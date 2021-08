Polski Ład i nowe podatki. Lekarze, pielęgniarki i menadżerowie nie zaakceptują spadku dochodów. Zapłacą zleceniodawcy

W ocenie Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) planowane zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu spowodują wzrost obciążeń publiczno-prawnych zarówno dla kadry zarządzającej jednostkami służby zdrowia jak i lekarzy.

Wskazuje, że w przypadku osób sprawujących swoje funkcje na podstawie aktu powołania będzie to spadek wynagrodzenia netto o 9%, podobnie w przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą pracujących na zasadzie samozatrudnienia.

Dodaje, że z pewnością, osoby te będą również rozważać zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej lub formy opodatkowania aby częściowo zneutralizować skutki zmian.

- Jednym z rozwiązań może być wybór ryczałtu jako formy opodatkowania, szczególnie, że tu planowana jest pozytywna zmiana tj. obniżenie stawki ryczałtu z 17% do 14% dla lekarzy, dentystów czy pielęgniarek - zauważa prezes STOMOZ.

Podkreśla, że taką zmianę należy jednak każdorazowo indywidualnie przeanalizować, ponieważ jej efekt zależy od wielkości przychodów oraz poziomu kosztów w danej działalności i nie w każdym przypadku przyniesie korzyści.

- Niemniej, nawet przejście na 14 % ryczałt nie zrekompensuje w całości wzrostu obciążeń, ponieważ uwzględniając proponowany sposób obliczenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu, czyli 1/3 podatku - powoduje realne obciążenie na poziomie prawie 19% od przychodu, porównując do obecnie stosowanej 19% stawki liniowej, ale od dochodu - zwraca uwagę Dariusz Rajczyk.

I podsumowuje: - Planowane zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu mogą wpłynąć korzystnie wyłącznie na dochody netto personelu o niższym poziomie wynagrodzeń, ale nie spowodują obniżenia kosztów placówek medycznych, a wręcz odwrotnie - biorąc pod uwagę powyższe - mogą się przełożyć na wyższe koszty zatrudnienia lekarzy i kadry kierowniczej. Mamy więc nadzieję, że podwyższenie składki zdrowotnej będzie równolegle skutkowało wzrostem wartości kontraktów placówek medycznych z NFZ, aby zrekompensować przewidywany wzrost kosztów zatrudnienia.

W opinii prof. Pawła Wojciechowskiego, wiceprezydenta i głównego ekonomistę Pracodawców RP projektowane zmiany podatkowe Polskiego Ładu oznaczają wzrost kosztów pracy dla osób o wyższych kwalifikacjach, zwłaszcza dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla.

- Po pierwsze za sprawą odejścia od ryczałtowej formuły naliczania składki zdrowotnej, która wynosi 382 zł na rzecz liniowej 9-procentowej składki, co połączone z niemożnością odliczenia składki zdrowotnej od uczyni nieatrakcyjną jednoosobową działalność gospodarczą, czyli formę opodatkowania, z której korzystają pracownicy zawodów medycznych - podaje Rynkowi Zdrowia prof. Wojciechowski.

W opinii wiceprezydenta Pracodawców RP, że w rezultacie tych niekorzystnych zmian podatkowych spora część wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i specjalistów medycznych będzie zainteresowania zmianą formuły opodatkowania.

Jak wskazuje kadra będzie rozważała jedną z trzech możliwości: wspólnika w spółce z o.o. , pracy najemnej na część etatu w innej rezydencji podatkowej albo przejście na ryczałt.

- Tu warto zrobić uwagę, że wcale opodatkowanie przychodów nieewidencjonowanych - wbrew temu co mówi rząd - nie będzie formą najatrakcyjniejszą. Owszem ryczałt spadnie z 17 do 14 proc., ale wzrośnie składka zdrowotną z kwoty 382 zł do wysokości 1/3 stawki ryczałtowej od przychodu, a więc efektywnie wyniesie 18,66 proc., czyli wyniesie więcej niż obecnie 17 proc. - wylicza prof. Paweł Wojciechowski.