiło ponad 20 kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Kursy obejmują 16 godzin dydaktycznych i łączą formę nauki stacjonarnej z możliwością korzystania z materiałów online

Udział w zajęciach jest obowiązkowy, a kurs zakończony jest egzaminem

Ponad 20 kursów dla farmaceutów z CMKP

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłosiło dostępność ponad 20 różnych kursów kwalifikacyjnych skierowanych do farmaceutów. Te kursy koncentrują się na przygotowaniu farmaceutów do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych w celu oceny, czy pacjent spełnia kryteria i nie ma przeciwwskazań do szczepień przeciw grypie oraz COVID-19. Kursy obejmują zarówno aspekty teoretyczne, które dostępne są na platformie e-learningowej CMKP, jak i praktyczne zajęcia, które odbywają się w specjalnie przygotowanych salach dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Warto podkreślić, że w kursach kwalifikacyjnych mogą uczestniczyć farmaceuci, którzy są uprawnieni do wykonywania zawodu farmaceuty oraz mają co najmniej roczny staż pracy w tej dziedzinie.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 623 zł od osoby, a opłatę trzeba uiścić poprzez przelew na konto Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta dostępne są wyłącznie dla osób zakwalifikowanych do kursu.

Zapisy na kursy, jak i szczegółowy program kursów dostępne są na stronie CMKP.