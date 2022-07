Wiceprezes NFZ zapowiada aneksowanie umów w sprawie podwyżek jeszcze w lipcu

6 lipca sejmowa Komisja Zdrowia debatowała nad zmianami w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok

Zgodnie z nowym projektem w obecnym roku NFZ ma do wydania o 4,7 mld zł więcej niż pierwotnie zakładano

Wiceprezes NFZ Bernard Waśko wyjaśniał, że pieniądze "zostaną przeznaczone w dużej części na realizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia"

Wyjaśnił również, że do końca lipca NFZ planuje aneksować umowy z podmiotami dotyczącymi przekazania pieniędzy na podwyżki dla medyków, które weszły w życie 1 lipca

- Jeżeli chodzi o podwyżki, to terminy zostaną dochowane i to się zadzieje tak jak jest zapisane w ustawie - uspokajał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. NFZ potwierdza terminy

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia w środę, 6 lipca, posłowie opiniowali zmiany w budżecie NFZ na 2022 rok oraz nowy plan finansowy na 2023. W trakcie dyskusji nie zabrakło pytań, dotyczących wdrożenia ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która w obowiązuje od 1 lipca.

Posłanka Elżbieta Gelert wskazywała na problemy wynikające z ciągłego braku konkretnych wytycznych dla dyrektorów szpitali dotyczących finansowania wprowadzonych już podwyżek.

- Do 12 lipca dyrektorzy muszą podpisać z poszczególnymi grupami zawodowymi porozumienia w sprawie nowej siatki płac, a wciąż nie mają nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i z pewnością do tego czasu nie będą ich mieli, przez co tak naprawdę nie będą wiedzieli na czym stoją - tłumaczyła posłanka Gelert.

- Z jednej strony pracodawca nie będzie wiedział , jakie dostanie pieniądze, a z drugiej strony, w myśl ustawy, do 12 lipca musi podpisać porozumienie z pracownikami, jak ta podwyżka ma się kształtować - wyjaśniała wątpliwości.

- Całe to działanie odnośnie finansowania tych podwyżek jest bardzo długie i niepewne. Dlatego nie wiem czy później zarządzający podmiotami wyrobią się z tym wszystkim - dodała.

Kraska: terminy zostaną dotrzymane. W lipcu NFZ aneksuje umowy

- Jeżeli chodzi o podwyżki od 1 lipca, to terminy zostaną dochowane i to się zadzieje tak jak jest zapisane w ustawie - uspokajał w odpowiedzi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zastępca prezesa NFZ ds. medycznych Bernard Waśko dodawał natomiast, że pracodawcy mają wszelkie potrzebne informacje od końca czerwca.

- Wszelkie dane do wyliczenia pracodawca ma już od 23 czerwca, kiedy to Sejm uchwalił projekt ustawy, która czekała tylko na publikację, co formalnie miało miejsce 29 czerwca, więc wszelkie dane do zawarcia porozumień i oceny skutków pracodawcy już mieli i mają - tłumaczył.

- Kwestia tego, kiedy wpłyną dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia to jest sprawa jakby zupełnie niezależna - dodał wyjaśniając, że zgodnie z harmonogramem wszystkie elementy i obowiązki ustawowe nałożone najpierw na ministra zdrowia, a później na prezesa AOTMiT, są realizowane.

- Najprawdopodobniej na początku kolejnego tygodnia, po zapoznaniu się z rekomendacjami AOTMiT, minister opublikuje to w formie obwieszczenia - zapowiedział.

- Następnie naszą rolą, jako NFZ, będzie już wprowadzenie rekomendacji w życie i przewidujemy, że to będą dwa ostatnie tygodnie lipca, kiedy będziemy aneksować umowy poprzez podnoszenie ceny punktu, bo taki jest jedyny możliwy sposób w tej chwili - tłumaczył

- Zwyżka cen będzie dokonywana zgodnie z przyjętymi rekomendacjami prezesa AOTMiT i chcemy ten proces zakończyć do końca lipca, po to żeby na początku sierpnia składane sprawozdania za świadczenia wykonane w lipcu były już rozliczone po nowych wycenach i przekazaniem dodatkowych środków zrekompensowały skutków ustawy - dodał Waśko.

Skąd pieniądze na podwyżki dla medyków?

Wiceprezes NFZ tłumaczył również nadwyżkę w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok. Wyjaśniał, że wynika ona z trzech powodów:

rewizji prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, która ma istotny wpływ na szacowane przychody ze składki na ubezpieczenie zdrowotne,

korekty planowanych przychodów z tzw. podatku cukrowego oraz napojów alkoholowych o niskiej objętości, gdzie przychody do maja 2022 roku są znacznie powyżej pierwotnie zakładanych,

przychodów finansowych z lokat, które nie były planowane, ponieważ do tej pory lokaty te nie były oprocentowane, a w tej chwili bank oferuje zbliżone do warunków rynkowych oprocentowanie, co daje przychód na poziomie kilkuset milionów.

- Te dodatkowe przychody zostaną w całości przeznaczone na zwiększone koszty świadczeń przekazane algorytmem do oddziałów NFZ, z przeznaczeniem w dużej części na realizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia - podsumował wiceprezes Waśko.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.