Waśko z NFZ tłumaczy plan ratunkowy dla szpitali. Wyższe wyceny w czterech zakresach

Minister zdrowia Adam Niedzielski 8 września podczas Forum Ekonomicznego zapowiedział plan ratunkowy dla szpitali, które zgłaszają problemy z wdrażaniem nowych, najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Plan zakłada wyższe wyceny dla SOR-ów, izb przyjęć, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, oddziałów realizujących świadczenia internistyczne oraz instrument restrukturyzacyjny

Jak tłumaczył Bernard Waśko z NFZ pomoc dla interny dotyczy nie tylko oddziałów internistycznych, ale również innych oddziałów realizujących świadczenia internistyczne

Tu wsparcie będzie dwuetapowe. Do czasu zakończenia procesu taryfikacji przez AOTMiT, grupy rozliczeniowe zostaną objęte dodatkowymi współczynnikami

Plan ratunkowy dla szpitali. Wyższe wyceny w czterech zakresach

Minister zdrowia Adam Niedzielski 8 września podczas Forum Ekonomicznego zapowiedział plan ratunkowy dla szpitali, które zgłaszają problemy z wdrażaniem nowych, najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. W spotkaniu z dyrektorami placówek medycznych uczestniczyli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia: Filip Nowak oraz Bernard Waśko. Waśko w szczegółach objaśnił zaproponowany przez Niedzielskiego plan ratunkowy.

- Te mechanizmy powiązane są z trzema, a właściwie czterema zakresami prowadzonej działalności: SOR-ami, izbami przyjęć, nocną i świąteczną opieką zdrowotną oraz z szeroko pojętymi świadczeniami internistycznymi, czyli nie tylko na oddziałach internistycznych, ale tymi które są rozliczane w ramach świadczeń internistycznych na różnych oddziałach, np. kardiologii, pulmonologii, gastroenterologii – wyjaśnił.

- Zaczynając od Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych postanowiliśmy, że będziemy oddziaływać na składową ryczałtu dobowego, która jest uzależniona od funkcji, czyli związana zarówno z liczbą kategorii porad, które są średnio na dobę udzielane, jak i z ich strukturą. W szczególności znaczącym wzrostom ulegną porady wyższej kategorii od 4 do 6. W zależności od tego, jakie dobowe wolumeny pacjenta przechodzą przez dany SOR, jaka jest struktura tych kategorii porad, to dla każdego szpitala skutek będzie różny – tłumaczył.

Na izbach przyjęć i w nocnej opiece najwięcej dostaną ci, którzy mają najmniej

- Jeśli chodzi o izby przyjęć sytuacja jest podobna, z tym że oprócz oddziaływania na część dotyczącą zmian w kategoriach porad rozliczanych na izbie przyjęć, zdecydowaliśmy się również podnieść stawkę bazową, ryczałtową. To działanie podejmujemy ze względu na to, że w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo dużym zróżnicowaniem na terenie kraju, jeśli chodzi o poziomy tych stawek – mówił.

Zapowiedział również, że Ministerstwo Zdrowia będzie dążyło do spłaszczenia regionalnych różnic między taryfami.

- W bazowej stawce dla izb przyjęć będzie element wyrównania dla tych, którzy mają najniższe kwoty do równego poziomu. Ten poziom jest jeszcze w tej chwili ustalany – doprecyzował.

Mechanizmy dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą podobne.

- Podniesiona zostanie wycena porad lekarskich i pielęgniarskich, jeśli chodzi o ryczałt tu także będzie mechanizm spłaszczania różnic, więc najwięcej otrzymają ci, którzy mają w tej chwili najmniejsze stawki – dodał.

W przypadku wycen dla interny mechanizm będzie dwuetapowy.

- Proces taryfikacji w AOTMiT (ustalane są nowe taryfy dla interny - przyp. red.) cały czas trwa, ale jest bardzo zaawansowany i widać mniej więcej, jakie grupy świadczeń są najbardziej zaniżone w stosunku do kosztów. Agencja zidentyfikowała kilkanaście takich grup rozliczeniowych i do czasu wprowadzenia nowych taryf – a przewidujemy, że to wprowadzenie w pełnym zakresie dla interny zostanie nastąpi od 1 stycznia – grupy te zostaną objęte dodatkowymi współczynnikami podzielonymi na trzy zakresy: 1,1 – 10 proc. wzrostu, 1,2 – 20 proc. wzrostu oraz 1,3, czyli 30 proc. wzrostu. To wprowadzimy od 1 października.

