Dziesiątki publicznych szpitali za prywatne pieniądze w Turcji. W Polsce ten model się nie przyjął

Turcja z powodzeniem od lat realizuje projekty powstawania szpitali w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Jedną z takich placówek jest szpital miejski w Tekirdag, w Tracji. Za 22 lata szpital przejdzie w ręce państwa

W Polsce projekty PPP w ochronie zdrowia nie przyjęły się w praktyce

Luksus dla pacjenta "na NFZ"

Samo wejście do szpitala z rozgrzanego powietrza w klimatyzowaną przestrzeń przestronnego holu przynosi ulgę. Obok recepcji, przy której nie piętrzy się kolejka pacjentów, zaczynają się ruchome schody, które wiodą na kolejne piętra.

Szpitalna recepcja

Szerokie korytarze, wszystko jeszcze pachnie świeżością, nowością, bowiem szpital miejski imienia Ismaila Fehmi Cumalioglu w Tekirdag (Tracja) został otwarty ledwie 2 i pół roku temu.

Jeśli chory trafi na salę od strony południowej, z okna rozciąga się widok na morze Marmara. Warunki dla pacjentów są wręcz luksusowe, z jedno- i dwuosobowym salami chorych wyposażonymi m.in. w sanitariaty i telewizję.

Nadal jest to szpital publiczny, który świadczy usługi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Mówiąc po polsku „na NFZ”.

Sala chorych

Nowoczesny i dobrze wyposażony szpital powstał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W Turcji, z braku publicznych środków na poprawę przestarzałej infrastruktury zdrowotnej i zbyt małą liczbę łóżek, która nie wystarczała do opieki nad rosnącą populacją, szczególnie w przeludnionych miastach, kilkanaście lat temu postawiono na tę formę współpracy.

Rozpoczęto od zmian legislacyjnych w zakresie ustaw o świadczeniach usług zdrowotnych oraz rozwiązań regulujących pozyskiwanie finansowania dla projektów.

- Dotychczas oddano do użytku publicznego 20 szpitali. 5 kolejnych ma być otwartych dla pacjentów do końca tego roku. Planowane jest zbudowanie jeszcze co najmniej 40 – mówi Ezgi Canpolat, specjalistka z USHAS, organizacji rządowej Ministerstwa Zdrowia, która odpowiada za sektor turystyki medycznej w Turcji.

Szpitalny hol

Koszt tej inwestycji to 1,5 mld lir tureckich, czyli ok. 226 mln zł. Szpital powstał w ekspresowym tempie dwóch lat. Ma w sumie 486 łóżek (jest zaprojektowany na możliwość dodania jeszcze 80 łóżek), w tym 102 łóżka intensywnej terapii, 124 przychodnie, 18 sal operacyjnych. Zatrudnia 250 lekarzy, 750 pielęgniarek.

Mógł przejąć funkcję starego szpitala, który nadal funkcjonuje w centrum miasta, ale z ograniczonym, podstawowym zakresem świadczeń.

Nowy szpital jest jednostką dla ponad milionowej społeczności prowincji Tekirdag, którą mocno rozbudowano o część onkologiczną, z nowoczesnym zapleczem diagnostycznym. Utworzono też ośrodek do zabiegów zapłodnienia in vitro.

Szpital

Budynek został zaprojektowany w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. Jedno to trigeneracja, która optymalnie pozwala wykorzystywać źródła energii. Dzięki trigeneracji można produkować energię elektryczną, cieplną oraz tzw. wodę lodową, która może być wykorzystana do klimatyzacji. Do tego funkcjonuje farma solarna z panelami słonecznym o powierzchni 6 tys. metrów kwadratowych. Obiekt ma też wbudowane izolatory chroniące przed skutkami trzęsień ziemi, które ten obszar czasami nawiedzają.

Po 25 latach szpital staje się własnością państwa

W Turcji przyjęto model BLT: buduj, najmuj i przekaż. Podmiot prywatny realizuje inwestycję, a po jej ukończeniu zajmuje się eksploatacją obiektu w imieniu strony publicznej, która płaci za możliwość korzystania z obiektu.

Podmiotem, który był odpowiedzialny za projekt, budowę, pozyskanie finansowanie szpitala w Tekirdag, jest prywatna spółka Akfen Construction. Ta placówka nie jest jej pierwszą inwestycją. Wcześniej oddała do użytku jeszcze większe szpitale w azjatyckiej części Turcji: w Isparcie i Eskisehir.

Fragment farmy solarnej

Umowę zawiera się na ok. 28 lat, z czego 3 lata to faza inwestycyjna. Przez kolejne 25 lat państwo, którego w tym przypadku reprezentantem jest Ministerstwo Zdrowia, staje się najemcą, płacąc podmiotowi prywatnemu za możliwość korzystania z infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej oraz opłatę usługową.

Po 25 latach szpital staje się własnością państwa.

Na czas umowy PPP, firma prywatna odpowiada za utrzymanie i zarządzanie obiektem, remonty, naprawy, infrastrukturę techniczną, usługi w zakresie porządku, ochrony, utrzymania czystości, pralni, kuchni, stołówki czy parking, ale też usługi IT. Może te usługi świadczyć poprzez podwykonawców i tak dzieje się w przypadku placówki w Tekirdag.

Sala szpitalna

Jak zapewnia dr Lutfi Cagatay Onar, naczelny lekarz szpitala, usługi outsourcingowe okazały się najbardziej efektywną formą: - Ponieważ umowa została podpisana na cały czas obowiązywania umowy, czyli 25 lat, to pozwoliło uzyskać bardzo korzystną, konkurencyjną cenę.

Za całą część medyczną: świadczenie usług zdrowotnych, pracę personelu medycznego, diagnostykę, laboratoria, konserwację urządzeń i inne, odpowiedzialny jest resort zdrowia.

PPP w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce też funkcjonuje. W latach 2009-2022 podpisano w sumie 171 umów o PPP o łącznej wartości ok. 8,64 mld zł. Jednak dotyczy przede wszystkim takich sektorów, jak energia, transport, gospodarka wodno-kanalizacyjna. Sektor opieki zdrowotnej w tych statystykach jest znikomy.

Jedynym dużym zrealizowanym projektem PPP w Polsce w ochronie zdrowia była budowa Szpitala w Żywcu, na podstawie umowy podpisanej w 2011 roku.

To co odróżnia to rozwiązanie od projektów realizowanych w innych państwach, to przede wszystkim przerzucenie na stronę prywatną, poza projektem, budową i finansowaniem obiektu, również świadczenie usług medycznych.

Ponadto biuletyn PPP podaje, że w okresie lat 2009-2018 w Polsce podpisano i zrealizowano jedynie 4 umowy PPP w ochronie zdrowia. Poza wspomnianą budową szpitala, pozostałe to małe lub mikro projekty.

Pierwsza umowa PPP dotycząca projektu w sektorze ochrony zdrowia została zawarta w Polsce w 2009 roku na budowę i usługi stacji dializ wraz z poradnią nefrologiczną przy szpitalu w Jaworznie. Rok później szpital zawarł umowę na projekt, budowę i wyposażenie oddziału nefrologicznego. W 2010 roku została zawarta umowa PPP o utworzeniu Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Kobylnicy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.