Podwyżki od 1 lipca. W tym tygodniu protest pielęgniarek i głosowanie w Sejmie

22 czerwca pod obrady Sejmu wróci projekt ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia

Posłowie zajmą się senackimi poprawkami, w tym tą najważniejszą, zakładającą podwyższenie wszystkich współczynników w siatce płac o 0,25

Obradom, podobnie, jak rok temu, towarzyszyć będzie manifestacja pielęgniarek i położnych. Zdaniem lekarzy "byłoby lepiej, żeby nad tą ustawą zapanowała cisza"

Trudno będzie przeforsować senackie poprawki. Szef sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos uważa wręcz, że przyjęcie ich sprawić może, że podwyżek od lipca nie będzie

Na najbliższym, zaplanowanym na 22 i 23 czerwca, posiedzeniu Sejmu rozstrzygnie się kwestia wysokości tegorocznych podwyżek w ochronie zdrowia. Posłowie zajmą się senackimi poprawkami, w tym tą najważniejszą, zakładającą podwyższenie wszystkich współczynników w siatce płac o 0,25.

Zanim uchwała Senatu trafi na posiedzenie plenarne, rozpatrzy ją pierw (godz. 11, 22 czerwca) sejmowa Komisja Zdrowia. Szanse na przyjęcie poprawek wydają się być niewielkie. Jeśli bowiem posłowie przyjęliby wszystkie zaproponowane przez wyższą izbę zmiany, planowy koszt podwyżek wzrósłby z 7,2 mld do ok. 14 mld zł.

Senat przyjął, przypomnijmy, łącznie 22 poprawki do projektu. Poza wspomnianą zmianą współczynników płac zaproponował dodanie do tabeli płac techników farmaceutycznych, których wcześniej nie uwzględnił Sejm. Opowiedział się także za podnoszeniem wynagrodzeń pracownikom po miesiącu od podniesienia przez nich kwalifikacji, a nie raz w roku, a także za usunięciem przepisu, który nakładałby na podmiot leczniczy obowiązek wpisania w umowę, do jakiej grupy zawodowej przypisuje pracownika (według dołączonego do projektu załącznika).

Pielęgniarki szykują manifestacje, lekarze: lepiej, żeby nad ustawą zapanowała cisza

W utrzymanie senackich poprawek wierzyć się zdają tylko pielęgniarki i położne. Na 22 i 23 czerwca zaplanowały manifestacje pod Sejmem.

- Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie dostrzeżony i posłowie nie politycznie, a społecznie podejdą do głosowania. W ubiegłym roku, na tym samym etapie prac nad ówczesną ustawą byliśmy blisko wywalczenia satysfakcjonujących poprawek. Zabrakło wtedy trzech głosów - podkreśla w rozmowie z Rynkiem Zdrowia szefowa OZZPiP, Krystyna Ptok.

Choć na etapie konsultacji uwagi do projektu zgłaszały wszystkie grupy zawodowe, których podwyżki dotyczą, to nikt otwarcie gotowości dołączenia do manifestujących nie deklaruje.

Reprezentujący samorząd lekarski Wojciech Idaszak, jeszcze podczas pierwszego czytania projektu w sejmowej Komisji Zdrowia, tłumaczył, że ustawa, choć jest wysoce niesatysfakcjonująca, to powinna zostać szybko przyjęta. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele izby diagnostów laboratoryjnych i związku zawodowego ratowników medycznych.

- Gdyby miało dojść do wstrzymania procedowania ustawy, nie będzie to korzystne dla żadnej z grup zawodowych - ocenia Alina Niewiadomska, szefowa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. - Przyjmijmy ustawę, aby podwyżki weszły w życie, idźmy krok dalej względem tego, co mamy, a później usiądźmy do ponownych rozmów na temat wynagrodzeń - proponuje.

Z kolei Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, przypomina, że ubiegłoroczna akcja protestacyjna zorganizowana w sprawie podniesienia współczynnika z 1,27 do 1,31, niewiele dała, dlatego "byłoby lepiej, żeby nad tą ustawą zapanowała cisza".

Tomasz Dybek, nowy prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wspominając zorganizowane przed rokiem Białe Miasteczko, przyznaje wręcz, że był to przykład tego, jak nie należy robić protestów.

"Projekt jest kompromisem stron z możliwościami finansów publicznych"

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber apelował w Senacie o przyjęcie ustawy bez poprawek podkreślając, że podwyżki już na tym etapie są historyczne. Jak podkreślał, wypracowana na listopadowym Zespole Trójstronnym tabela płac "jest kompromisem strony społecznej i pracodawców z możliwościami finansów publicznych".

- Projekt jest kompromisem strony społecznej i pracodawców z możliwościami finansów publicznych - podkreślał w trakcie obrad senackiej Komisji Zdrowia.

Przeciw przyjmowaniu senackich poprawek jest Tomasz Latos, szef sejmowej Komisji Zdrowia. Jak przekonuje, "mogą wywalić ustawę o minimalnych wynagrodzeniach i podwyżek od lipca nie będzie". Podkreśla także, że nawet jeśli Sejm zaakceptuje ustawę w kształcie zaproponowanym przez Senat, to prezydent nie będzie mógł jej podpisać, bo nie ma pokrycia dodatkowych środków w budżecie.

Sejmowa Komisja Zdrowia zbierze się w środę, 22 czerwca, o godz. 11. Prawdopodobnie tego samego dnia odbędzie się głosowanie w Sejmie. Prezydent będzie miał zaledwie kilka dni, aby zająć się ustawą.

Jakie podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i farmaceutów od 1 lipca?

Jeśli Sejm przyjmie projekt ustawy w kształcie zaproponowanym przez resort zdrowia, wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;

lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;

mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;

mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;

pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;

fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;

pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.







