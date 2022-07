Pogłębia się kryzys kadrowy w NFZ. "Odchodzą od nas najlepsi". Problemem są niskie pensje

Narodowy Fundusz Zdrowia boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi. Z NFZ gremialnie odchodzą najlepsi pracownicy, a nie ma następców

- Otwieramy procesy rekrutacyjne i wielokrotnie ich nie kończymy, ponieważ po przedstawieniu kandydatowi wynagrodzenia ten rezygnuje z dalszych rozmów - przyznawał podczas lipcowej sejmowej Komisji Zdrowia wiceprezes NFZ Bernard Waśko

Kryzys kadrowy NFZ wciąż się pogłębia, a na przyszły rok w projektowanym planie finansowym nie zakłada się podwyżek

Wiceszef Funduszu przyznaje, że pozycja NFZ jako pracodawcy w najbliższym czasie jeszcze się pogorszy. Fundusz nie może konkurować z placówkami ochrony zdrowia, w których na mocy ustawy nastąpiły kolejne podwyżki najniższych wynagrodzeń

W związku z sytuacją związkowcy z NFZ nie wykluczają ponownego wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą. Ostatnie podwyżki - od 1 lipca 2022 roku każdy pracownik do wynagrodzenia otrzymał 600 zł brutto - uznają za niewystarczające

Pogłębia się kryzys kadrowy w NFZ. "Odchodzą od nas najlepsi pracownicy"

W ubiegłym tygodniu sejmowe Komisja Zdrowia oraz Komisja Finansów zajęły się projektem planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023. Posłowie pytali m.in. o ewentualne podwyżki dla pracowników NFZ i związany m.in. z niskimi zarobkami kryzys kadrowy.

Obecny na posiedzeniach obu komisji wiceprezes NFZ Bernard Waśko po raz kolejny podkreślał, że Fundusz ma ogromne problemy z utrzymaniem dotychczasowych pracowników, a także z rekrutacją nowych.

- Zatrudnienie od około 3 lat w Narodowym Funduszu Zdrowia jest na poziomie około 5,5 tys. osób, z tego ponad 300 to są nieobsadzone stanowiska - wyliczał wiceprezes.

- Procesy, które obsługuje NFZ są w tej chwili zagrożone - przyznał otwarcie wiceszef Funduszu.

Jako kluczowe stanowiska wymienił personel medyczny, analityków i statystyków oraz pracowników branży IT. - Te grupy gremialnie odchodzą z NFZ i mamy olbrzymie trudności z pozyskaniem następców - tłumaczył Waśko.

- Mamy ogromny problem z wakatami, nie możemy skutecznie przeprowadzić rekrutacji. Odchodzą od nas najlepsi pracownicy, bo to oni w tej chwili podlegają największym pokusom rynkowym - wyjaśniał.

Pozycja NFZ jako pracodawcy diametralnie się pogorszy

Zdaniem wiceprezesa pozycja NFZ jako pracodawcy w najbliższym czasie diametralnie się pogorszy. Wzrastają bowiem najniższe wynagrodzenia w podmiotach leczniczych, do których uciekają kluczowi pracownicy Funduszu.

- Kwestia zamrożenia funduszu płac w Narodowym Funduszu Zdrowia na rok 2023 na poziomie tegorocznym oznacza, że przez taką konstrukcję planu problem się nie rozwiąże, a tylko pogłębi - przyznał Waśko.

- W tym roku do ochrony zdrowia wpłynie ponad 7 mld na podwyżki (chodzi o najniższe wynagrodzenia medyków zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które obowiązują od 1 lipca - przyp. red.) w przyszłym będzie to już 15 mld zł. Sektor oferuje w tej chwili naprawdę bardzo wysokie zarobki. W szpitalach, do których najczęściej przenoszą się nasi pracownicy, podwyżki są rzędu 20-30 proc. My nie jesteśmy w stanie konkurować - dodał.

Związkowcy w sporze zbiorowym z NFZ. Podwyżki niewystarczające

Przypomnijmy, iż na początku 2022 roku pracownicy NFZ otrzymali 3 proc. podwyżki, co ostro krytykowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w NFZ.

- W większości przypadków daje to 90 zł brutto i nie można mówić tu o jakiejkolwiek przyzwoitości - tłumaczyła nam wówczas Bronisława Czarska-Marchelewicz, szefowa związkowców, którzy weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.

W wyniku negocjacji od 1 lipca 2022 roku każdy pracownik do wynagrodzenia zasadniczego otrzymał kolejne 600 zł brutto, co zdaniem związkowców niewiele zmienia w kontekście problemów kadrowych z jakimi boryka się NFZ.

- Fluktuacja kadr jest na bardzo niebezpiecznym poziomie, wynoszącym w zależności od oddziałów 13-15 proc. Taki poziom jest bardzo niebezpieczny, jest realnym zagrożeniem dla realizacji zadań ustawowych - przyznaje Czarska-Marchelewicz.

- Jesteśmy kuźnią kadr dla zakładów opieki zdrowotnej. U nas ludzie się szkolą, dokształcają, poznają wszelkie mechanizmy, nabywają sprawności administracyjnej w trudnym systemie jakim jest ochrona zdrowia i odchodzą do innych placówek, gdzie mają znacznie wyższe wynagrodzenie - podkreśla.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w NFZ zapowiada, że jeżeli plan finansowy NFZ na 2023 rok nie ulegnie zmianie i w przyszłym roku podwyżki dla pracowników zostaną zamrożone, od września związkowcy będą kontynuować spór zbiorowy z pracodawcą.

Dodajmy, że według danych związków z wiosny 2022, większość pracowników NFZ zarabia w przedziale 3,5 tys. - 5,5 tys. brutto. Do tego doliczany jest dodatek stażowy w wysokości 1 proc. za każdy rok przepracowany dla Funduszu.

