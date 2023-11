Wydatki Polaków na prywatną opiekę medyczną przekroczyły 50 mld zł. To rekordowo dużo

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w 2022 r. padł historyczny rekord: wydatki Polaków na prywatną opiekę medyczną przekroczyły 50 mld zł

Wzrost wydatków prywatnych na usługi zdrowotne świadczy o ograniczonej dostępności do publicznej ochrony zdrowia – skomentował Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich

Organizacja pracodawców zapowiada wystąpienie do nowych szefów klubów parlamentarnych z postulatem ograniczenia nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej

Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (publiczne i prywatne) według wstępnych szacunków Nardowego Rachunku Zdrowia (sporządzanego co rok przez GUS poziomu wydatków na zdrowie – red.) stanowiły w 2022 r. 6,7 proc. PKB – poinformował Główny Urząd Statystyczny i wyliczył, że publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły w 2022 r. 154 mld zł i były o 31,2 mld zł wyższe niż w 2021 r., a ich udział w PKB wyniósł 5 proc. Bieżące wydatki prywatne zwiększyły się o 5,0 mld zł i wyniosły w 2022 r. 51,6 mld zł.

- Wzrost wydatków prywatnych na usługi zdrowotne świadczy o ograniczonej dostępności do publicznej ochrony zdrowia. Pacjenci nie musieliby ponosić tych kosztów, gdyby ich potrzeby zdrowotne były zaspokojone w kanale usług publicznych. Tymczasem mamy relatywnie duży odsetek obywateli dotkniętych katastrofalnymi wydatkami na zdrowie, w szczególności wśród pacjentów starszych. Pacjenci na pewno nie wydawaliby własnych pieniędzy, gdyby nie musieli, a jednocześnie wiele osób chciałoby wydać te pieniądze na zdrowie, ale ich nie ma – skomentował najnowsze dane GUS Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Ograniczona dostępność do publicznej ochrony zdrowia?

Jego zdaniem wzrost prywatnych wydatków na zdrowie jest jednym z dowodów nierówności w zdrowiu, „zjawiska niekorzystnego, stanowiącego twarde ograniczenie rozwojowe dla naszego kraju”.

Podobne podejście do wydatków prywatnych przedstawił w Rzeczpospolitej Rudolf Borusiewicz ze Związku Powiatów Polskich, szef Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Nikt na leczenie nie wydaje pieniędzy, jeśli nie musi – powiedział i dodał, że rosnąca kwota netto prywatnych wydatków na zdrowie wynika także z ogólnej sytuacji gospodarczej: rosnących nominalnie dochodów, wysokiej inflacji.

Jego zdaniem potrzebne jest inne spojrzenie i inne finansowanie ochrony zdrowia. Jak mówił w Rzeczpospolitej, „za mało uwagi i pieniędzy przeznaczamy na profilaktykę – i to trzeba zmienić”.

Polska wśród średniaków

Temat proporcji wydatków publicznych i prywatnych na zdrowie jest ciągle żywo dyskutowany. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał w mediach społecznościowych Marek Skawiński, dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów.

„Jaka jest proporcja między wydatkami na zdrowie finansowanymi przez państwo a prywatnymi w Polsce w 2022 r? "– zapytał na X (Twitter). Odpowiedział przytaczając najnowsze dane OECD, organizacji skupiającej 38 wysoko rozwiniętych państw:

- 75 proc., co stawia nas blisko średniej OECD. Oznacza to, że co czwarta złotówka to prywatne środki na zdrowie – napisał dyr. Skawiński.

"Wzrost wydatków prywatnych na zdrowie za zjawisko niekorzystne"

- To, że plasujemy się w średniej czegokolwiek nie znaczy nic. Proszę zwrócić uwagę jak niskie, według OECD, wydatki prywatne na zdrowie są w Niemczech, Luksemburgu czy państwach skandynawskich. Tam mniej ludzie wydają z własnej kieszeni na zdrowie. To nie przypadek. Uważam, że rosnące prywatne wydatki na zdrowie są przejawem pewnej patologii – podkreślił Wojciech Wiśniewski.

- Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich uznajemy wzrost wydatków prywatnych na zdrowie za zjawisko niekorzystne. Tylko wzrost dostępności świadczeń w kanale publicznym będzie powodował, że to nie zasobność portfela będzie decydować o dostępie do opieki medycznej. System ochrony zdrowia powinien być miejscem realizacji zasady solidaryzmu społecznego, a nie gospodarki rynkowej – stwierdził ekspert.

Wyjaśnił, że takie podejście pracodawców do problemu zdrowia jest zrozumiałe, gdyż kluczowe znaczenie mają dla nich zasoby pracy. - Dlatego też, jako organizacja pracodawców, wystąpimy do nowych szefów klubów parlamentarnych z postulatem ograniczenia nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej - zapowiedział.

Tymczasem trwają negocjacje zwycięskich partii o wysokość finansowania sektora zdrowotnego. Lewica chce, żeby na zdrowie przeznaczać 8 proc. PKB, Polska 2050 - 7 proc., a KO domaga się ogólnego zapisu, żeby zwiększać środki na ochronę zdrowia. Z powodu tych różnic poziom finansowania sektora zdrowia znalazł się w protokole rozbieżności zwycięskiej koalicji.







