"Road mapa dla zdrowia na kolejne lata". Rusza rejestracja na Forum Rynku Zdrowia 2023

Wydarzenie odbędzie się w dynamicznym okresie wyborczym, stanowiąc idealną platformę do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zdrowia i wspólnego wypracowania kierunków rozwoju na nadchodzące lata

XIX edycja Forum Rynku Zdrowia to pięć obszarów tematycznych. Będziemy rozmawiać m.in. o finansach i zarządzaniu, innowacjach i e-zdrowiu, dostępności do leczenia oraz przemyśle farmaceutycznym

Ponadto wydarzenie wzbogacone będzie o Zdrowotny hyde park, czyli interaktywną platformę dla uczestników, umożliwiającą swobodną wymianę poglądów, debatowanie i rozmowy

Forum Rynku Zdrowia 2023 odbędzie się 16 i 17 października

Agenda tegorocznego Forum Rynku Zdrowia skupia się wokół najistotniejszych dzisiaj kwestii, takich jak: innowacje w opiece zdrowotnej, wyzwania demograficzne, rola technologii w medycynie czy perspektywy finansowania ochrony zdrowia. Każdy podjęty temat będzie doskonałą okazją do zgłębienia konkretnego zagadnienia w towarzystwie ekspertów z danej dziedziny.

– XIX edycja Forum to wyjątkowa okazja do przemyślenia kierunków, w których zmierza polska ochrona zdrowia. Nasze wydarzenie stawia na rzetelne i merytoryczne rozmowy, a także na współpracę ponad podziałami politycznymi. Wierzymy, że tylko w taki sposób możemy tworzyć realne rekomendacje dla przyszłości sektora – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia.

W agendzie Forum Rynku Zdrowia aż pięć obszarów tematycznych

XIX edycja Forum Rynku Zdrowia to pięć obszarów tematycznych. Pierwszy z nich – Rekomendacje: Finanse i Zarządzanie – skupi się na analizie finansowania i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia. Eksperci, którzy wezmą udział w tematycznych sesjach, omówią bieżące wyzwania, innowacje i strategie związane z efektywnym zarządzaniem placówkami medycznymi oraz finansowaniem systemu opieki zdrowotnej. Poruszą także istotne ustawy i polityki, które wpływają na finanse i funkcjonowanie tego sektora.

W ramach ścieżki Rekomendacje: Innowacje/ e-Zdrowie uczestnicy skupią się głównie na innowacjach w dziedzinie opieki zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na e-zdrowie. Paneliści omówią technologie, narzędzia i strategie związane z cyfrową transformacją służby zdrowia, a pozostałe tematy obejmą m.in.: sztuczną inteligencję, telemedycynę, cyberbezpieczeństwo, robotykę medyczną oraz wyzwania i potencjał e-zdrowia.

Kolejna ścieżka to Rekomendacje: Dostępność do Leczenia Konkretnych Problemów Zdrowotnych. Eksperci biorący udział w związanych z nią sesjach przeanalizują wyzwania dotyczące dostępu do opieki w obszarach takich, jak: szczepienia, kardiologia, onkologia, choroby rzadkie, starzenie się społeczeństwa, choroby cywilizacyjne oraz inne ważne zagadnienia zdrowotne.

Rekomendacje: Medycy w Publicznej Debacie to ścieżka, która skoncentruje się na roli i potrzebach kadry medycznej w kontekście publicznej debaty oraz kształtowania przyszłości sektora zdrowia. Omówione zostaną m.in.: specjalizacje lekarskie, zmiany w kształceniu medycznym, wyzwania związane z rekrutacją oraz rola lekarzy i innych specjalistów w społecznej dyskusji na temat zdrowia.

Ścieżka tematyczna Rekomendacje: Przemysł Farmaceutyczny przeanalizuje kwestie związane z polityką lekową, jakością leków, lekami biologicznymi i biorównoważnością. Dyskutanci pochylą się także nad aspektami bezpieczeństwa lekowego oraz regulacjami dotyczącymi przemysłu farmaceutycznego.

Tego jeszcze nie było: Zdrowotny hyde park na scenie FRZ

Ponadto wydarzenie wzbogacone będzie o Zdrowotny hyde park, czyli interaktywną platformę dla uczestników, umożliwiającą swobodną wymianę poglądów, debatowanie i rozmowy. Obejmie ona wszystkie dziedziny związane z opieką zdrowotną, zapewniając uczestnikom możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusjach.

– Wybrane w tym roku ścieżki tematyczne odzwierciedlają różnorodność i kompleksowość zagadnień, które będą omawiane podczas Forum, zapowiadając wszechstronną, merytoryczną platformę dla ekspertów, decydentów i praktyków branży zdrowotnej – dodaje Paulina Gumowska.

Tradycją staje się również gala wieńcząca pierwszy dzień Forum, w trakcie której kolejny raz wręczone zostaną "Portrety Polskiej Medycyny" – prestiżowe wyróżnienia Rynku Zdrowia, honorujące wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej.

W ubiegłorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia wzięło udział ponad 2900 osób, z czego 1200 uczestniczyło stacjonarnie. Debaty i dyskusje z Forum dotarły do szerokiej publiczności, odtworzone zostały blisko 150 tysięcy razy.

Organizowane od 2005 r. Forum Rynku Zdrowia jest jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat poświęconych ochronie zdrowia. Każdego roku biorą w nim udział wybitne postaci medycyny, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, eksperci oraz lekarze wielu specjalizacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie forumrynkuzdrowia.pl oraz rynekzdrowia.pl

