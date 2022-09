Reforma szpitali. "To zabawa w ciuciubabkę z chorymi, biznesem i wszystkimi dookoła"

Czy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa rzeczywiście odpowiada na realne potrzeby pacjentów i systemu opieki zdrowotnej w Polsce?

Na ten temat rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Farmacja Polska

"Pacjent nie istnieje w projekcie ustawy" - zwracali uwagę uczestnicy debaty

Debata pt. „Jak poprawić reformę szpitali?”

- Konieczne jest myślenie całościowe na temat budowania odpowiedzialności przez system opieki nad pacjentem, a nie tylko wyłączanie jednego z elementów i mówienie, że winni są dyrektorzy szpitali - argumentowali uczestnicy debaty, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Farmacja Polska. Uczestnikami byli Irena Rej z Izby Gospodarczej "Farmacja Polska".

Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich mówił o strategicznym poglądzie samorządowców na problem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

- Powiaty są podmiotem władzy publicznej, który odpowiada za stan finansów i realizacji zadań. Nie jest to jednak grupa roszczeniowa. Za błąd uznał zajęcie się tylko jednym, dowolnym fragmentem w całości, podczas gdy cały system jest ze sobą mocno powiązany. Projekt ustawy został natomiast poddany krytyce, ponieważ nie zawierał rozwiązań racjonalnych - przyznał.

Borusiewicz przypomniał również propozycję Związku Powiatów Polskich, która zakłada utworzenie Powiatowych Centrów Zdrowia. W tej koncepcji szpital miałby być centralną jednostką, co zapewni koordynację działań. „Jest olbrzymia rezerwa, gdy zaczniemy dbać o zdrowie, a nie o leczenie chorób” – mówił dyrektor biura ZPP. Zapewnił również o gotowości ZPP do rozmów w tym zakresie.

Z punktu widzenia pacjenta

Jedna z ekspertek uznała ustawę mającą w założeniu zreformować szpitale za antypacjencką.

- W ustawie nie widać pacjenta – mówiła Dorota Korycińska z Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej i Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. - Nie ma nic, co określałoby choćby minimalne korzyści dla pacjenta – mówiła. - Ta ustawa mówi o tym, że pacjent jest kosztem, niepotrzebnym balastem – dodała. Zaznaczyła, że w ustawie brak zapisów odnoszących się bezpośrednio do pacjentów. Dużą pułapkę zauważyła też w przypadku pacjentów z wieloma chorobami.

Eksperci byli zgodni, że trzeba zmienic zapisy ustawy, która jest "ewidentnie zła".

- To zabawa w ciuciubabkę z chorymi, biznesem i wszystkimi dookoła – stwierdziła na temat planowanej reformy Irena Rej z Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Wszyscy zgodzili się także co do tego, że nawet jeśli ustawa nie zostanie uchwalona, to problemy pozostaną. Omówiono zatem kwestię źródła problemów finansowych w polskich szpitalach.

Zdaniem Tomasza Kopca z Polskiej Federacji Szpitali niezbędnym rozwiązaniem jest właściwe oszacowanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce, na przykład poprzez weryfikowanie kolejek post factum.

