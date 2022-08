Krajowa produkcja leków z globalnym zasięgiem. To przyniesie nowa inwestycja Servier w Polsce

Od kiedy Grupa Servier podjęła w 1997 roku strategiczną decyzję o wyborze Polski jako miejscu otwarcia zakładu produkcyjnego, który będzie największym wytwórcą leków Grupy w regionie Europy środkowo-wschodniej, zainwestowano w nią już ponad 195 mln zł

Inwestycja firmy farmaceutycznej w danym kraju oznacza nie tylko rozwój przedsiębiorstwa, ale wnosi wkład w całą gospodarkę. Dobrym przykładem jest Servier – obecna inwestycja spółki w zakład produkcji leków niesie korzyści w wielu obszarach. To rozwój fabryki, atrakcyjne miejsce pracy dla osób z wysokimi kompetencjami, stabilna produkcja i bezpieczeństwo dostaw na lokalny rynek czy podatki, które wpływają do budżetu państwa.

Od kiedy Grupa Servier podjęła w 1997 roku strategiczną decyzję o wyborze Polski jako miejscu otwarcia zakładu produkcyjnego, który będzie największym wytwórcą leków Grupy w regionie Europy środkowo-wschodniej, zainwestowano w nią już ponad 195 mln zł. Sukcesywnie modernizowano infrastrukturę, inwestowano w rozwój i zwiększanie mocy produkcyjnych. Powstawały nowe linie produkcyjne, w tym nowoczesne linie butelkujące i linia PDA, przygotowująca pojedyncze dawki leków dla pacjenta.

Dzięki rozbudowie zakładu Anpharm w Warszawie, francuska spółka stała się dzisiaj jednym z kluczowych producentów i dostawców leków działających w Polsce. Obecnie z taśm produkcyjnych zjeżdża 5 mln tabletek dziennie, co daje 1,2 mld tabletek rocznie, z których blisko 60 procent trafia na eksport. Chodzi głównie o leki kardiologiczne, przeciwcukrzycowe i stosowane w walce z depresją. Krajowa produkcja pozwala zabezpieczyć praktycznie 100 procent lokalnego rynku, zabezpieczając potrzeby polskich pacjentów. Pozostałe leki trafiają do ponad 20 państw.

- Dostarczamy polskim pacjentom leki produkowane lokalnie. Ten model powoduje zwiększenie bezpieczeństwa lekowego, o czym mogliśmy się przekonać w pandemii - mówi Katarzyna Urbańska.

Dzięki lokalnej produkcji, leków dla polskich pacjentów nie zabrakło.

API do produkcji leków wytwarzane we własnych zakładach

Firma jest liderem w dostarczaniu leków na nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza w segmencie złożonych leków hipotensyjnych. Co czwarty pacjent leczony preparatem złożonym na nadciśnienie przyjmuje lek pochodzący z warszawskiej fabryki Anpharm. To powoduje, że spółka priorytetowo traktuje zapewnienie ciągłości produkcji, tak aby polscy pacjenci mieli nieprzerwany dostęp do terapii.

Tymczasem zjawisko braku leków staje się na świecie coraz większym problemem. Przez kilkadziesiąt lat, skuszeni niższymi kosztami, producenci uzależniali się od dostaw API z krajów azjatyckich. Pojawiające się problemy z jakością tych surowców oraz globalne kryzysy wpływają na możliwości zaopatrywania się w substancje czynne, surowce, substancje pomocnicze i półprodukty do produkcji leków.

Francuska firma jest jedną z nielicznych, które przed laty – mimo konieczności ponoszenia wyższych kosztów - zdecydowały się na zainwestowanie we własną produkcję surowców do wytwarzania leków.

