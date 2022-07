Prezes AOTMiT wydał rekomendacje. Są kluczowe dla podwyżek w ochronie zdrowia

13 lipca AOTMiT wydała rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji proponuje dwa warianty zmiany finansowania świadczeń

13 lipca AOTMiT wydała rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

- Na podstawie art. 31ha ust. 4 i art. 31n pkt 2c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników

zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, publikuje się zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia rekomendację nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - wskazano.

Jak czytamy w dokumencie, Prezes Agencji rekomenduje wzrost poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w wariancie:

uwzględniającym wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352) albo uwzględniającym wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352), wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę, związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 r., symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania.

W procesie realizacji zlecenia dokonano takich czynności, jak:

przeanalizowano zmiany:

− związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę;

− związane z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 r.;

Rekomendacja nr 65/2022 Prezesa AOTMiT z dnia 13 lipca 2022 r.

− uwzględniające symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

− uwzględniające odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania.

− danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców;

− sposobów uwzględnienia w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zmiany kosztów udzielania tych świadczeń, w szczególności związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz. 1352);

− skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów obowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Dwa warianty zmiany finansowania świadczeń od AOTMiT

W wariancie pierwszym rekomenduje się zwiększenie cen jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach ze świadczeniodawcami, wynikających ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, w poszczególnych grupach zakresów, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu przedstawionym w tabeli dla poszczególnych grup - wskazuje AOTMiT.

- Przyjęcie tego wariantu będzie się wiązać ze wzrostem wydatków płatnika o 12 910 mln zł w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie ustawy o wynagrodzeniach, co stanowi 15,6 % wzrostu wartości umów NFZ (z wyłączeniem sumy współczynników, o których mowa w § 16 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, leków stosowanych w programach lekowych i substancji czynnych stosowanych w chemioterapii) - czytamy w rekomendacjach.

AOTMiT. Wariant 1.jpg

AOTMiT. Wariant 1 (cześć 2).jpg

AOTMiT. Wariant 1 (cześć 3).jpg

- W wariancie drugim rekomenduje się dla każdej z grup zakresów ustalenie ceny jednostki rozliczeniowej co najmniej na poziomie szóstego decyla rozkładu cen jednostek rozliczeniowych jako minimalną wartość odzwierciedlającą poziom kosztów realizacji świadczeń o zapewnionym określonym stopniu jakości, przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia, a następnie zwiększenie uzyskanej w ten sposób ceny jednostki rozliczeniowej zgodnie z poniższą tabelą. Zakresy, w których jednostką rozliczeniową jest ryczałt, podlegają tylko zwiększeniu zgodnie z poniższą tabelą - czytamy.

- Przyjęcie tego wariantu będzie się wiązać ze wzrostem wydatków płatnika o 18 540 mln zł w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie ustawy o wynagrodzeniach, co stanowi 22,4% wartości umów NFZ (z wyłączeniem sumy współczynników, o których mowa w § 16 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, leków stosowanych w programach lekowych i substancji czynnych stosowanych w chemioterapii) - wskazano.

AOTMiT. Wariant 2 (cześć 1).jpg

AOTMiT. Wariant 2 (cześć 2).jpg

AOTMiT. Wariant 2 (cześć 3).jpg

Jednocześnie - jak podkreśla prezes AOTMiT - pod uwagę wziąć należy następujące kwestie:

Nowe ceny jednostek rozliczeniowych powinny być wynikową włączenia wartości współczynników korygujących do wartości jednostki rozliczeniowej, ustalenia granicznego punktu odcięcia na poziomie szóstego decyla rozkładu cen jednostek rozliczeniowych a także procentowego lub kwotowego wzrostu uwzględniającego wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz wzrostu wskaźnika inflacji. W przypadku grup zakresów, w których jednostką rozliczeniową jest ryczałt, zastosowano jedynie mechanizm wzrostu procentowego.

Z uwagi na fakt, że część świadczeniodawców posiadała wysokie wartości współczynników korygujących, w stosunku do wartości umów zawartych z NFZ, w sytuacji, gdy wartość tych współczynników przekraczała 25% wartości umów (z wyłączeniem leków w programach lekowych i substancji czynnych w chemioterapii i wartości współczynników korygujących), nadwyżka ponad 25% nie była wliczana do wzrostu ceny jednostki rozliczeniowej i powinna być rozliczona. Jeżeli będzie to wymagało dokonania zmian w odpowiednich przepisach prawa, należy takie zmiany przeprowadzić.

Po wprowadzonych zmianach wycen zalecane byłoby dokonanie analizy w zakresie sytuacji finansowej podmiotów, w tym: wysokości wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowe

Podwyżki w ochronie zdrowia w 2022 roku. Najwyższa pensja minimalna to 8210,67 zł

Przypomnijmy: 29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z dokumentem od 1 lipca obowiązują nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W praktyce oznacza to, że placówki, które zatrudniają medyków, nie będą mogły płacić im mniej niż gwarantowane ustawą minimum.

Podwyżki najniższych płac obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów czy pracowników niemedycznych, jak salowe czy sanitariusze.

Minimalne pensje, w zależności od grupy zaszeregowania pracowników, wzrosną od 17 do 41 procent. Średnio wynagrodzenie urośnie o 30 proc. Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy od 17 do 41 procent. W przeliczeniu na złotówki to od 632 do 2 009 zł.

Oznacza to, że po zmianach nowa najwyższa minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 8210,67 zł brutto, najniższa - 3680,64 zł. Ponadto przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji.

Poza nową siatką płac w ustawie dodano przepis na podstawie którego, od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Lekarz, pielęgniarka, ratownik czy opiekun nie mogą zarobić mniej niż zapisano w ustawie

Nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia określa ustawowe minimum. Warto jednak podkreślić, że to kwoty brutto i co równie ważne bez dodatków czy premii.

Nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia, które obowiązują od 1 lipca 2022 roku to:

lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;

- wzrost o 1 441 zł; lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;

- wzrost o 2 009 zł; mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

- wzrost o 1 827 zł; lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 6 738,41 - wzrost o 1260,89 zł;

- wzrost o 1260,89 zł; lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;

- wzrost o 1 194 zł; mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;

- wzrost o 1 590 zł; pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;

- wzrost o 1 550 zł; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

- wzrost o 1 137 zł; opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;

wzrost o 1 097 zł; pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.









