Zmiany mechanizmu obniżania współczynników korygujących. Jest rozporządzenie ws. podwyżek

14 lipca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowa ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Nowelizacja dotyczy zmian mechanizmu obniżania współczynników korygujących i wprowadzenia najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia

Czas na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia jest do 19 lipca. Zmienione przepisy mają wejść w życie dzień po ich ogłoszeniu

Dodajmy, że nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia obowiązują od 1 lipca tego roku. 13 lipca prezes AOTMiT wydał rekomendacje ws. ich finansowania, a Ministerstwo Zdrowia wybrało jeden z dwóch zaproponowanych wariantów

Jest rozporządzenie ministra zdrowia ws. podwyżek

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano 14 lipca projekt rozporządzenia ministra zdrowa w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

- Celem zmiany rozporządzenia jest konieczność skorygowania mechanizmu obniżania współczynników korygujących poprzez dostosowanie go do treści ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, a także wydanej na jej podstawie przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji dotyczącej wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że przy zastosowaniu współczynników korygujących przekazywane są m.in. środki na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych pracowników świadczących pracę w podmiotach leczniczych.

- Mechanizm pomniejszana współczynników korygujących związanych z wynagrodzeniami w przypadku określenia taryfy lub zwiększenia wyceny świadczeń w umowach, podyktowany jest dążeniem do ograniczenia odrębnego strumienia środków przeznaczonych na te cele i umożliwieniem elastycznego dysponowania środków przez kierowników podmiotów leczniczych w ramach umowy - dodaje.

Zmiany w projekcie rozporządzenia:

Zmiana wprowadzona w §16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia dookreśla, iż wskazane w nim współczynniki korygujące stosuje się do wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, ustalonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1801), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1104).

- Powyższe wiąże się z przyjętym w ww. rekomendacjach mechanizmem przekazywania środków na wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego poprzez wzrost wyceny poszczególnych świadczeń – wyjaśnia MZ.

Zmiany wprowadzane w §16 ust. 4g i 4h mają na celu wyeliminowanie obecnych wątpliwości co do ich stosowania poprzez dookreślenie, iż zmniejszenie współczynnika korygującego, jest proporcjonalne do udziału wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wzrost, o którym mowa w ust. 4f pkt 1-5 w tej umowie bez uwzględnienia wartości współczynników korygujących.

Dodawany przepis §16 ust. 4i załącznika do rozporządzenia pozwoli na rozwiązanie problemu wartości współczynników korygujących w umowach, które zostały w części rozwiązane bądź w części wygasły

Nowe pensje minimalne w ochronie zdrowia od lipca 2022

Przypomnijmy: 29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z dokumentem od 1 lipca obowiązują nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W praktyce oznacza to, że placówki, które zatrudniają medyków, nie będą mogły płacić im mniej niż gwarantowane ustawą minimum.

Podwyżki najniższych płac obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów czy pracowników niemedycznych, jak salowe czy sanitariusze.

Po zmianach nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 8210,67 zł brutto, najniższa - 3680,64 zł.

Nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia, które obowiązują od 1 lipca 2022 roku to (kwoty brutto):

lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;

- wzrost o 1 441 zł; lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;

- wzrost o 2 009 zł; mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

- wzrost o 1 827 zł; lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 6 738,41- wzrost o 1260,89 zł;

wzrost o 1260,89 zł; lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;

- wzrost o 1 194 zł; mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;

- wzrost o 1 590 zł; pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;

- wzrost o 1 550 zł; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

- wzrost o 1 137 zł; opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;

- wzrost o 1 097 zł; pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.