- Bezpieczeństwo lekowe na poziomie narodowym oznacza nieprzerwany dostęp do produktów leczniczych, które spełniają surowe kryteria bezpieczeństwa i jakości wynikające z obowiązujących regulacji prawnych zarówno dla produktu leczniczego, jaki i dla substancji aktywnej. Servier jest w tej wyjątkowej sytuacji, że substancje czynne (API) do naszych leków produkujemy we własnych zakładach położonych w Unii Europejskiej - w Bolbec w północnej Francji, w Toledo w Hiszpanii oraz w Budapeszcie. Pochodzi z nich dzisiaj 98 procent substancji leczniczych wykorzystywanych w produkcji leków przez Servier – podkreśla dyrektor: - Pozostałe 2 procent to produkcja leków onkologicznych w Japonii i USA.

Transfer nowoczesnych technologii

Niedawno francuski koncern podjął kolejną strategiczną decyzję o zainwestowaniu w produkcję leków. Trwały rozmowy, który kraj będzie beneficjentem. Wybrano Polskę.

- O tę inwestycję walczyliśmy bardzo długo. Każda filia globalnego koncernu ma ambicje aby centrala zlokalizowała fabrykę w danym kraju, która produkuje leki na lokalne rynki. Czeka nas istotna inwestycja, która podwoi nasz wkład w warszawski zakład produkcyjny. To pozwoli przekształcić naszą fabrykę, która obecnie jest graczem regionalnym, w zakład globalny – zapowiada i dodaje:

- Dzięki tej inwestycji zakład produkcyjny Anpharm, który już dziś jest nowoczesną, spełniającą restrykcyjne normy jakości wytwórnią, stanie się ultranowoczesną globalną fabryką produkującą innowacyjne formy leków złożonych. Łączna kwota środków zainwestowanych w przez Servier w Polsce docelowo przekroczy 1 miliard złotych.

To oznacza też transfer nowoczesnych technologii: - Przenosimy nowoczesne technologie do różnych dziedzin gospodarki. Transferujemy nowoczesne know-how do naszej lokalnej fabryki, ale także współpracujemy z ośrodkami naukowymi i konsekwentnie od lat prowadzimy działalność edukacyjną – opowiada dyrektor Urbańska.

Dzięki inwestycji w zakład produkcyjny pięciokrotnie wzrośnie produkcja leków. To pozwoli zwiększyć też skalę eksportu – leki z warszawskiej fabryki mają trafiać na 80 globalnych rynków.

Jednym z obszarów wzrostu będzie produkcja leków złożonych stosowanych w nadciśnieniu. Postawienie na produkcję leków złożonych jest o tyle istotne, że rośnie znaczenie leków łączących dwie lub więcej substancji czynnych. Takie produkty mają na celu zwiększenie efektywności leczenia dzięki ułatwieniu współpracy pacjenta z lekarzem, lepszemu przestrzeganiu zaleceń i wytrwałości terapeutycznej.

Niektóre badania pokazują, że przyjmowanie produktów złożonych (kombinacji substancji czynnych) może być skuteczniejsze niż stosowanie pojedynczych substancji czynnych w lekach. Chociaż te ulepszenia mogą wydawać się prostą modyfikacją istniejących leków, opracowanie zmian przy jednoczesnym zachowaniu właściwości leków wymaga czasu i znacznych nakładów. Pacjenci czerpią z tego korzyści, ponieważ mają do dyspozycji bardziej „przyjazne” w stosowaniu leki – zamiast kilku tabletek przyjmują jedną, co ułatwia im kontynuowanie terapii.

30 lat Servier w Polsce

W efekcie tych wszystkich działań, po 30 latach od pojawienia się firmy Servier na polskim rynku, mamy w naszym kraju ośrodek badań klinicznych oraz 5. co wielkości fabrykę leków, która wkrótce awansuje w tym rankingu Grupy Servier.

Firma jest dobrym pracodawcą, na co wskazują statystyki: średni staż w firmie to 13 lat, a pracownicy ze stażem dłuższym niż 10 lat stanowią ponad 70 proc. z grona ponad 600 pracowników firmy w Polsce. Firma Servier prowadzi także aktywność w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Działalność korzystnie przekłada się na wzrost konkurencyjności sektora farmaceutycznego, wzrost PKB i han­dlu zagranicznego oraz wpływy podatkowe - tylko przez dekadę w formie podatku CIT do polskiego budżetu trafiło ponad 110 mln zł.

