Krakowski oddział AstraZeneca coraz większy. Jest nowe biuro

Rok temu AstraZeneca otworzyła drugi oddział zlokalizowany w Krakowie

Dynamiczny rozwój oraz stale powiększający się zespół, skłoniły władze firmy do zmiany lokalizacji biura

Pracownicy krakowskiego oddziału AstraZeneca zajmują się m.in. opracowywaniem i programowaniem rozwiązań w obszarze zarządzania procesem badania klinicznego

Większy zespół, potrzeba nowego biura

Ze względu na dynamicznie rozwijający się oddział firmy AstraZeneca w Małopolsce, firma zdecydowała się na zmianę lokalizacji swojego biura. Uroczyste otwarcie miało miejsce 18 maja.

AstraZeneca działa w Polsce od ponad trzydziestu lat, a ostatnia dekada to bardzo dynamiczny okres dla rozwoju firmy. Nakłady Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych na badania i rozwój w latach 2011 – 2021 wzrosły o 626 proc., a liczba pracowników na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat o ponad 2 tys. osób, do 2 700.

Rok temu spółka otworzyła drugi oddział zlokalizowany w Krakowie, jednak dynamiczny rozwój oraz stale powiększający się zespół, skłoniły władze firmy do zmiany lokalizacji biura.

- Niezwykle cieszymy się, że nasz krakowski oddział - w ciągu zaledwie roku - tak bardzo rozwinął swoją działalność. Wybierając Kraków wiedzieliśmy, że to inwestycja w przyszłość. Miasto to jest nie tylko jednym z czołowych ośrodków akademickich w kraju, ale również centrum biznesowym południowej Polski, przyciągającym wiele innowacyjnych start-upów związanych z branżą medyczną i biotechnologiczną, oraz działających w dziedzinie IT – podkreśla Barbara Kozierkiewicz, dyrektor Globalnych Systemów Klinicznych i wiceprezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

Pracownicy krakowskiego oddziału AstraZeneca zajmują się m.in. opracowywaniem i programowaniem rozwiązań w obszarze zarządzania procesem badania klinicznego. Firma ściśle współpracuje również z innymi ośrodkami naukowo badawczymi.

- Nasze miasto jest zawsze otwarte na inwestycje, które realnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość oraz tworzą nowe miejsca pracy. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej firm dostrzega potencjał Krakowa i tu inwestuje. Liczymy na owocną współpracę na rzecz rozwoju miasta jako ważnego ośrodka naukowo-badawczego – zaznacza Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Miasta Krakowa.

Nowe biuro AstraZeneca zlokalizowane jest w Krakowskim Centrum Biurowym Lubicz, przy ulicy Lubicz 23A.