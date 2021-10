Systemy NFZ mogą przestać działać. Problemy m.in. z popularną aplikacją

NFZ ostrzega, że w związku z pracami serwisowymi mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ

Problemy będą m.in. z Centralnymi Kolejkami Oczekujących

Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. Prace zaplanowano na sobotę 16 października

Systemy informatyczne NFZ mogą przestać działać

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z pracami serwisowymi mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Prace serwisowe mają być prowadzone w sobotę, 16 października w godzinach od 13. do 17. To w tym czasie mogą pojawić się utrudnienia w dostępie do systemów Funduszu.

- Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi w sobotę 16.10.2021 r. w godzinach od 13.00 do 17.00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ - podaje NFZ na swojej stronie internetowej.

Jak informuje NFZ w trakcie trwania prac może być niedostępna m.in. aplikacja Kolejki Centralne (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/).

- Jednocześnie informujemy, że utrudnienia mogą dotyczyć również usług webservice dla tych systemów - ostrzega NFZ.

