Wstrzyknięcie osocza z własnej krwi na koszt NFZ? Jest odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości przesłała do ministra zdrowia interpelację w sprawie finansowania w ramach NFZ zabiegów polegających na wstrzyknięciu osocza własnej krwi

W odpowiedzi Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, stwierdza, że w resorcie zdrowia trwają prace analityczne nad opracowaniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który dotyczy tego tematu

W najbliższym możliwym czasie po zakończeniu tych prac i po decyzjach kierunkowych Ministra Zdrowia rozpoczną się prace legislacyjne wprowadzające zmiany do rozporządzeń w powyższym zakresie - podkreślił Miłkowski

Wstrzyknięcie osocza z własnej krwi na koszt NFZ?

W czerwcu Ewa Szymańska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, przesłała do ministra zdrowia interpelację w sprawie finansowania niektórych usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego zwracają się osoby (pacjenci ortopedów), które nie mogą korzystać z zaleconych przez lekarza zabiegów polegających na wstrzyknięciu osocza własnej krwi, ponieważ są to zabiegi nieobjęte finansowaniem przez NFZ - podkreśliła.

Dodała, że dla wielu z tych osób "leczenie odpłatne jest niedostępne ze względu na cenę zabiegu".

- Jednocześnie stan schorzenia nie wymaga jeszcze konieczności wykonania operacji, więc cierpią, aż stan zdrowia pogorszy się na tyle, że interwencja chirurga będzie konieczna i zostanie dokonana w ramach świadczenia refundowanego - przekonuje Szymańska.

W związku z tą sytuacją, posłanka przesłała interpelacje z zapytaniem, czy ta usługa medyczna będzie ponownie finansowana ze środków NFZ?

W Ministerstwo Zdrowia trwają prace analityczne

Na to pytanie odpowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Uprzejmie informuję, że na podstawie rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznych z obszaru ortopedii i traumatologii ruchu, w której Prezes rekomenduje usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych procedur zawartych w wykazie świadczeń gwarantowanych (ICD-9): 84.502 – wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego, 84.503 – wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych, w zakresie leczenia szpitalnego w odniesieniu do obszaru ortopedii i traumatologii ruchu, Minister Zdrowia zawiesił finansowanie przedmiotowych świadczeń w odniesieniu do ww. obszaru i jednocześnie zlecił prezesowi AOTMiT przygotowanie rekomendacji w zakresie zasadności finansowania przedmiotowych świadczeń w innych obszarach medycznych nie tylko w ortopedii i traumatologii ruchu - czytamy we wspomnianej odpowiedzi.

Na chwilę obecną w resorcie zdrowia trwają prace analityczne nad przekazanym opracowaniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- W najbliższym możliwym czasie po zakończeniu tych prac i po decyzjach kierunkowych Ministra Zdrowia rozpoczną się prace legislacyjne wprowadzające zmiany do rozporządzeń w powyższym zakresie - podkreślił Miłkowski.











