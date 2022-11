Wzrośnie budżet na refundację leków? Kończy się czas na uwagi do projektu rozporządzenia

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji • 10 listopada 2022 06:30

10 listopada kończy się czas na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r., stanowiącej wzrost budżetu na refundację. Łączna wartość podanych kwot to ponad 4,5 mld złotych. To spory skok z całkowitej kwoty 17 298 044 zł z roku bieżącego.