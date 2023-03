Dwie nowe linie do produkcji leków onkologicznych w Polfie Tarchomin

Autor: oprac. KK • Źródło: PAP MediaRoom • 21 marca 2023 17:30

Pierwsza z dwóch linii do produkcji wysokospecjalistycznych leków, o łącznej mocy wytwórczej do nawet 6 milionów fiolek i ampułko-strzykawek rocznie, pomyślnie przeszła wszystkie odbiory techniczne i testy u włoskiego producenta — koncernu IMA. Teraz trafi ona do Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych, będącego największą w historii inwestycją Polfy Tarchomin S.A.