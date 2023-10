Prezes NFZ o pomysłach na likwidację Funduszu Zdrowia. "Kto zaopiekuje się tymi pacjentami?"

Prezes NFZ o pomysłach na likwidację Funduszu Zdrowia

Podczas sesji otwarcia XIX Forum Rynku Zdrowia eksperci wskazywali rekomendacje dla przyszłego ministra zdrowia i priorytety dla nowej władzy. Komentowali również obietnice wyborcze różnych partii. Prezes NFZ Filip Nowak odniósł się do częstych propozycji "likwidacji Funduszu". Zapytał wprost, kto zaopiekuje się tymi pacjentami.

- To, co ważne, pracujemy za niecały procent budżetu. Przy ewentualnych dyskusjach dotyczących tego, ilu ma być ubezpieczycieli i jak podzielić opiekę nad pacjentami, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, warto przytoczyć dwie wartości: 1 proc. najbardziej chorych pacjentów generuje 30 proc. naszego budżetu, a 19 proc. - 80 proc. budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zastanawiając się nad alternatywą dla NFZ, warto się zastanowić, kto będzie chciał się zaopiekować tymi pacjentami - podkreślił prezes Nowak.

Filip Nowak o ustawie o jakości: jako NFZ jesteśmy do tego przygotowani

Co z rekomendacjami dla nowego ministra zdrowia?

- Padła tutaj propozycja zmiany struktury udzielanych świadczeń i przeniesienie ciężaru opieki i diagnostyki, przede wszystkim nad pacjentami ze szpitala do ambulatorium. I myślę, że mamy doskonałe narzędzie, którego jeszcze nie doceniamy, czyli ustawę o jakości. Nie stworzyliśmy odpowiednich mierników parametrów motywujących do tego działania - i to jest to, co przed nami.

Podsumował także wejście w życie ustawy o jakości i zaznaczył, że "dziś zastanawiamy, jak wejdzie ta ustawa, co się będzie działo, a ja jestem przekonany o tym i wiem, że jako Narodowy Fundusz Zdrowia jesteśmy do tego przygotowani, żeby właśnie poprzez odpowiednie kierowanie strumieniem finansowym w oparciu o mierniki i jakościowe, sukcesywnie tę strukturę udzielanych świadczeń na korzyść pacjentów wprowadzali, bo po to jesteśmy".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.