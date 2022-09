Znów problem z podwyżkami. Skarżą się farmaceuci szpitalni

O problemach z wdrażaniem znowelizowanej ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia była mowa podczas ostatniej Komisji Zdrowia w Senacie

Od 1 lipca nowe najniższe pensje, w wysokości zależnej od przypisanego współczynnika w tabeli zaszeregowania, otrzymują m.in. pielęgniarki, diagności, ratownicy, opiekunowie, fizjoterapeuci czy farmaceuci

Problem w tym, że pracodawcy ustalając nowe wynagrodzenia biorą pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, a nie te posiadane przez pracownika

- Do Naczelnej Izby Aptekarskiej także wpływają głosy niezadowolonych farmaceutów, którzy pracują w aptekach szpitalnych i tak, jak u pielęgniarek, nie są brane pod uwagę ich kwalifikacje - mówiła Małgorzata Pietrzak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podczas senackiej komisji

Z kolei wiceminister Maciej Miłkowski zapowiedział ważne zmiany dla szpitali, które także skarżą się na brak pieniędzy na podwyżki. Chodzi o rozwiązania dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

- Od 1 października nastąpi szacunkowa zmiana wycen, natomiast docelowy wzrost już ze wszystkimi wskaźnikami obowiązywał będzie od 1 stycznia przyszłego roku - wyjaśniał

- Do Naczelnej Izby Aptekarskiej także wpływają głosy niezadowolonych farmaceutów, którzy pracują w aptekach szpitalnych i tak, jak u pielęgniarek, nie są brane pod uwagę ich kwalifikacje. Chodzi o to, że farmaceuci zostali zakwalifikowani do dwóch grup: do grupy drugiej ze współczynnikiem 1,29 - to farmaceuci ze specjalizacją i do grupy piątej ze współczynnikiem 1,02 – farmaceuci z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim. I teraz dowiadujemy się, że w niektórych szpitalach nie są uznawane kwalifikacje - mówiła Małgorzata Pietrzak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podczas Komisji Zdrowia w Senacie.

- Dyrektorzy nie uznają specjalizacji, bo uważają, że na danym stanowisku, na którym farmaceuci obecnie pracują, nie jest potrzebna taka specjalizacja. Proszę pamiętać, że farmaceuci robią te specjalizacje za własne pieniądze, nie są w żaden sposób dofinansowywani, podwyższają swoje własne kwalifikacje i nagle się okazuje, że te kwalifikacje nie są w tej pracy w ogóle potrzeby - dodała.

Podkreśliła, że stanowisko NRA w tej sprawie jest jednoznaczne.

- Naczelna Rada Aptekarska uważa, że fakt posiadania danej kwalifikacji już jest odpowiedni do tego, aby tę grupę wyższą zastosować, czyli 1,29. Przecież bardzo chcemy, żeby farmaceuci podnosili swoje kwalifikacje, podnoszą je za własne pieniądze, a potem niestety, ale tej rekompensaty w postaci odpowiedniego wynagrodzenia tam nie ma - zakończyła.

Problemy z podwyżkami. Pielęgniarki protestują, szpitale liczą pieniądze

Dodajmy, że farmaceuci to nie pierwsza grupa zawodowa, która zgłasza wątpliwości związane z wprowadzaniem znowelizowanej ustawy o najniższych wynagrodzeniach. Problem dotyczy między innymi pielęgniarek oraz personelu pomocniczego.

Na niewystarczające pieniądze na sfinansowanie podwyżek skarżą się również dyrektorzy szpitali. Przedstawiciele szpitali powiatowych wyliczają, że ponad 130 placówek nie stać na podniesienie pensji w perspektywie długoterminowej.

- Jeżeli nie będzie reakcji decydentów, najpóźniej w listopadzie placówki mogą ogłosić upadłość - podkreślił Władysław Perchaluk, prezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego podczas senackiej komisji. Dodał, że szpitale dobijają również ogromne koszty spowodowane inflacją.

Wiceprzewodniczący komisji Wojciech Konieczny, na co dzień dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, zarzucał Ministerstwu Zdrowia brak konkretnej kalkulacji kosztów wdrożenia ustawy.

- Bogatym placówkom daliście jeszcze więcej, a biednym zabraliście. Brak wypłat skończy się procesami ze strony pracowników, a dyrektorzy będą wzywać NFZ - podkreślał senator Konieczny.

Na wątpliwości senatorów i przedstawicieli środowiska odpowiadali wiceministrowie Maciej Miłkowski oraz Piotr Bromber.

Pierwszy zapowiedział nowe rozwiązania dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, a także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

- Od 1 października nastąpi szacunkowa zmiana wycen, natomiast docelowy wzrost już ze wszystkimi wskaźnikami obowiązywał będzie od 1 stycznia przyszłego roku. Identyczny algorytm zostanie wykonany w świadczeniach oddziału chorób wewnętrznych - wyjaśniał.

Zdradził także, że MZ pracuje nad jeszcze jednym rozwiązaniem, którego szczegóły mają zostać zaprezentowane do dwóch tygodni.

- Nie mamy jeszcze ostatecznego projektu, ale od 1 października również zaproponujemy jedną zmianę, która zostanie przedstawiona do konsultacji publicznych. Będzie to na pewno w pierwszej połowie tego miesiąca, czyli w ciągu dwóch tygodni - zapowiedział Miłkowski.









